Директор Рижского марафона призвал пробежать его "удаленно" - виртуально или на природе

Как сообщалось, правительство отменило запланированный в предстоящие выходные Рижский марафон Rimi.

"На заседании правительства было много неясностей и недоразумений, которые до конца не разрешены, - сказал Нордс. - С одной стороны, 15 000 участников в одном месте кажется много. Мы пытались объяснить, что это девять событий в течение двух дней, и каждая дистанция соответствует ограничительным мерам. У нас были все нужные разрешения".

В воскресенье была предусмотрена олимпийская квалификация, которая теперь не состоится. "Мы и сами говорили, что на первом месте здоровье, и с этой точки зрения решение отменить марафон все же верное", - добавил Нордс.

Он согласился, что в последние дни ситуация резко изменилась, и, если бы не запрет правительства, организаторы, скорее всего, и сами отменили бы отдельные соревнования, например, детские.

Нордс призвал участников марафона не выходить на трассы, но пробежать его "удаленно" - виртуально или на природе. Все, кто зарегистрировался на соревнования, получат юбилейные медали в честь 30-летия марафона.