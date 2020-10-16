Всемирный день зрения: жители Латвии забыли o проверке зрения?

Традиционно в октябре Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает Всемирный день зрения. Проблема снижения качества зрения и его полная потеря давно достигла общемировых масштабов. По данным ВОЗ, более 4,5 млрд людей на планете нуждаются в профессиональной коррекции зрения. Согласно последним исследованиям - 57% жителей Латвии жалуются на проблемы с глазами, а большинство из нас забыли путь к офтальмологам...
По статистике ВОЗ, примерно 290 миллионов человек в мире имеют проблемы со зрением (близорукость), из них 19 миллионов - дети до 18 лет. Однако самая распространенная проблема - пресбиопия (возрастные изменения зрения). Ожидается, что к 2020 году в мире будет насчитываться около 2,6 миллиарда страдающих пресбиопией. И это только официальные цифры. Многие люди просто не подозревают о развивающихся у них офтальмологических проблемах. А ведь в 80% случаев проблем с глазами можно было бы избежать или вылечить, заявляют специалисты.
В рамках образовательной социальной кампании «Время видеть ясно 40+», которая в настоящий момент проходит в Латвии, было проведено масштабное социологическое исследование. Выяснилось, что мировые тенденции не обошли Латвию стороной и большинство латвийцев не заботятся должным образом о состоянии своего зрения: 57% опрошенных до 50 лет жалуются на проблемы со зрением, 71% вынуждены отодвинуть текст дальше, чтобы его ясно видеть, а 69% жителей Латвии старше 40 лет проверяют зрение раз в год или совсем его не проверяют.
«Рост проблем со зрением связан с нашим образом жизни, - рассказывает оптометрист, региональный представитель «Fielmann» Ирина Кезика. - К примеру, у детей трудности возникают из-за того, что они все больше времени проводят в помещениях и за экранами компьютеров и гаджетов. В свою очередь взрослые, как показали итоги исследования, мало заботятся о своем зрении и редко, а то и вообще не посещают специалиста. Поэтому первым делом надо установить для себя правило - как минимум раз в год посещать офтальмолога или оптометриста. Конечно, в наших условиях есть трудности для выполнения этого правила. Найдите ближайшую оптику на сайте www.laiksredzet.lv и приходите на проверку зрения в любую оптику «Fielmann».
Что же еще специалисты советуют делать для сохранения зрения?
- Защита глаз (солнцезащитные очки, защитные очки во время работы)
- Гигиена зрения (работа за компьютером, просмотр телевизора, гаджеты только со включенным светом, расстояние от глаз до экрана не менее 30 см)
- Перерыв на отдых во время работы за компьютером
- Обязательное мытье рук при установке или снятии контактных линз. Гигиена рук важна в течение всего дня. Важно стараться не прикасаться к глазам руками.
- Сбалансированное регулярное питание
- Физические упражнения
Но как себя уберечь от самой распространенной в мире проблемы со зрением - пресбиопии?
«Увы, но с возрастом нам почти всем придется столкнуться с этим явлением, - рассказывает Ирина Кезика. - Однако в утешение можно сказать, что пресбиопия не является заболеванием, так как в ее основе лежат процессы прежде всего возрастных, а не патологических изменений в организме. Первым симптомом начинающейся пресбиопии, который заметит пациент, может быть снижение скорости фокусировки, особенно при резком переключении взгляда с ближнего объекта на дальний и наоборот. Для рассматривания близко расположенного предмета ему приходится "напрягать" зрение. При плохом освещении снижается четкость текста, быстро устают глаза».
Специалисты называют основные жалобы всех пациентов с пресбиопией:
- снижение зрения вблизи - ухудшение фокусировки на расстоянии 40-50 см;
- необходимость отодвигать от себя текст для улучшения четкости картинки;
- быстрая усталость глаз во время работы с компьютером или при чтении, вплоть до головных болей.
На приеме специалист подробно выясняет жалобы пациента, характер его деятельности, хобби, пользовался ли он ранее какой-то коррекцией. Далее проверяет остроту зрения вдаль без коррекции и в старых очках (при наличии), а также проводит специальную процедуру для определения необходимой коррекции.
Современная медицина предлагает очень эффективное и комфортное решение при пресбиопии - это прогрессивные очки, которые могут нам заменить сразу несколько пар обычных очков. Они дают хорошую остроту зрения вдаль, на среднем расстоянии и вблизи. Возможны различные варианты прогрессивных очковых линз. Один из них учитывает хорошую зону зрения вдаль и на расстоянии 40-50 см - он больше подходит водителям. Другие рассчитаны на хорошую остроту зрения вблизи для работы с текстом или за компьютером, а также на четкое зрение вдаль и на среднее расстояние, например, в пределах офиса (поэтому их называют «офисными линзами»).
«Современные технологии позволили в буквальном смысле взглянуть на мир по-новому и дали огромный толчок развитию офтальмологии, - рассказывает оптометрист Ирина Кезика. - В частности, теперь можно очень точно установить изменения вашего зрения и благодаря столь точным данным подобрать «умные» очки, которые значительно упрощают нашу повседневную жизнь. Так что пришло время позаботиться о своем зрении, и не откладывайте визит к офтальмологу или оптометристу».
Статья подготовлена в сотрудничестве с порталом о четком зрении www.laiksredzet.lv.