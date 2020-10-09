Полиция сможет останавливать машины и проверять людей на предмет самоизоляции

C понедельника, 12 октября, начнет действовать новая информационная система контроля Covid-19 для прибывающих в Латвию лиц - полиция получит право останавливать частные автомобили, чтобы проверить, не находится ли в них человек, который не предоставил информацию о себе в этой системе, хотя обязан был это сделать, сообщает LETA.
Глава Главного управления полиции Нормунд Крапсис подчеркнул, что новая система улучшит и облегчит способность полиции контролировать тех персон, кто должен находится на самоизоляции. Он также отметил, что
Крапсис сказал, что на этот раз, у полиции будет больше инструментов контроля. Однако это не значит, что правоохранительные органы с начнут устраивать рейды или активно останавливать автомобили.