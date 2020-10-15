Отравление Навального: Евросоюз ввел санкции против шести россиян

Евросоюз (ЕС) ввел санкции из-за отравления политика Алексея Навального - под них попали шесть россиян и один научный институт, пишет "Дождь".
Под санкции попали директор ФСБ Александр Бортников, начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин, первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, а также полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, пишет "Медуза".
Также санкции были введены против Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологий (ГосНИИОХТ), в одном из подразделений которого, как считается, в советское время был создан "Новичок".
Позже стало известно, что Евросоюз также ввел санкции против Евгения Пригожина из-за присутствия ЧВК "Вагнер" в Ливии.