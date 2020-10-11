Covid-19: врачи объявили Дональда Трампа незаразным

По стандартам Центра контроля заболеваний США, состояние Трампа позволяет вывести его из карантина, сообщил врач.

В субботу, 10 октября, президент США возобновил педвыборную кампанию.

"Чувствую себя отлично", - заявил он с балкона Белого дома собравшимся внизу сторонникам.

LIVE: President @realDonaldTrump delivers remarks at a peaceful protest for law & order https://t.co/BlGvcjjNVX — The White House (@WhiteHouse) October 10, 2020

2 октября стало известно о том, что президент США заразился коронавирусом. На следующий день он был отправлен в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида.

Президент США в Twitter призывал людей не позволять болезни "управлять вашими жизнями" и рассказал, что чувствует себя помолодевшим - "лучше, чем 20 лет назад".