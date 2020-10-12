В Даугаве констатировано полукилометровое пятно неизвестного происхождения

Утром в Даугаве на территории Риги констатировано пятно неизвестного вещества длиной 500 м, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
В 16.33 VUGD получила вызов на Баласта дамбис, где было замечено пятно на поверхности воды.
Акватория обследована с помощью дрона, и в двух местах установлены абсорбирующие боны.
Как сообщила представитель Государственной службы окружающей среды по общественным отношениям, на месте происшествия работают представители службы, VUGD и Рижского свободного порта.
Ответственные службы продолжат работу, чтобы убрать загрязнение.