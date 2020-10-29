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От "худеющей девочки на просторах интернета" до модного фуд-блогера. Яна Медова учит любить себя и мир

Яна Медова

ФОТО: Дарья Бобовникова

Сейчас она модный фуд-блогер, один ее пост в Instagram стоит порядка 300 евро. А пять лет назад она была просто "очередной худеющей девочкой на просторах интернета". Новым гостем проекта RUS TVNET "Правда/миф" стала Яна Медова. Поговорили о том, как блог превращается в работу, какую пользу обществу несут блогеры и почему показывать свое неидеальное тело - нормально и даже полезно для других. 

Блогеры - это не только развлекательные видео в YouTube и яркие фото в Instagram. Зачастую именно блогеры в своих социальных сетях поднимают важные темы, делятся личным опытом и вдохновляют своих подписчиков. "Правда/миф" - это проект RUS TVNET о предрассудках, стереотипах и реальной жизни и работе популярных латвийских блогеров. Прямые вопросы и честные ответы от них самих.

"Очередная худеющая девочка на просторах интернета"

Популярный фуд-блогер и мама троих детей Яна Медова формулирует свой девиз в Instagram так:

"Вместе готовим, худеем, смеемся, плачем и задумываемся о важном".

Сейчас Яна Медова с 12 000 подписчиков - востребованный среди латвийских рекламодателей блогер. Но так было не всегда. 

ФОТО: Дарья Бобовникова

"Сначала я была просто очередной худеющей девочкой на просторах интернета, которая завела себе дневник питания и выставляла самые некрасивые тарелки для того, чтобы отчитываться в первую очередь перед самой собой, что я ем и как считаю калории", - вспоминает Яна.

Свой первый пост в Instagram она написала в декабре 2015 года. На тот момент ее старшей дочери было три месяца. "Я четко решила, что буду приводить себя в форму, но мне не хватало мотивации. Я знала, что было популярно выкладывать тарелочки, все отчитывались, показывали, как едят, заводили пищевые дневники".

Яна создала страницу, не указывая своего имени, без своей фотографии в профиле, она просто назвалась "худею_на_пп".

"Я поставила пост с фотографией весов, на которых после родов была трехзначная цифра. И текст из серии: "Меня зовут Яна, это мой пищевой дневник, вот мой вес, я начинаю худеть". 

Яна не приглашала на свою страничку близких и знакомых. Исключение было только для мужа, который с первых дней был ее подписчиком и остается им им до сих пор. 

Через поиск Яна искала своих единомышленников, которые так же, как и она, худели. "Начала лайкать фотографии, переписываться, как-то начали мы собираться в определенную мотивационную группу - было 300 подписчиков, потом 600... 1000 подписчиков было вау для меня", - признается блогер.

Начало своего блога она сравнивает с нынешними группами в WhatsApp какого-нибудь онлайн-марафона, а о наращивании аудитории говорит: "Это был очень долгий процесс. Очень". 

От "худею_на_пп" к Яне Медовой

С ростом подписчиков Яна все чаще получала обратную связь и слова благодарности: "Яна, ты так мотивируешь, давай еще рецепты, готовь еще". Когда набралось 4000 подписчиков, она из "худею_на_пп" перешла к "яна_фитблог". Все потому, что ненадолго увлеклась спортом и вела блог о фитнесе и похудении.

Яной Медовой блогер себя назвала только два года назад.

"Я поняла, что это уже не фит-блог, я пишу об отношениях с детьми, мужем, окружающими, о психологии, свое личное, а спорт ушел на дальний план. И таким названием я ввожу людей в заблуждение", - к тому времени поняла Яна.

Примечательно, что Медова - ненастоящая фамилия Яны. "У меня есть девичья фамилия - Магомедова. Она длинная, поэтому я взяла ее часть. Яна Медова - это сокращенно от Яна Магомедова. Иначе было слишком тяжело.

Я решила выбрать что-то, что отражало бы меня, и зафиксировать часть моей девичьей фамилии, моего отношения к папе".

Сегодня имя Яна Медова стало брендом.

ФОТО: Дарья Бобовникова

"Даже хештеги не ставлю"

По словам Яны, за ее блогом никогда не было четко выверенных алгоритмов. Долгое время для нее это была просто самомотивация и общение с единомышленниками, лишь недавно она зафиксировала, что это не просто развлечение, а настоящая работа. 

"Полную осознанность за свой блог я приняла только в этом году. Я не могу сказать, что этому блогу пять лет, потому что не считаю, что первый отрезок времени он развивался. Последние три года я занимаюсь тем, что стараюсь нащупать, придумать и развивать его. С перерывами на очередные беременности (смеется). В последние полгода, с тех пор как родилась младшая дочка, я поняла, что это не просто ерунда, что я пишу какие-то "писюльки". Я поняла, что есть ответственность, от меня чего-то ждут, и у меня сформулировалось, что я могу дать.

Я действительно решилась сказать, что это моя работа - раньше я отнекивалась. Сегодня это моя работа, и я рада ее делать и приносить людям пользу", - говорит Яна.

Она признается, что специальных курсов не проходила, потому что по сути своей - человек-практик. 

"Два года назад я познакомилась с одной девушкой, она предложила мне вести бизнес-страницу. Мы проработали бок о бок и вместе пытались все изучать методом проб и ошибок - так я поняла, как работает алгоритм бизнес-профилей", - рассказывает блогер.

Яна пыталась что-то из этого применять для своего личного блога, но быстро поняла, что бизнес-профиль - это отдельно, а личный блог - отдельно, и не нужно "смешивать эти две чаши".

"Я забросила публикации по времени, я даже хештеги забросила - не ставлю. Я делаю качественный рецепт, другие ставят его в сториз, другие видят и подписываются - так это сейчас работает", - делится она. 

"Правда/миф": Блогером может стать каждый? 

Что об откровениях в соцсетях думают близкие?

У Яны очень личный блог. В нем часто фигурируют муж, дети, иногда - соседка, был и очень личный пост о маме. На вопрос, что о таком откровении в соцсетях думает муж, Яна отвечает:

"Я задала мужу прямой вопрос: "Дим, я выставляю фотографию своего тела в купальнике без прикрас, видно, что и жирок у меня имеется, и растяжки - красота на любителя... Тебя это не смущает?" Он ответил:

"Нет, а почему это должно меня смущать? Знаешь, я достаточно уверен в себе, в своей жене, в наших отношениях, мне все равно, кто что подумает".

ФОТО: Дарья Бобовникова

Недавно Яна написала о своих родителях и опубликовала признание в любви маме: "Мамочка, если вдруг ты это однажды прочитаешь, то знай - я очень тебя люблю и очень благодарна вам с папой за то, что вы для меня сделали. Чем старше я становлюсь и чем старше становятся мои дети, тем сильнее я ценю ваш труд. Жаль, я не успела это сказать папе именно так".

На вопрос, читала ли мама этот пост, Яна признается, что не уверена. "Я ей говорила, что выставила о ней пост, но не знаю, прочтет ли. Четыре года назад был конфликт, я не совсем корректно написала один пост про наши отношения, был тяжелый период, был момент сепарации от родителей - я уходила с работы в родительском бизнесе, я тогда, может, не совсем корректно написала, это очень задело маму, за что я потом, конечно, извинилась, но все равно слов из песни не выкинешь.

С тех пор она меня не читает и не подписана на меня", - делится Яна, добавляя, что этот пост, возможно, когда-то даст маме прочитать.

ФОТО: Дарья Бобовникова

С детьми Яна старается все согласовать. "Я спрашиваю у них разрешение, хотят ли они сфотографироваться. Если я задействую их в рекламной акции, естественно, им от нее идет либо денежка в кошелечек, либо продукт", - делится блогер. Яна уверена - если повзрослевшие дети откажутся публиковаться в мамином блоге, она примет их решение. Более того, "мы обсудим, удалим, что было. Я самодостаточна для того, чтобы написать пост без участия детей", - говорит Яна.

Бодипозитивное отношение к своему телу

У Яны вполне бодипозитивное отношение к своему телу - она не гордится своими формами, но и не стесняется показывать лишние килограммы, за что получает определенную негативную обратную связь.

На вопрос, как она решилась поступать именно так и как справляется с неприятными комментариями, которые то и дело прилетают, она говорит: "Проблема в том, что мы больше цепляемся за негатив. Мне приходят сотни и тысячи положительных комментариев, сообщений: "Яна, спасибо", "Яна, вы мотивируете", "Яна, благодаря вам я наладила отношения с мужем, с детьми, с собой", "Яна, вы помогаете". 

Но когда на тысячу хороших сообщений приходит какое-то одно плохое, мы почему-то акцентируем внимание на этом.

Моя задача - перестать акцентировать внимание на плохом и сконцентрироваться на благодарности своей аудитории. Она у меня добрая и отзывчивая, а эти отдельные случаи... их не так много. Скорее всего, как я уже показала, это один человек, который через 10 минут сменил свой ник - была Ксения, стала Ангелина.

Я чувствую позитивную отдачу от своей аудитории, не стесняюсь перед ней "раздеться", показать себя.

Наверно, это кому-то нужно. Это не ради хайпа.

Да, я неидеальна, но ничего страшного, что сейчас я в этом моменте - я не буду скрываться, я не буду теперь не носить купальник, не заниматься любовью, пока не пришла в форму... Это ненужные ограничения, мы все люди, у всех есть моменты падений и взлетов. Даже если я стесняюсь, перевешивает то, что это принесет пользу", - рассуждает блогер. 

Какую пользу обществу несут блогеры?

Блогеры - бездельники или общественно полезные люди? 

"Я считаю, что социальные сети занимают неоспоримо большую часть нашей жизни и свободного времени, и важно, на что мы его тратим, на кого мы подписаны. Кто-то определенно несет деструктивную информацию, но задача каждого - чистить свое информационное поле и понимать, что ему этот блог дает", - начинает рассуждение Яна.

На вопрос о пользе, которую приносит лично она, Яна отвечает:

"Моя польза в том, что я показываю людям, что все мы люди.

Что мы не только на Мальдивы ездим, но еще и устаем, и не высыпаемся, и детей растим, и отношения с мужем не всегда гладкие, и чтобы прийти к тем отношениям, которые есть сейчас - нужно регулярно работать. Моя польза в том, что я не ввожу людей в заблуждение, показывая то, какая есть жизнь, даю им какое-то успокоение, что если и они будут тоже стараться, все будет. По принципу: "Она сделала, и я смогу". 

ФОТО: Дарья Бобовникова

Секрет Яны в том, что она не просто показывает личную жизнь без прикрас, но и рассказывает, как справляется с определенными трудностями, демонстрируя на личном примере решение различных жизненных ситуаций и проблем:

"Например, у меня день плохой, выгорание. Я показываю, как выхожу из этого состояния, рассказываю, что я делаю, чтобы выйти из этого. Я показываю, что работает при похудении, а что - нет. Я честно показываю, какие у нас правила в отношениях, чтобы они развивались. 

Я делюсь советами и мотивацией на личном опыте, а не из книжек. Если людям нравится, для них это подходит, они это применяют и говорят спасибо".

Яна вспомнила, как ей говорили большое спасибо за то, что она показала, как их дочь на самом деле упала с лестницы.

"Это часть откровенности - это показывает, что, может, мы как родители недостаточно оградили лестницу, что позволяет другим людям задуматься об этом и принять меры - наклеить полоски, коврики, ворота, закрыть опасные участки. Я показала, что бывает, если этого не сделать", - говорит она. 

Справедливости ради отметим, что и Яна с мужем сделали выводы после этой ситуации: "Мы сами наклеили ленты, заказываем ворота, которые закроют лестницу, и муж придумывает, как закрыть этот выступ. Ну и мы запретили дома ходить в носках".

Как и сколько зарабатывают блогеры в Латвии? 

Все пять лет, пока Яна вела блог, она много работала в очень разных местах, последней была офисная работа. Совсем недавно Яна поделилась, что в офис не вернется, а блог - это работа. Если есть работа, значит, есть и заработок. На вопрос, приносит ли блог тот же заработок, что и офисная работа, Яна призналась: "Стабильный и регулярный не приносит - какой-то месяц может быть больше, чем заработок в офисе, какой-то месяц - ноль. Нет стабильности". 

Основной заработок от блога - это реклама. У Яны сейчас достаточно много нативной рекламы, среди рекламодателей - торговые сети, магазины, продавцы детских товаров, медицинские клиники. Как все начиналось?

"Было время, когда я написала одному бренду, что пользуюсь их продуктом, и предложила что-то придумать. Это был бартер по детскому продукту. Долгое время были бартеры, пока на меня не вышли PR-агентства. MMA Comms - они предложили мне рассказать о том, что будут скидки в Domina, и заплатили за это деньгами.

Я поняла, что пора уходить от бартера и начинать ценить свой труд. Раз за это готовы платить деньги - значит, я делаю это хорошо.

Со мной начали связываться различные агентства, я уже потеряла счет всем агентствам, которые со мной сотрудничают от различных клиентов", - рассказывает Яна.

В то же время она отмечает, что всегда имеет место быть и счастливый случай. Так, однажды к ней подошла девушка-соседка и сообщила, что подписана на нее. Она рассказала о своей продюсерской компании и предложила Яне записать радиорекламу для BabyCity/ToyCity.

"Мурашки были по коже", - вспоминает Яна. Впоследствии они записали две или три радиорекламы о скидках, и с тех пор, когда BabyCity/ToyCity делают передачи, как выбрать коляску, сумку для роддома и т. д., они зовут Яну.

"Просто та девушка смотрела сториз, а муж ей говорит: "Это же наша соседка, живут в соседней квартире, так она и подошла знакомиться", - хихикает Яна, добавляя, что никогда не знаешь, что тебя ждет.

Ее посыл неизменен: "Делайте что нравится - результат будет!". 

"Правда/миф": Быть блогером - это работа мечты и легкие деньги?

Сколько стоят посты блогеров в Латвии?

Яна признается, что переросла бартеры. Теперь если она что-то интегрирует в посты, то только за деньги. Бартер возможен, только если ее интересует сам продукт.

"Уже не беру только бартером. 20-й стиральный порошок мне уже не нужен", - улыбается она. 

По ее словам, сейчас "весомые" по местным меркам блогеры в среднем берут за пост от 200 евро (в пределах 200-300 евро), а какое-то сотрудничество может быть и за 400 евро. Сториз стоят дешевле - 75-100 евро за серию.

Но Яна не принципиальна. "Может, я тем и нравлюсь агентствам, что я всегда все обсуждаю, нет четкого ценника. Бывает, обращается начинающая компания, а продукт хороший, и придумываем", - рассказывает она.

"У моих родителей бизнес, я выросла в бизнес-среде - я с другой стороны все это вижу и стараюсь сделать так, чтобы было не только мне хорошо, но и бизнесу хорошо. Я очень переживаю, чтобы оправдать - чтобы читателю было интересно и бизнес окупился", - добавляет девушка.

"Правда/миф": Правда ли, что в Латвии блогер зарабатывает больше учителя? 

Русский язык в Латвии востребован среди рекламодателей?

"Я считаю, что у бизнеса нет языка. Бизнес делается на том языке, на котором он может продать. Компании, конечно, заинтересованы в том, чтобы доносить информацию и до русскоязычной аудитории. PR-компании считают, что я - один из лучших блогеров на русскую аудиторию", - отвечает на этот вопрос Яна. 

"Мой блог имеет место быть на русском языке в Латвии, здесь есть люди, которые на этом языке говорят, думают, читают. Как бы они хорошо ни говорили на латышском языке, им все равно нужно почитать русский блог, а тут я", - продолжает она.

Блогер - сегодня есть, завтра нет. Что дальше? 

По словам Яны, она уже предпринимает действия для того, чтобы уйти от заработка только на рекламе в блоге.

"Например, я стараюсь сделать рекламу креативно. Я заморачиваюсь. Я предлагаю обоюдно интересный продукт - это должно быть или интересно, или полезно. Это начинает нравиться моим рекламодателям, и меня начинают просить придумать рекламу - не сняться самой, а именно организовать. Например, сейчас меня попросила одна компания организовать им к Рождеству рекламный ролик - студию, оператора, сценарий", - делится Яна.

Также, по ее признанию, есть еще одно направление, по которому она работает. "В следующем году я издаю книгу рецептов - правильных, но без фанатизма - для всей семьи. Там будет раздел рецептов для супруга, что он может приготовить, что дети могут маме сделать.

Будет классная книга в моем стиле - пару страниц моего личного посыла, как важно меньше тратить времени на готовку и больше - на себя".

Таким образом Яна диверсифицирует риски - она уже продает свою креативность и работает над книгой.

"Невозможно понять, что куда тебя приведет. На одном Instagram я не хочу останавливаться, поэтому книга и креативная реклама, которая я не знаю, куда выведет - может, стану креативщиком для компаний. Не загадываю. Все уже выходит за рамки Instagram, в ближайшие пять лет вы еще обо мне услышите", - смеясь, заканчиваем это интервью.  

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