В Риге прошел марш в поддержку белорусских женщин. Вероника Цепкало принять участие не смогла

Несколько участников марша от Верманского сада до Латвийской национальной оперы пронесли большой исторический бело-красно-белый флаг, который стал одним из символов протестов в Беларуси.

Принять участие в марше мог любой желающий, некоторые были одеты в белое или красное.

Галерея: В Риге прошел марш в поддержку белорусских женщин

Представитель организаторов акции Дарья Скаковская ранее заявляла, что акции поддержки белорусских женщин также проводятся в других странах Европы, чтобы продемонстрировать солидарность с белорусскими женщинами и Беларусью в целом.

В Беларуси обычно проходят женские марши по субботам, а шествия с участием людей со всей страны по воскресеньям.

Скаковская подчеркнула, что в последние недели во время женских маршей происходили зверские аресты, и в других европейских странах будут проводиться акции поддержки тех, кто участвует в шествиях в Минске каждую субботу.

Она отметила, что Вероника Цепкало проявила интерес к участию в акции, но она прибыла в Латвию только вчера, поэтому должна соблюдать самоизоляцию.