До конца года запрещены мероприятия с активным передвижением участников

Чтобы найти юридически корректный путь отмены Рижского марафона, юристы предложили принять поправки к правилам о мерах эпидемиологической безопасности, которые до 31 декабря запрещают предусматривающие активное передвижение людей мероприятия на улице с числом участников превышающим 300.

Таким образом Рижский марафон был отменен.

Принятые в пятницу поправки также предусматривают, что с сегодняшнего дня до 31 декабря на мероприятиях или в местах предоставления хозяйственных услуг в помещениях будет разрешено одновременное нахождение до 500 человек, на улице - до 1000.