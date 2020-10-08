"Мы были против подстав": Елена Ханга о работе на НТВ, отце премьер-министре и Black Lives Matter

О современном телевидении и работе на НТВ

Елена Ханга объяснила, что сейчас она уже совсем не смотрит телевизор. Ей уже не интересны люди и программы, которые там показывают. Телеведущая указывает, что сейчас такое время, когда можно большинство программ посмотреть в интернете.

"Это поколение, у которого не существует телевизионного пространства", - замечает она.

Если говорить о постсоветском телевидении, на котором Елена начинала, то оно было ярче, ведь в нем было настоящее наполнение.

"В передаче "Принцип домино" не было подстав. Приходили настоящие люди. Мы были против подстав", - объясняет Ханга.

По ее мнению, лишь человек, который перенес боль, может о ней искренне рассказать. Ни один актер на это не способен. Каким бы профессионалом он ни был. Кроме того, телеведущая подчеркивает, что часто на передачи приглашают актеров из провинциальных театров, которые просто переходят из программы в программу. Их можно узнать без особых усилий.

"Ты перестаешь им верить, и тебе уже неинтересно смотреть", - указывает она.

Елена также отмечает программы, в которых без конца рассказывают про разводы и скандалы. Когда это превращается в сериал, этому тоже перестаешь верить.

"Людям интересно смотреть настоящее", - уверена она.

Новаторская и скандальная программа "Про это" - это был совершенно новый формат на телевидении. Этому шоу не было аналогов. Придумал ее Леонид Парфенов, и они пробовали и проверяли, что можно, а что нельзя. Он приехал за Хангой в Нью-Йорк и предложил ей принять участие в проекте.

"Он купил меня тем, что у него горели глаза", - объяснила Елена.

Когда ее позвали на "Принцип домино", она рожала в Нью-Йорке. Все свое свободное время Ханга пыталась уделить дочке.

"Изображать дружбу не люблю. Мне важно было бежать домой к семи вечера. Потому что во время работы в "Принципе домино" я кормила грудью, а между эфирами сцеживала молоко, которое везли дочери. Я, когда уходила из Останкино, смотрела на девочек в кафе и говорила: "Боже, как же я хочу так беззаботно трепаться, хихикать, строить глазки, но не могу - я мать", - вспомнила Ханга.

Елена считает, что, вероятно, о ней забыли и не приглашают. Быть может, она попала в какие-то "черные списки", но, наверное, так было надо. Она не обижается, ведь в те годы окунулась в воспитание дочери и ее занятия теннисом.

После ухода с телевидения Ханга потом еще некоторое время получала хорошую зарплату. Она отметила, что рассталась телекомпания с ней красиво. Все условия были выполнены. Конечно, телеведущая попыталась выйти в интернет, она была потрясена тем, что должна завоевывать публику заново.

Елена Ханга ФОТО: скриншот видео с YouTube

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