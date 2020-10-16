Как появился бренд Adidas, который ведет спортсменов к золоту и известен во всем мире?
От скромного начала через беспощадные годы войны до ошеломляющей истории успеха, которую ускорили неиссякаемая вера и чудо... Узнайте увлекательную историю того, как родился известнейший мировой бренд спортивных товаров adidas и кто стоял за этой империей.
Кажется, нет в мире человека, ну может только еще в подгузниках или глубоких джунглях, которые не знали бы названия adidas. Это как мантра для спортсменов, а также выразительный и не выходящий из моды бренд. Как он появился?
Коротко в трех предложениях об adidas:
Adidas - немецкая международная компания, которая была основана и чья штаб-квартира находится в Херцогенаурахе (Германия).
Компания разрабатывает и производит обувь, одежду и аксессуары.
Adidas - крупнейший производитель спортивной одежды в Европе и второй по величине в мире после Nike, выручка Adidas за 2018 год составила 21,915 миллиарда евро.
От мальчика из прачечной до пекаря
Создатель adidas - Адольф Дасслер или, как его позднее узнает мир, Ади Дасслер. Адольф родился 3 ноября в маленьком городке Херцогенаурахе примерно в 20 км от Нюрнберга, в семье простых рабочих. Мальчик был младшим из четырех детей Кристофа и Полины, потому нередко ему уделялось меньше всего внимания и времени. Глава семьи Дасслеров был ткачом, но после краха местной текстильной промышленности из-за конкуренции со стороны промышленных производителей он оставил свое родовое призвание и обратился к профессии сапожника. Мать также, оборудовав во дворе дома прачечную, старалась изо всех сил заработать на семью из четырех человек. Когда дети подросли, им нужно было помогать - дочь Мария и все три брата Адольф, Рудольф и Фриц параллельно учебе работали доставщиками чистого белья. Дети не боялись работы уже с младенчества.
Родилась страсть к спорту и революционная идея
В 1913 году Адольф окончил основную школу и отправился изучать профессию пекаря, которая на тот момент казалась родителям стабильной. Так как от работы ему становилось скучно, в свободное время он посвящал себя спорту. Вместе с лучшим другом Фрицем он страстно тренировался в нескольких спортивных дисциплинах, а также участвовал в соревнованиях. Адольф освоил такие виды спорта как легкая атлетика, футбол, бокс, хоккей, горнолыжный спорт, и прыжки с трамплина. Так как нередко денег на спортивный инвентарь не хватало, молодые люди проявили фантазию и заменили копья на палки, а метательные диски - на камни. Занимаясь спортом, Адольф очень скоро понял, что результат часто определяется обувью, которая в то время в спорте была тяжелой. У молодых людей появилась мечта создать обувь, которая смогла бы улучшить спортивные результаты. Обувь, которая станет союзником спортсмена на пути к победе! Как это сделать? Было непонятно, но для начала мальчик начал учиться у своего отца-сапожника.
Основание предприятия мечты Dassler Brothers Shoe Factory
Вскоре в 1918 году сыновей призвали в немецкую армию, где они провели год своей жизни. Вернувшись, они поняли, что семья без денег и время ее спасать. Адольф или Ади, полный решимости развивать свою идею о спортивной обуви основал первое производство спортивной обуви на территории бывшей прачечной. В 1924 году к Ади присоединился старший брат Рудольф и 1 июля 1924 года появилась компания Dassler Brothers Shoe Factory.
Специфика производства обуви и главная идея все еще была в том, чтобы сделать спортивную обувь легче.
Нужно отметить, что было послевоенное время и не все было доступно, в том числе - электричество, а Дасслер был довольно гениальным изобретателем устройств, которые механизировали производство без электричества.
Например, он ремнями соединил фрезерный станок для кожи к навесному стационарному велосипеду, приводимому в движение первым сотрудником фирмы. И работа не останавливалась!
Также Ади Дасслер любил экспериментировать с различными материалами, пробуя в создании обуви, например, кожу акулы и кенгуру. Он стремился создать прочную, но легкую обувь!
Позже его жена Кэте Дасслер сказала: "Разработка обуви была его хобби, а не его работой. Он делал это очень научно".
Путь к Олимпийским играм
Небольшая региональная фабрика начала превращаться в международного дистрибьютора обуви. Первым был интерес, проявленный бывшим олимпийцем, а затем тренером олимпийской сборной Германии по легкой атлетике Йозефом Вайтцером. Между ними завязалась долгая дружба, основанная на заинтересованности в улучшении спортивных результатов с помощью улучшенной обуви, и Вайтцер стал чем-то вроде консультанта компании. Эти отношения окажутся чрезвычайно ценными, поскольку предоставят Ади доступ к спортсменам (немецким и иностранным) на Олимпийских играх 1936 года в Берлине. Стоит отметить, что уже с 1928 года обувь Дасслеров использовалась на международных соревнованиях - на играх в Амстердаме, например, Лина Радке, немецкая бегунья на средние дистанции, выигравшая золото в 1928 году, носила их беговые кроссовки. Так же немецкий бегун - обладатель золотой медали, носил обувь Dassler на Играх в Лос-Анджелесе 1932 года.
Партия нацистов, Олимпийские игры в Берлине и дебют Джесси Оуэнса в обуви adidas
В начале 30-х годов Гитлер и нацистская партия делали сильный акцент на роли спорта. Братья Дасслеры не знали, что их экономические интересы получат выгоду также и от политики. Все три брата Дасслера вошли в партию. Ади решил, что стать тренером и поставщиком клубов в движении Гитлерюгенда необходимо для расширения производства, и он присоединился к нему в 1935 году. Это действительно помогло братьям.
Но все же Олимпийские игры 1936 года в Берлине считались отправной точкой для международной деятельности. Дасслер договорился о встрече с Джесси Оуэнсом, американской звездой легкой атлетики и без слов предложил свою обувь звезде. Оуэнс принял этот жест и согласился носить отличительную обувь с двумя кожаными полосками по бокам и темными шипами. В 1936 году во время летних Олимпийских игр Оуэнс получил золото. Еще позже - четыре золотых медали при помощи обуви немецкого производителя. Гитлеру это, конечно, не понравилось...
Обувь создается из пережитков войны
После войны фирма Dassler пережила несколько из тех же проблем, с которыми столкнулась в самом начале. Мировая война полностью уничтожила экономику Германии, и материалы для обувной фабрики было трудно достать. Однако американские оккупационные власти были заинтересованы в оживлении экономической деятельности, поэтому разрешили использовать для производства ненужные военные материалы
Пока кожа не стала доступной, Ади использовал для изготовления обуви резину от топливных баков и плотов, а также парусину от военных палаток.
Драма - братья становятся конкурентами
После войны в 1947 году между братьями возник серьезный раскол и, не найдя, компромисса, они разорвали деловые отношения. Ади создал бренд adidas, в то время как Рудольф не пустил по ветру свои знания и создал известный и в наше время бренд Puma, который на всю оставшуюся жизнь стал конкурентом бизнеса его брата. Они больше никогда в жизни не разговаривали.
Как появились легендарные три полоски adidas? Какое отношение имеет логотип к виски?
Ади понял, что спортивная обувь, которую он производил, должна отличаться и выделяться на фоне другой обуви. Тогда у него появилась идея перекрасить ремни по бокам обуви, в отличающийся от самой обуви цвет. Он экспериментировал с разным количеством ремешков и в итоге остановился на трех. "Три полоски" стали отличительным знаком обуви аdidas. В марте 1949 года Ади Дасслер зарегистрировал трехполосный логотип в качестве товарного знака компании, а уже спустя пять месяцев и само предприятие Adidas AG, которое мы все знаем.
Кстати, вы знали, что существует миф, что ADIDAS означает All Day I Dream About Sports (Весь день я мечтаю о спорте)?
К своему трехполосному логотипу Ади пришел в 1952 году, расплатившись двумя бутылками виски, что в наши дни стоили бы 1600 евро.
Трехлистый логотип, символизирующий достижение, был представлен на летних Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене. Этот логотип использовался до 1997 года, пока предприятие не поменяло его на трехполосный в виде горки. Это лого мы знаем и сейчас, однако первоначальный "цветочек" всегда будет ассоциироваться с adidas.
Ади Дасслер создал крупнейшего производителя спортивной одежды и оборудования. Он умер незадолго до своего 78-го дня рождения. Человек, который почти в одиночку изменил определение индустрии спортивных товаров и поднял ее до уровня эталона, оставил после себя процветающую компанию. В момент его смерти у adidas было 17 фабрик и объем продаж - один миллиард марок. Впоследствии фабрикой руководил его сын, а затем она была продана и управлялась различными компаниями.
Факты об adidas и футболе
Adidas с давних времен завоевал доверие спортсменов во всех дисциплинах, но с футболом связаны две очень интересных и исторически значимых вещи.
Кто бы мог подумать, что футбольные бутсы с вкручивающимися шипами помогут написать историю? Созданные Ади Дасслером бутсы, использовали игроки немецкой сборной на футбольном чемпионате мира 1954 года. Обутая в Adidas сборная Германии впервые стала чемпионом мира по футболу!
В 1970-м adidas впервые представила официальный мяч TELSTAR FIFA для чемпионата мира. Как уже указывает название TELSTAR, мяч был создан, чтобы улучшить видимость в черно-белом телевизоре. Это послужило началом прекрасного партнерства - adidas предоставлял официальный мяч для каждого последующего чемпионата мира по футболу. Каждый имеет право на футбол!
Все еще непобитый рекорд
Будь то наивысшая оценка выдающейся гимнастки Нади Команечи - "10" - на Олимпийских играх 1976 года в Монреале, или легендарный прыжок Боба Бимона на Олимпийских играх в Мехико в 1968 году, чей рекорд по прыжкам в длину удалось побить только в 1991 году, или Golden Slam Штеффи Граф - аdidas всегда присутствовал в величайших спортивных событиях по всему миру, по-прежнему сохраняя тот же энтузиазм и новаторский дух, с которыми эта компания была основана Ади Дасслером много лет назад. Именно эти истории вдохновляют Adidas до сих пор спустя 71 год и будут вдохновлять еще дальнейшие десятилетия.
Как родился знаменитый спортивный костюм adidas?
В 60-х прошлого века, когда когда благосостояние уступило место технологиям "космического века", пришло время для появления спортивного костюма. Из синтетического нейлона был создан однотонный комплект из штанов и куртки с тремя полосками по бокам. Первый спортивный костюм был сшит для звезды немецкого футбола Франца Беккенбауэра в 1967 году.
В 70-х стали развиваться музыкальные направления, дискотеки, фильмы о кунг-фу и спортивные костюмы смешались с модой; и даже сейчас практически на каждой знаменитости мы можем видеть спортивный костюм adidas.
Современная одежда adidas перестала быть просто спортивным костюмом, это прекрасно продуманная одежда как для тренировок в спортивном клубе, так и для повседневной жизни.
Невероятная история, а не невозможная, поскольку для такого бренда как adidas нет ничего невозможного!
Галерея: Модный показ Adidas (фото из архивов)
Хотите носить легенду и посетить adidas лично - отправляйтесь в крупнейший концептуальный магазин adidas Originals в торговом центре Spice, где посетителям будет предложена обувь и одежда от любимого во всем мире бренда.
adidas Originals - больше чем просто производитель спортивных товаров - это культура, убеждение и стиль жизни, обозначенные тремя полосками.
Галерея: Самый крупный концептуальный магазин adidas Originals в торговом центре Spice