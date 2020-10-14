В Минске задержан бывший вице-президент airBaltic

Бывший вице-президент национальной латвийской авиакомпании airBaltic Григорий Померанцев был арестован в столице Беларуси. Об этом в социальных сетях сообщил Владислав Корягин - глава компании Baltic Travel Group и член правления Латвийской ассоциации турагентов и операторов.
"В это воскресенье, при попытке защитить свою семью от действий силовиков, в Минске был арестован Григорий Померанцев. Требуем немедленно освободить нашего коллегу и друга!", - написал Владислав Корягин в своем аккаунте в социальной сети Facebook.
🔥🔥🔥 Please share and repost! 🇷🇺В это воскресенье, при попытке защитить свою семью от действий силовиков, в Минске был...Опубликовано Vlad Koriagin Вторник, 13 октября 2020 г.
Супруга Померанцева Елена также подтвердила, что ее мужа был приговорен к 13 суткам заключения в следственном изоляторе на Окрестино.
Григорий Померанцев начал карьеру в представительстве скандинавской авиакомпании SAS в Беларуси. В 1997 году он стал первым аккредитованным главой иностранного представительства корпорации Air Baltic Corporation, продолжая работать в Беларуси. С 2000 по 2004 года он возглавлял департамент наземного обслуживания авиакомпании в Риге. С 2004 года работал вице-президентом Air Baltic Corporation по продажам. В национальной авиакомпании airBaltic Померанцев проработал более десяти лет. С 2012 года он стал работать в России, где возглавил один из крупнейших аэропортов страны - Новосибирский международный аэропорт Толмачево.