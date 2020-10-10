Для движения перекрывают участок на улицах Чака и Марияс

Cегодня, 10 октября, из-за работ по асфальтированию дорожного покрытия участок улиц Чака и Марияс от Стабу до улицы Меркеля будет закрыт для движения транспорта, сообщает Рижская дума.
Асфальтирование улицы завершится в воскресенье до 5:30, когда начнет курсировать первые рейсы общественного транспорта и улица будет открыта для всех.
Сегодня в течение дня будут проводиться подготовительные работы по асфальтированию на участке от улицы Блауманя до улицы Меркеля, а вечером начнутся работы по асфальтированию на указанном участке.
Во время работ по асфальтированию перекрестки пересекающихся улиц будут закрыты примерно на час, но на каждом перекрестке будут стоять регулировщики движения, которые направят поток на объездные улицы. Во время работ по асфальтированию улицы Альфреда Калниня и Персес будут преобразованы в улицы с двусторонним движением, для улицы Стабу ограничений не предусмотрено.
В случае невозможности проведения асфальтовых работ из-за плохих погодных условий, асфальтирование будет проводиться в воскресенье с 22:00 до 15:00 понедельника. В этом случае участок улиц Марияс и Чака до пересечения улиц Стабу будет открыт для движения до 17:00.