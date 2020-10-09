Для преодоления кризиса Covid-19 Евросоюз задействовал Механизм восстановления, и Латвии полагается значительная сумма - 1,6 миллиарда евро. Министерствам дали задачу предоставить свое видение, как вложить эти деньги, чтобы потом вернуть их с лихвой. Однако по заявкам похоже, что некоторые министерства нашли на полках старые проекты, стерли пыль и подали их. В свою очередь другие гадали на кофейной гуще, сколько денег им потребуется на инвестиционные программы - именно так примерно и выглядит. Об этом - в новом выпуске передачи.