Всемирный день зрения: жители Латвии забыли o проверке зрения?

По статистике ВОЗ, примерно 290 миллионов человек в мире имеют проблемы со зрением (близорукость), из них 19 миллионов - дети до 18 лет. Однако самая распространенная проблема - пресбиопия (возрастные изменения зрения). Ожидается, что к 2020 году в мире будет насчитываться около 2,6 миллиарда страдающих пресбиопией. И это только официальные цифры. Многие люди просто не подозревают о развивающихся у них офтальмологических проблемах. А ведь в 80% случаев проблем с глазами можно было бы избежать или вылечить, заявляют специалисты.

В рамках образовательной социальной кампании «Время видеть ясно 40+», которая в настоящий момент проходит в Латвии, было проведено масштабное социологическое исследование. Выяснилось, что мировые тенденции не обошли Латвию стороной и большинство латвийцев не заботятся должным образом о состоянии своего зрения: 57% опрошенных до 50 лет жалуются на проблемы со зрением, 71% вынуждены отодвинуть текст дальше, чтобы его ясно видеть, а 69% жителей Латвии старше 40 лет проверяют зрение раз в год или совсем его не проверяют.

«Рост проблем со зрением связан с нашим образом жизни, - рассказывает оптометрист, региональный представитель «Fielmann» Ирина Кезика. - К примеру, у детей трудности возникают из-за того, что они все больше времени проводят в помещениях и за экранами компьютеров и гаджетов. В свою очередь взрослые, как показали итоги исследования, мало заботятся о своем зрении и редко, а то и вообще не посещают специалиста. Поэтому первым делом надо установить для себя правило - как минимум раз в год посещать офтальмолога или оптометриста. Конечно, в наших условиях есть трудности для выполнения этого правила. Найдите ближайшую оптику на сайте www.laiksredzet.lv и приходите на проверку зрения в любую оптику «Fielmann».

Что же еще специалисты советуют делать для сохранения зрения?

- Защита глаз (солнцезащитные очки, защитные очки во время работы)

- Гигиена зрения (работа за компьютером, просмотр телевизора, гаджеты только со включенным светом, расстояние от глаз до экрана не менее 30 см)

- Перерыв на отдых во время работы за компьютером

- Обязательное мытье рук при установке или снятии контактных линз. Гигиена рук важна в течение всего дня. Важно стараться не прикасаться к глазам руками.

- Сбалансированное регулярное питание

- Физические упражнения

Но как себя уберечь от самой распространенной в мире проблемы со зрением - пресбиопии?