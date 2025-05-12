Pasažieru vilciens ищет новое руководство

Акционерное общество Pasažieru vilciens (PV) объявило конкурсы на должности председателя правления и члена правления компании, следует из информации, размещенной на сайте PV.
Месячное вознаграждение председателя правления PV до уплаты налогов установлено в размере 8964 евро. Что же касается члена правления, отвечающего за административное (корпоративное) управление, управление изменениями, систему управления качеством и безопасностью (DPS), а также управление рисками, то его ежемесячная зарплата составит 8067 евро.
Заявки на участие в обоих конкурсах принимаются до 30 мая текущего года.
От претендентов на должности председателя и члена правления PV требуется академическое высшее или профессиональное высшее образование второго уровня в области экономики, предпринимательства, менеджмента, информационных технологий, логистики, компьютерных наук, финансов, инженерных наук, юриспруденции или в других сопоставимых областях.
Кроме того, от кандидатов требуется минимум три года опыта работы в должности руководителя, сопоставимой по уровню с членом правления, в среднем или крупном предприятии. Эта работа должна обеспечивать приобретение компетенций и знаний, необходимых для профессионального выполнения задач председателя и члена правления компании. Также обязательным требованием является опыт управления коллективом и системного совершенствования компетенций сотрудников.
Процесс отбора и оценки кандидатов на должности председателя и члена правления PV пройдёт в три этапа, проводить его будут конкурсная номинационная комиссия и рекрутинговая компания SIA Astral Executive Search.
Ранее уже сообщалось, что 7 марта 2024 года председатель правления PV Роджерс Янис Григулис ушел в отставку.
На следующий день, 8 марта 2024 года, совет PV принял решение назначить члена правления компании Райтиса Нешпорса исполняющим обязанности председателя правления до момента, пока по итогам конкурса не будет выбран новый руководитель компании. Нешпорс входит в правление PV с 15 апреля 2021 года.
Также сообщалось, что в середине января этого года членом правления PV был назначен Марцис Каулиньш, сменивший на этом посту прежнего члена правления Алдиса Даугавванагса.
Согласно уставу, в правлении компании предусмотрено три человека.
Оборот компании PV в прошлом году, согласно предварительным данным, составил 64,831 миллиона евро, что на 8,4% больше, чем в 2023 году, а прибыль компании до уплаты налога на прибыль (UIN) выросла в несколько раз, достигнув 683 920 евро, свидетельствуют данные, опубликованные самой компанией.
Компания PV была создана в 2001 году путём выделения внутренних пассажирских перевозок из структуры Latvijas dzelzceļš. Ранее PV была дочерним предприятием Latvijas dzelzceļš, однако в октябре 2008 года компания была преобразована в государственное предприятие.
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