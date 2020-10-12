В Даугаве констатировано полукилометровое пятно неизвестного происхождения

В 16.33 VUGD получила вызов на Баласта дамбис, где было замечено пятно на поверхности воды.

Акватория обследована с помощью дрона, и в двух местах установлены абсорбирующие боны.

Как сообщила представитель Государственной службы окружающей среды по общественным отношениям, на месте происшествия работают представители службы, VUGD и Рижского свободного порта.