В Минске задержан бывший вице-президент airBaltic

"В это воскресенье, при попытке защитить свою семью от действий силовиков, в Минске был арестован Григорий Померанцев. Требуем немедленно освободить нашего коллегу и друга!", - написал Владислав Корягин в своем аккаунте в социальной сети Facebook.

Григорий Померанцев начал карьеру в представительстве скандинавской авиакомпании SAS в Беларуси. В 1997 году он стал первым аккредитованным главой иностранного представительства корпорации Air Baltic Corporation, продолжая работать в Беларуси. С 2000 по 2004 года он возглавлял департамент наземного обслуживания авиакомпании в Риге. С 2004 года работал вице-президентом Air Baltic Corporation по продажам. В национальной авиакомпании airBaltic Померанцев проработал более десяти лет. С 2012 года он стал работать в России, где возглавил один из крупнейших аэропортов страны - Новосибирский международный аэропорт Толмачево.