Pasažieru vilciens ищет новое руководство

Ранее уже сообщалось, что 7 марта 2024 года председатель правления PV Роджерс Янис Григулис ушел в отставку.

На следующий день, 8 марта 2024 года, совет PV принял решение назначить члена правления компании Райтиса Нешпорса исполняющим обязанности председателя правления до момента, пока по итогам конкурса не будет выбран новый руководитель компании. Нешпорс входит в правление PV с 15 апреля 2021 года.

Также сообщалось, что в середине января этого года членом правления PV был назначен Марцис Каулиньш, сменивший на этом посту прежнего члена правления Алдиса Даугавванагса.

Согласно уставу, в правлении компании предусмотрено три человека.

Оборот компании PV в прошлом году, согласно предварительным данным, составил 64,831 миллиона евро, что на 8,4% больше, чем в 2023 году, а прибыль компании до уплаты налога на прибыль (UIN) выросла в несколько раз, достигнув 683 920 евро, свидетельствуют данные, опубликованные самой компанией.

Компания PV была создана в 2001 году путём выделения внутренних пассажирских перевозок из структуры Latvijas dzelzceļš. Ранее PV была дочерним предприятием Latvijas dzelzceļš, однако в октябре 2008 года компания была преобразована в государственное предприятие.