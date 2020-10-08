Чт, 8.10.2020
Моя ликвидация ничего не изменит. Только в эфире некому будет говорить: "Привет, это Навальный" Алексей Навальный
Алексей Навальный
  • RUS TVNET
  • Новости
  • За рубежом
  • "Мальчик на побегушках у Путина": Герхард Шредер подаст в суд на Bild из-за интервью Навального
1

"Мальчик на побегушках у Путина": Герхард Шредер подаст в суд на Bild из-за интервью Навального

ФОТО: Reuters/AP/Scanpix

На днях газета Bild опубликовала интервью с оппозиционным российским политиком Алексеем Навальным, в котором он, среди прочего, назвал бывшего федерального канцлера Германии Герхарда Шредера "мальчиком на побегушках у Путина". Реакция не заставила себя долго ждать - Шредер подает в суд на издание, пишет Deutsche Welle. 

В интервью немецкому таблоиду Навальный также заявил, что Шредер получает от президента России Владимира Путина тайные платежи, в то же время признав, что доказательств этого у него нет.

Помимо этого в интервью российский оппозиционер раскритиковал Шредера за его недавние высказывания об "отсутствии достоверных фактов" в деле об отравлении. 

"Это очень обидно. Это унизительно для немецкого народа. Одно дело - быть лоббистом Путина. Но теперь он пытается защищать убийц", - цитирует отрывок из Bild "Медуза".

1

Заявления о скрытых платежах Шредер назвал заведомо ошибочными, а поскольку издание Bild распространило обвинения, не запросив комментарий у него, экс-канцлер, по его словам, вынужден обратиться к помощи адвокатов и подать в суд на издание, добавляет DW.

Как отмечает "Медуза", Шредер также пригрозил судебными исками всем изданиям, которые будут перепечатывать фрагменты интервью.

Герхард Шредер занимал пост канцлера Германии с 1998 по 2005 год. Западные СМИ неоднократно называли его близким другом Владимира Путина, напоминает издание.

Добавим, что в четверг, 8 октября, председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген обвинил экс-канцлера Шредера в желании "сгладить" ситуацию с Навальным. 

По словам Реттген, Шредер, получающий деньги за работу на российский нефтегазовый бизнес (с 2017 года Шредер является председателем совета директоров "Роснефти" - Прм.ред.), в случае Навального участвует в "сокрытии ответственности". Он отметил, что российского оппозиционера намеревались убить боевым отравляющим веществом, а многим немцам стыдно за поведение Шредера, со ссылкой на Bild пишет DW.

Последние новости

НАВЕРХ
Back