Пт, 9.10.2020
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Алексей Навальный

Полиция сможет останавливать машины и проверять людей на предмет самоизоляции

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

C понедельника, 12 октября, начнет действовать новая информационная система контроля Covid-19 для прибывающих в Латвию лиц - полиция получит право останавливать частные автомобили, чтобы проверить, не находится ли в них человек, который не предоставил информацию о себе в этой системе, хотя обязан был это сделать, сообщает LETA.

Глава Главного управления полиции Нормунд Крапсис подчеркнул, что новая система улучшит и облегчит способность полиции контролировать тех персон, кто должен находится на самоизоляции. Он также отметил, что

с понедельника полиция будет иметь право выборочно останавливать транспортные средства, чтобы проверить выполнение обязательства по соблюдению самоизоляции. 

Крапсис сказал, что на этот раз, у полиции будет больше инструментов контроля. Однако это не значит, что правоохранительные органы с начнут устраивать рейды или активно останавливать автомобили. 

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