Как появился бренд Adidas, который ведет спортсменов к золоту и известен во всем мире?

Пока кожа не стала доступной, Ади использовал для изготовления обуви резину от топливных баков и плотов, а также парусину от военных палаток.

Драма - братья становятся конкурентами

После войны в 1947 году между братьями возник серьезный раскол и, не найдя, компромисса, они разорвали деловые отношения. Ади создал бренд adidas, в то время как Рудольф не пустил по ветру свои знания и создал известный и в наше время бренд Puma, который на всю оставшуюся жизнь стал конкурентом бизнеса его брата. Они больше никогда в жизни не разговаривали.

Как появились легендарные три полоски adidas? Какое отношение имеет логотип к виски?

Ади понял, что спортивная обувь, которую он производил, должна отличаться и выделяться на фоне другой обуви. Тогда у него появилась идея перекрасить ремни по бокам обуви, в отличающийся от самой обуви цвет. Он экспериментировал с разным количеством ремешков и в итоге остановился на трех. "Три полоски" стали отличительным знаком обуви аdidas. В марте 1949 года Ади Дасслер зарегистрировал трехполосный логотип в качестве товарного знака компании, а уже спустя пять месяцев и само предприятие Adidas AG, которое мы все знаем.

ФОТО: adidas

Кстати, вы знали, что существует миф, что ADIDAS означает All Day I Dream About Sports (Весь день я мечтаю о спорте)?

К своему трехполосному логотипу Ади пришел в 1952 году, расплатившись двумя бутылками виски, что в наши дни стоили бы 1600 евро.

Трехлистый логотип, символизирующий достижение, был представлен на летних Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене. Этот логотип использовался до 1997 года, пока предприятие не поменяло его на трехполосный в виде горки. Это лого мы знаем и сейчас, однако первоначальный "цветочек" всегда будет ассоциироваться с adidas.

Ади Дасслер создал крупнейшего производителя спортивной одежды и оборудования. Он умер незадолго до своего 78-го дня рождения. Человек, который почти в одиночку изменил определение индустрии спортивных товаров и поднял ее до уровня эталона, оставил после себя процветающую компанию. В момент его смерти у adidas было 17 фабрик и объем продаж - один миллиард марок. Впоследствии фабрикой руководил его сын, а затем она была продана и управлялась различными компаниями.

Факты об adidas и футболе

Adidas с давних времен завоевал доверие спортсменов во всех дисциплинах, но с футболом связаны две очень интересных и исторически значимых вещи.

Кто бы мог подумать, что футбольные бутсы с вкручивающимися шипами помогут написать историю? Созданные Ади Дасслером бутсы, использовали игроки немецкой сборной на футбольном чемпионате мира 1954 года. Обутая в Adidas сборная Германии впервые стала чемпионом мира по футболу!

ФОТО: adidas