4 евро в сутки: в Зиепниеккалнсе парковка под окнами дома вдруг стала платной

Улица Озолциема, дом 12, корпус 5 - земля под домом - хозяйская, за которую жильцы платят аренду. В свою очередь участок с платной парковкой к дому вовсе не относится, а принадлежит предприятию - Zemes īpašnieku ģilde.

"Это частная земля, на нее даже никто не имел право ступать. На данный момент это платная стоянка. Просто Ленин умер более 100 лет назад, и земля не принадлежит народу - это частная земля, частная собственность. Это то же самое, что у вас есть квартира, а я каждый вечер там ночую или на вашей лестничной площадке!

То, что владелец земли сказал, что впредь это арендовано Cityparks - это значит, что владелец земли просто сказал, что хватит бесплатно использовать землю, за которую землевладелец платит налоги",

- пояснил представитель компании Нормунд Шлитке.

"Здесь земля хозяйская, тут уже вопрос полгода решается, чтобы выкупить эту землю. Проходят собрания, решается вопрос, на какие деньги, как. Но у людей-то денег особых нет", - рассказал один из жильцов Виктор.

"Ну, конечно, хозяину хорошо, он получает деньги от Cityparks, а как люди будут дальше жить? Я не знаю. 4 евро за сутки, 30 дней в месяц помножим на 4. Ну где это парковка стоила 120 евро?!" - возмущена автомобилистка Алла.

От развития схожего сценария не застрахован никто из жильцов домов, расположенных на хозяйской земле, прозвучало в передаче "Сегодня вечером" на LTV7.