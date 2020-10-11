Covid-19: врачи объявили Дональда Трампа незаразным

Президент США Дональд Трамп больше не считается распространителем коронавирусной инфекции, об этом заявил его лечащий врач, сообщает "Медуза".
По стандартам Центра контроля заболеваний США, состояние Трампа позволяет вывести его из карантина, сообщил врач.
В субботу, 10 октября, президент США возобновил педвыборную кампанию.
LIVE: President @realDonaldTrump delivers remarks at a peaceful protest for law & order https://t.co/BlGvcjjNVX— The White House (@WhiteHouse) October 10, 2020
2 октября стало известно о том, что президент США заразился коронавирусом. На следующий день он был отправлен в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида.
Президент США в Twitter призывал людей не позволять болезни "управлять вашими жизнями" и рассказал, что чувствует себя помолодевшим - "лучше, чем 20 лет назад".
В понедельник, 5 октября, Трамп сообщил, что выписывается из клиники, где он лечился от коронавируса.