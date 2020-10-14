Кто из голливудских актеров-мужчин чаще всего занимается сексом в кино?

За время исследования она изучила фильмографии десятков звезд первой величины. Женщина учитывала сцены с изображением орального секса и пенетрации, сцены с закадровым сексом, а также сцены с мастурбацией, в которых участвовали больше одного человека.

На свое исследование Уитмер потратила 4 месяца. 1

Она подсчитала суммарную продолжительность секс-сцен на каждого мужчину-актера.

Пятерка лидеров:

Киану Ривз - 568,92 секунды (12 фильмов из 50);

Роберт Паттинсон - 410,95 секунды (8 фильмов из 22);

Джейк Джилленхол - 404,51 секунды (10 фильмов из 33);

Брэд Питт - 392,07 секунды (8 фильмов из 39);

Роберт Дауни-мл. - 337,14 секунды (5 фильмов из 53);

В топ также вошли Леонардо ДиКаприо (260,62 секунды), Том Круз (176 секунд) и Вин Дизель - 45,66 секунды (4 фильма из 22).