"Мальчик на побегушках у Путина": Герхард Шредер подаст в суд на Bild из-за интервью Навального

В интервью немецкому таблоиду Навальный также заявил, что Шредер получает от президента России Владимира Путина тайные платежи, в то же время признав, что доказательств этого у него нет.

Помимо этого в интервью российский оппозиционер раскритиковал Шредера за его недавние высказывания об "отсутствии достоверных фактов" в деле об отравлении.

"Это очень обидно. Это унизительно для немецкого народа. Одно дело - быть лоббистом Путина. Но теперь он пытается защищать убийц", - цитирует отрывок из Bild "Медуза".

Заявления о скрытых платежах Шредер назвал заведомо ошибочными, а поскольку издание Bild распространило обвинения, не запросив комментарий у него, экс-канцлер, по его словам, вынужден обратиться к помощи адвокатов и подать в суд на издание, добавляет DW.

Как отмечает "Медуза", Шредер также пригрозил судебными исками всем изданиям, которые будут перепечатывать фрагменты интервью.

Герхард Шредер занимал пост канцлера Германии с 1998 по 2005 год. Западные СМИ неоднократно называли его близким другом Владимира Путина, напоминает издание.

Добавим, что в четверг, 8 октября, председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген обвинил экс-канцлера Шредера в желании "сгладить" ситуацию с Навальным.