Вс, 11.10.2020
"Стрельцов" по многим параметрам проигрывает остальным представителям жанра про "победы советского спорта": режиссерская неуклюжесть заметна буквально с первой минуты, сюжет зачастую схватывает настоящий паралич, а главная изюминка любого спортивного фильма - сцены соревнований - хоть и сделаны с внешним задором, но по факту совершенно невыразительны. Андрей Тимофеев о фильме "Стрельцов"
Андрей Тимофеев о фильме "Стрельцов"

Covid-19: врачи объявили Дональда Трампа незаразным

ФОТО: Reuters/ScanPix

Президент США Дональд Трамп больше не считается распространителем коронавирусной инфекции, об этом заявил его лечащий врач, сообщает "Медуза".

По стандартам Центра контроля заболеваний США, состояние Трампа позволяет вывести его из карантина, сообщил врач.

В субботу, 10 октября, президент США возобновил педвыборную кампанию.

"Чувствую себя отлично", - заявил он с балкона Белого дома собравшимся внизу сторонникам.

2 октября стало известно о том, что президент США заразился коронавирусом. На следующий день он был отправлен в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида.

Президент США в Twitter призывал людей не позволять болезни "управлять вашими жизнями" и рассказал, что чувствует себя помолодевшим - "лучше, чем 20 лет назад".

В понедельник, 5 октября, Трамп сообщил, что выписывается из клиники, где он лечился от коронавируса.

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