Кто из голливудских актеров-мужчин чаще всего занимается сексом в кино?
Американская писательница Кэрри Уитмер провела исследование, в рамках которого хотела выяснить, кто из голливудских актеров чаще других снимается в эротических сценах, пишет Esquire со ссылкой на исследование.
За время исследования она изучила фильмографии десятков звезд первой величины. Женщина учитывала сцены с изображением орального секса и пенетрации, сцены с закадровым сексом, а также сцены с мастурбацией, в которых участвовали больше одного человека.
На свое исследование Уитмер потратила 4 месяца.
Она подсчитала суммарную продолжительность секс-сцен на каждого мужчину-актера.
Пятерка лидеров:
- Киану Ривз - 568,92 секунды (12 фильмов из 50);
- Роберт Паттинсон - 410,95 секунды (8 фильмов из 22);
- Джейк Джилленхол - 404,51 секунды (10 фильмов из 33);
- Брэд Питт - 392,07 секунды (8 фильмов из 39);
- Роберт Дауни-мл. - 337,14 секунды (5 фильмов из 53);
В топ также вошли Леонардо ДиКаприо (260,62 секунды), Том Круз (176 секунд) и Вин Дизель - 45,66 секунды (4 фильма из 22).
Кэрри Уитмер также отметила популярных актеров, которые еще ни разу за свою карьеру не снимались в постельных сценах - это Джон Бойега, Адам Драйвер и Махершала Али.