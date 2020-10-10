Для движения перекрывают участок на улицах Чака и Марияс

Асфальтирование улицы завершится в воскресенье до 5:30, когда начнет курсировать первые рейсы общественного транспорта и улица будет открыта для всех.

Сегодня в течение дня будут проводиться подготовительные работы по асфальтированию на участке от улицы Блауманя до улицы Меркеля, а вечером начнутся работы по асфальтированию на указанном участке.

Они завершатся в воскресенье утром, когда улица будет открыта для движения.

Во время работ по асфальтированию перекрестки пересекающихся улиц будут закрыты примерно на час, но на каждом перекрестке будут стоять регулировщики движения, которые направят поток на объездные улицы. Во время работ по асфальтированию улицы Альфреда Калниня и Персес будут преобразованы в улицы с двусторонним движением, для улицы Стабу ограничений не предусмотрено.