"Длинный" Covid-19: что известно о симптомах, которые могут сохраняться долгое время

На начальном этапе пандемии наибольшее внимание было обращено на спасение жизни тяжело больных. Однако сейчас все больше изучаются те инфицированные, которые после заражения новым коронавирусом чувствуют его продолжительное влияние на свое здоровье. При этом до сих пор нет точных ответов на самые насущные вопросы.

Что такое "длинный" Covid-19?

У пациентов может быть разный набор симптомов, но чаще всего отмечаются жалобы на слабость. Другие наиболее часто встречающиеся симптомы "длинного" Covid-19 - нехватка воздуха, продолжительный кашель, боль в суставах и мышцах, проблемы со слухом и зрением, головные боли, потеря обоняния и вкуса, а также проблемы с сердцем, легкими, почками и пищеварительным трактом.

Есть жалобы и на психические симптомы, в том числе депрессию, тревогу и трудности с ясным мышлением.

Продолжительные симптомы сказываются на качестве жизни. "Никогда в жизни не чувствовала себя такой уставшей", - рассказала BBC жительница Лондона Джейд Грей-Кристи, которая заразилась Covid-19 в марте. У нее астма.

"У нас нет сомнений в том, что "длинный" Covid-19 существует", - отметил ВВС профессор Эксетерского университета Дэвид Стрейн. Он руководит клиникой для пациентов с хронической усталостью, и в нее все чаще обращаются люди с продолжительными симптомами коронавируса.

Сколько людей жалуются на продолжительные симптомы?

В понедельник, 5 октября, в опубликованном в академическом журнале Clinical Microbiology and Infection исследовании, основанном на показаниях 150 пациентов, указано - у 2/3 заразившихся, у которых ход болезни проходил легко или средне, симптомы оставались по меньшей мере 60 дней после инфицирования.

Продолжительные симптомы были характерны пациентам в возрасте от 40 до 60 лет, а также тем, кому была необходима госпитализация, пишет агентство Bloomberg.

"Мы оценили эволюцию болезни и доказали, что даже легкие случаи заболевания связаны со среднесрочными симптомами, которые требуют внимания медиков, - отмечают исследователи. - Это означает, что за окончанием пандемии Covid-19 еще долго будет следовать потребность в помощи".

В свою очередь, было проведено еще одно исследование, в котором участвовали 143 пациента. Выяснилось, что у 87% из них после выписки за неполные два месяца сохранился как минимум один симптом. Более половины сказали, что борются с усталостью и слабостью. Исследование было опубликовано в академическом журнале Journal of the American Medical Association.

При этом стационарные исследования ограничиваются теми пациентами, которым требовалась госпитализация, не принимая во внимание самые легкие случаи.

Приложение Covid Symptom Tracker App в Великобритании используют около четырех миллионов человек. Согласно его данным, 12% сообщают о сохранении симптомов по меньшей мере на протяжении 30 дней после инфицирования.

Новейшие данные приложения, которые недоступны публично, свидетельствуют, что у каждого 50-го инфицированного симптомы сохраняются более 90 дней, сообщает BBC.