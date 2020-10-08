"Мальчик на побегушках у Путина": Герхард Шредер подаст в суд на Bild из-за интервью Навального

На днях газета Bild опубликовала интервью с оппозиционным российским политиком Алексеем Навальным, в котором он, среди прочего, назвал бывшего федерального канцлера Германии Герхарда Шредера "мальчиком на побегушках у Путина". Реакция не заставила себя долго ждать - Шредер подает в суд на издание, пишет Deutsche Welle.
В интервью немецкому таблоиду Навальный также заявил, что Шредер получает от президента России Владимира Путина тайные платежи, в то же время признав, что доказательств этого у него нет.
Помимо этого в интервью российский оппозиционер раскритиковал Шредера за его недавние высказывания об "отсутствии достоверных фактов" в деле об отравлении.
"Это очень обидно. Это унизительно для немецкого народа. Одно дело - быть лоббистом Путина. Но теперь он пытается защищать убийц", - цитирует отрывок из Bild "Медуза".
Заявления о скрытых платежах Шредер назвал заведомо ошибочными, а поскольку издание Bild распространило обвинения, не запросив комментарий у него, экс-канцлер, по его словам, вынужден обратиться к помощи адвокатов и подать в суд на издание, добавляет DW.
Как отмечает "Медуза", Шредер также пригрозил судебными исками всем изданиям, которые будут перепечатывать фрагменты интервью.
Герхард Шредер занимал пост канцлера Германии с 1998 по 2005 год. Западные СМИ неоднократно называли его близким другом Владимира Путина, напоминает издание.
Добавим, что в четверг, 8 октября, председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген обвинил экс-канцлера Шредера в желании "сгладить" ситуацию с Навальным.
По словам Реттген, Шредер, получающий деньги за работу на российский нефтегазовый бизнес (с 2017 года Шредер является председателем совета директоров "Роснефти" - Прм.ред.), в случае Навального участвует в "сокрытии ответственности". Он отметил, что российского оппозиционера намеревались убить боевым отравляющим веществом, а многим немцам стыдно за поведение Шредера, со ссылкой на Bild пишет DW.