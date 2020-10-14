Ср, 14.10.2020
В это время работодатели должны особенно подумать над тем, какие меры безопасности следует ввести на предприятиях, чтобы снизить риск распространения инфекции. Виталий Гаврилов, президент LDDK
Виталий Гаврилов, президент LDDK

Кто из голливудских актеров-мужчин чаще всего занимается сексом в кино?
Топ-5

Сцена из фильма "Титаник"

ФОТО: Скриншот с youTube

Американская писательница Кэрри Уитмер провела исследование, в рамках которого хотела выяснить, кто из голливудских актеров чаще других снимается в эротических сценах, пишет Esquire со ссылкой на исследование. 

За время исследования она изучила фильмографии десятков звезд первой величины. Женщина учитывала сцены с изображением орального секса и пенетрации, сцены с закадровым сексом, а также сцены с мастурбацией, в которых участвовали больше одного человека.

На свое исследование Уитмер потратила 4 месяца.

Она подсчитала суммарную продолжительность секс-сцен на каждого мужчину-актера.

Пятерка лидеров:

  • Киану Ривз - 568,92 секунды (12 фильмов из 50);
  • Роберт Паттинсон - 410,95 секунды (8 фильмов из 22);
  • Джейк Джилленхол - 404,51 секунды (10 фильмов из 33);
  • Брэд Питт - 392,07 секунды (8 фильмов из 39);
  • Роберт Дауни-мл. - 337,14 секунды (5 фильмов из 53);

В топ также вошли Леонардо ДиКаприо (260,62 секунды), Том Круз (176 секунд) и Вин Дизель - 45,66 секунды (4 фильма из 22).

Кэрри Уитмер также отметила популярных актеров, которые еще ни разу за свою карьеру не снимались в постельных сценах - это Джон Бойега, Адам Драйвер и Махершала Али.

Последние новости

НАВЕРХ
Back