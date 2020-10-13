Супермодель уехала из Нью-Йорка, а через год ее нашли в трущобах Рио. Что случилось?

Найдена блуждающей среди жилого массива

Фонтес ушла из своей квартиры в Нью-Йорке год обратно, полностью прервав какие-либо связи. На днях она была найдена в очень неожиданном месте - районе Кантагало в Рио-де-Жанейро. Потерянная девушка бродила по улицам, при этом из одежды на ней были только спортивные штаны.

В ее рюкзаке нашли документы о контрактах с международными модельными агентствами и отзывы фотографов. Таким образом, удалось выяснить ее личность. В настоящее время 26-летней девушке оказывают психологическую помощь.

Семья

Карьера Элоизы стартовала в Сан-Паулу, где в 2012 году она познакомилась с будущим супругом, моделью российско-румынского происхождения Андреем (Андре) Бирляну. В 2014 году у них появилась на свет дочь, которую назвали Аззурра. После рождения малышки супруги перебрались в Нью-Йорк. Пара развелась в 2015 году. Дочь живет с отцом. Бирляну неоднократно говорил, что мама в воспитании дочери не участвовала.

Первое исчезновение

В начале 2019 года Фонтес впервые внезапно исчезла из съемной квартиры на Манхэттене. Модель была найдена через несколько дней в помутненном состоянии, и, так как своим исчезновением она нарушила несколько важных договоров, главные наниматели отказались от сотрудничества с ней.

Агентство не бросало Элоизу, но модель решила вернуться в родную страну, где планировала начать все сначала. Из Нью-Йорка она пропала быстро, даже не сообщив родным, что едет в Бразилию.

Второе исчезновение

Бразильское издание Extra со ссылкой на знакомых семьи рассказывает, что, прилетев в Рио из Нью-Йорка, модель поселилась у хорошей знакомой. Вскоре Фонтес познакомилась с мужчиной и стала жить с ним. Их отношения длились всего 4 месяца, так как, по словам мужчины, Элоиза "вела себя нестабильно". О возобновлении карьеры даже не было речи: похоже, что к тому моменту модель пристрастилась к наркотикам. Ее бывший и семья пытались найти девушку, но тщетно. В сентябре Фонтес сама вышла на связь с родными, живущими вблизи Рио: она просила забрать ее с улицы. К себе домой ее забрала сестра, но Элоиза сбежала оттуда спустя несколько дней.

Именно бездомные трущоб рассказали полиции о том, что по улицам бродит раздетая невменяемая девушка с рюкзаком. При виде полицейских модель подумала, что они хотят ее обокрасть, и сначала сопротивлялась.

Социальные работники одели Фонтес и пообещали, что ей помогут. Так она согласилась поехать в больницу и разрешила сообщить матери о ее местонахождении.

Реакция соцсетей

Пользователи соцсетей начали атаковать аккаунты ее бывшего супруга Андре Бирляну с требованием, чтобы он организовал ей свидание с дочерью.

Бирляну дал интервью бразильскому изданию, где сказал, что девушка никак не помогала дочери материально, хотя деньги на наркотики у нее были.

"Она никогда не подойдет близко к моей дочери", - подытожил мужчина.

Андре также упомянул, что Фонтес, которая, по его словам, очень мало заботилась о дочери, однажды оставила Аззурру одну в лондонском аэропорту, после чего Бирляну сам летел за дочерью.