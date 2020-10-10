Сб, 10.10.2020
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В Риге прошел марш в поддержку белорусских женщин. Вероника Цепкало принять участие не смогла

ФОТО: Juris Lisovs/TVNET

Сегодня, 10 октября, в Риге прошел марш в поддержку белорусских женщин. В нем приняли участие более 60 человек. Одна из лидеров белорусской оппозиции Вероника Цепкало, которая вчера прибыла в Латвию, не смогла принять участие, так как должна соблюдать самоизоляцию, сообщает агентство LETA.

Несколько участников марша от Верманского сада до Латвийской национальной оперы пронесли большой исторический бело-красно-белый флаг, который стал одним из символов протестов в Беларуси.

Принять участие в марше мог любой желающий, некоторые были одеты в белое или красное.

 Галерея: В Риге прошел марш в поддержку белорусских женщин

Представитель организаторов акции Дарья Скаковская ранее заявляла, что акции поддержки белорусских женщин также проводятся в других странах Европы, чтобы продемонстрировать солидарность с белорусскими женщинами и Беларусью в целом.

В Беларуси обычно проходят женские марши по субботам, а шествия с участием людей со всей страны по воскресеньям.

Скаковская подчеркнула, что в последние недели во время женских маршей происходили зверские аресты, и в других европейских странах будут проводиться акции поддержки тех, кто участвует в шествиях в Минске каждую субботу.

Она отметила, что Вероника Цепкало проявила интерес к участию в акции, но она прибыла в Латвию только вчера, поэтому должна соблюдать самоизоляцию.

Беларусь уже более 2 месяцев сотрясают протесты после президентских выборов 9 августа, победителем которых был объявлен Лукашенко, руководящий страной с 1994 года. Оппозиция и страны Запада считают эти выборы фальсифицированными. Массовые протесты в стране подавляются силой.

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