Полиция сможет останавливать машины и проверять людей на предмет самоизоляции

C понедельника, 12 октября, начнет действовать новая информационная система контроля Covid-19 для прибывающих в Латвию лиц - полиция получит право останавливать частные автомобили, чтобы проверить, не находится ли в них человек, который не предоставил информацию о себе в этой системе, хотя обязан был это сделать, сообщает LETA.