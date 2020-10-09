"Длинный" Covid-19: что известно о симптомах, которые могут сохраняться долгое время

У большинства людей заболевание Covid-19 проходит легко и относительно быстро, однако в некоторых случаях бывает иначе: слабость, боли, проблемы с дыханием могут длиться месяцами. Зарубежные СМИ, основываясь на новейших исследованиях, мнениях экспертов и рассказах заболевших, считают, что распространяется "длинный" Covid-19.
На начальном этапе пандемии наибольшее внимание было обращено на спасение жизни тяжело больных. Однако сейчас все больше изучаются те инфицированные, которые после заражения новым коронавирусом чувствуют его продолжительное влияние на свое здоровье. При этом до сих пор нет точных ответов на самые насущные вопросы.
Что такое "длинный" Covid-19?
У пациентов может быть разный набор симптомов, но чаще всего отмечаются жалобы на слабость. Другие наиболее часто встречающиеся симптомы "длинного" Covid-19 - нехватка воздуха, продолжительный кашель, боль в суставах и мышцах, проблемы со слухом и зрением, головные боли, потеря обоняния и вкуса, а также проблемы с сердцем, легкими, почками и пищеварительным трактом.
Есть жалобы и на психические симптомы, в том числе депрессию, тревогу и трудности с ясным мышлением.
Продолжительные симптомы сказываются на качестве жизни. "Никогда в жизни не чувствовала себя такой уставшей", - рассказала BBC жительница Лондона Джейд Грей-Кристи, которая заразилась Covid-19 в марте. У нее астма.
"У нас нет сомнений в том, что "длинный" Covid-19 существует", - отметил ВВС профессор Эксетерского университета Дэвид Стрейн. Он руководит клиникой для пациентов с хронической усталостью, и в нее все чаще обращаются люди с продолжительными симптомами коронавируса.
Сколько людей жалуются на продолжительные симптомы?
В понедельник, 5 октября, в опубликованном в академическом журнале Clinical Microbiology and Infection исследовании, основанном на показаниях 150 пациентов, указано - у 2/3 заразившихся, у которых ход болезни проходил легко или средне, симптомы оставались по меньшей мере 60 дней после инфицирования.
Продолжительные симптомы были характерны пациентам в возрасте от 40 до 60 лет, а также тем, кому была необходима госпитализация, пишет агентство Bloomberg.
"Мы оценили эволюцию болезни и доказали, что даже легкие случаи заболевания связаны со среднесрочными симптомами, которые требуют внимания медиков, - отмечают исследователи. - Это означает, что за окончанием пандемии Covid-19 еще долго будет следовать потребность в помощи".
В свою очередь, было проведено еще одно исследование, в котором участвовали 143 пациента. Выяснилось, что у 87% из них после выписки за неполные два месяца сохранился как минимум один симптом. Более половины сказали, что борются с усталостью и слабостью. Исследование было опубликовано в академическом журнале Journal of the American Medical Association.
При этом стационарные исследования ограничиваются теми пациентами, которым требовалась госпитализация, не принимая во внимание самые легкие случаи.
Приложение Covid Symptom Tracker App в Великобритании используют около четырех миллионов человек. Согласно его данным, 12% сообщают о сохранении симптомов по меньшей мере на протяжении 30 дней после инфицирования.
Новейшие данные приложения, которые недоступны публично, свидетельствуют, что у каждого 50-го инфицированного симптомы сохраняются более 90 дней, сообщает BBC.
Исследование, проведенное в Дублине, показывает, что половина пациентов еще десять недель после инфицирования новым коронавирусом жаловались на слабость. Третья часть из-за физического самочувствия не могла сразу же вернуться на работу.
Медики не нашли связь с тяжестью заболевания и продолжительностью симптомов. Однако профессор Лестерского университета Крис Брайтлинг, который активно участвует в исследовательском проекте по выздоровлению пациентов с Covid-19 - PHOSP-Covid, считает, что самые большие продолжительные проблемы могут возникнуть у тех, кто переболел пневмонией, потому что она оставляет последствия на легких.
Что именно вызывает "длинный" Covid-19?
На эту тему есть различные версии, однако ясного ответа все еще нет.
Возможно, что вирус "задержался" в отдельных областях тела после заражения Covid-19. "При продолжительной диарее вирус обнаруживается в пищеварительном тракте. Если пропало обоняние, значит, он действует на нервы - это может быть причиной проблем", - поясняет профессор Королевского колледжа Тим Спектор.
Коронавирус может нападать на различные клетки и вызывать чрезмерно активную реакцию иммунитета. Один из возможных вариантов - иммунной системе нужно время, чтобы преодолеть эти изменения, потому сохраняются различные симптомы.
Еще одна вероятность - если новый коронавирус вызывает изменения в каком-нибудь органе (например, легочный фиброз), то это ведет к продолжительным осложнениям. Это было замечено в случаях заболевания коронавирусами SARS и MERS.
Сообщалось также о возможных переменах в метаболизме, включая развитие диабета после болезни Covid-19.
Это что-то необычное?
У части людей после того, как они переболели различными вирусами, появляется продолжительная слабость или кашель.
"Covid-19, похоже, имеет большее количество симптомов и (продолжительное заболевание) поражает гораздо большую часть пациентов", - отметил Брайтлинг, однако добавил, что пока недостаточно репрезентативных данных.
"Уникальный способ, которым вирус атакует хозяина, и различные способы, которыми он вызывает изменения на клеточном уровне, по-видимому, приводят к более тяжелой инфекции и более стойким симптомам", - резюмирует он.
Исследовательский проект Брайлинга PHOSP-Covid планирует следить за состоянием здоровья пациентов на протяжении 25 лет. Он высказал надежду, что только в исключительных случаях симптомы сохраняются более чем на год.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее предупреждала, что воспаление, вызванное коронавирусом, может привести к дальнейшим проблемам с сердцем даже в относительно раннем возрасте.