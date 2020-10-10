Финалисткой латвийского шоу экстремальных превращений стала мама восьмерых детей

Чтобы стать одной из финалисток, Карине пришлось соревноваться с двумя участницами - некогда привлекательной матерью двух сыновей Йолантой, а также Байбой, которая пережила несколько серьезных автомобильных аварий, они оставили психические и физические шрамы на ней.

Участницы прошли эмоциональные испытания, пытаясь доказать, что именно они готовы сделать шаг в новую жизнь. Оценив мотивацию участников и их способность справляться с трудностями, команда экспертов шоу решила, что Карина, мать восьмерых детей, получит билет в новую жизнь!

Этот выбор прокомментировала психолог шоу Инга Берзиня: "Мы хотим, чтобы женщина, получившая эту награду, была символом для других женщин! Карина так много заботилась о малышах, и сейчас время, когда специалисты позаботятся о Карине, чтобы сделать из нее принцессу!".

Услышав решение, Карина не могла сдержать слез: "Я взволнована, это действительно самый счастливый день в моей жизни!" 4

Карина родила девятерых детей, но один ребенок не выжил. Мать восьмерых детей все свободное время тратит на создание семейного гнезда, заботу о детях и хозяйство. Карина воспитывает своих детей одна, заручившись большой поддержкой старших детей, которые присматривают за малышами, когда их мама идет на работу. Хотя Карина не живет с отцом детей, он проводит время с детьми, посещая совместные мероприятия и занятия спортом.

Карину жизнь не баловала - ей приходилось просить помощи у других. Но теперь, когда ей удалось встать на ноги, она помогает другим, занимаясь благотворительностью в свободное время и поддерживая семьи в трудной ситуации. Карина также вовлекает своих детей в благотворительность. Она получает удовлетворение от этого, а также учит детей делать добро.

У молодой мамы на первом месте всегда другие люди - семья и незнакомцы, которым Карина протягивает руку помощи, но на себя никогда не остается времени. Поэтому Карина считает, что трансформация поможет ей начать жизнь в новом качестве, ставя на первое место себя как женщину, а не только как мать или добродеятельницу.

Что она хочет изменить в своей внешности? В первую очередь Карина хотела бы улучшить внешний вид своих зубов, потому что они создают очень большие комплексы и влияют на поиск работы. Карине стыдно говорить, потому что таким образом она боится испортить себе имидж. Также появился варикоз на ногах, живот не выглядит привлекательным после восьми беременностей, грудь после кормления детей не такая твердая и красивая. Карина хочет стать увереннее и не прятаться от общества.