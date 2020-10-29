От "худеющей девочки на просторах интернета" до модного фуд-блогера. Яна Медова учит любить себя и мир

Я чувствую позитивную отдачу от своей аудитории, не стесняюсь перед ней "раздеться", показать себя.

Наверно, это кому-то нужно. Это не ради хайпа.

Да, я неидеальна, но ничего страшного, что сейчас я в этом моменте - я не буду скрываться, я не буду теперь не носить купальник, не заниматься любовью, пока не пришла в форму... Это ненужные ограничения, мы все люди, у всех есть моменты падений и взлетов. Даже если я стесняюсь, перевешивает то, что это принесет пользу", - рассуждает блогер.

Какую пользу обществу несут блогеры?

Блогеры - бездельники или общественно полезные люди?

"Я считаю, что социальные сети занимают неоспоримо большую часть нашей жизни и свободного времени, и важно, на что мы его тратим, на кого мы подписаны. Кто-то определенно несет деструктивную информацию, но задача каждого - чистить свое информационное поле и понимать, что ему этот блог дает", - начинает рассуждение Яна.

На вопрос о пользе, которую приносит лично она, Яна отвечает:

"Моя польза в том, что я показываю людям, что все мы люди.

Что мы не только на Мальдивы ездим, но еще и устаем, и не высыпаемся, и детей растим, и отношения с мужем не всегда гладкие, и чтобы прийти к тем отношениям, которые есть сейчас - нужно регулярно работать. Моя польза в том, что я не ввожу людей в заблуждение, показывая то, какая есть жизнь, даю им какое-то успокоение, что если и они будут тоже стараться, все будет. По принципу: "Она сделала, и я смогу".

ФОТО: Дарья Бобовникова

Секрет Яны в том, что она не просто показывает личную жизнь без прикрас, но и рассказывает, как справляется с определенными трудностями, демонстрируя на личном примере решение различных жизненных ситуаций и проблем:

"Например, у меня день плохой, выгорание. Я показываю, как выхожу из этого состояния, рассказываю, что я делаю, чтобы выйти из этого. Я показываю, что работает при похудении, а что - нет. Я честно показываю, какие у нас правила в отношениях, чтобы они развивались.

Я делюсь советами и мотивацией на личном опыте, а не из книжек. Если людям нравится, для них это подходит, они это применяют и говорят спасибо".

Яна вспомнила, как ей говорили большое спасибо за то, что она показала, как их дочь на самом деле упала с лестницы.

"Это часть откровенности - это показывает, что, может, мы как родители недостаточно оградили лестницу, что позволяет другим людям задуматься об этом и принять меры - наклеить полоски, коврики, ворота, закрыть опасные участки. Я показала, что бывает, если этого не сделать", - говорит она.