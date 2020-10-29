От "худеющей девочки на просторах интернета" до модного фуд-блогера. Яна Медова учит любить себя и мир

Сейчас она модный фуд-блогер, один ее пост в Instagram стоит порядка 300 евро. А пять лет назад она была просто "очередной худеющей девочкой на просторах интернета". Новым гостем проекта RUS TVNET "Правда/миф" стала Яна Медова. Поговорили о том, как блог превращается в работу, какую пользу обществу несут блогеры и почему показывать свое неидеальное тело - нормально и даже полезно для других.
Блогеры - это не только развлекательные видео в YouTube и яркие фото в Instagram. Зачастую именно блогеры в своих социальных сетях поднимают важные темы, делятся личным опытом и вдохновляют своих подписчиков. "Правда/миф" - это проект RUS TVNET о предрассудках, стереотипах и реальной жизни и работе популярных латвийских блогеров. Прямые вопросы и честные ответы от них самих.
"Очередная худеющая девочка на просторах интернета"
Популярный фуд-блогер и мама троих детей Яна Медова формулирует свой девиз в Instagram так:
Сейчас Яна Медова с 12 000 подписчиков - востребованный среди латвийских рекламодателей блогер. Но так было не всегда.
"Сначала я была просто очередной худеющей девочкой на просторах интернета, которая завела себе дневник питания и выставляла самые некрасивые тарелки для того, чтобы отчитываться в первую очередь перед самой собой, что я ем и как считаю калории", - вспоминает Яна.
Свой первый пост в Instagram она написала в декабре 2015 года. На тот момент ее старшей дочери было три месяца. "Я четко решила, что буду приводить себя в форму, но мне не хватало мотивации. Я знала, что было популярно выкладывать тарелочки, все отчитывались, показывали, как едят, заводили пищевые дневники".
Яна создала страницу, не указывая своего имени, без своей фотографии в профиле, она просто назвалась "худею_на_пп".
"Я поставила пост с фотографией весов, на которых после родов была трехзначная цифра. И текст из серии: "Меня зовут Яна, это мой пищевой дневник, вот мой вес, я начинаю худеть".
Яна не приглашала на свою страничку близких и знакомых. Исключение было только для мужа, который с первых дней был ее подписчиком и остается им им до сих пор.
Через поиск Яна искала своих единомышленников, которые так же, как и она, худели. "Начала лайкать фотографии, переписываться, как-то начали мы собираться в определенную мотивационную группу - было 300 подписчиков, потом 600... 1000 подписчиков было вау для меня", - признается блогер.
Начало своего блога она сравнивает с нынешними группами в WhatsApp какого-нибудь онлайн-марафона, а о наращивании аудитории говорит: "Это был очень долгий процесс. Очень".
От "худею_на_пп" к Яне Медовой
С ростом подписчиков Яна все чаще получала обратную связь и слова благодарности: "Яна, ты так мотивируешь, давай еще рецепты, готовь еще". Когда набралось 4000 подписчиков, она из "худею_на_пп" перешла к "яна_фитблог". Все потому, что ненадолго увлеклась спортом и вела блог о фитнесе и похудении.
Яной Медовой блогер себя назвала только два года назад.
"Я поняла, что это уже не фит-блог, я пишу об отношениях с детьми, мужем, окружающими, о психологии, свое личное, а спорт ушел на дальний план. И таким названием я ввожу людей в заблуждение", - к тому времени поняла Яна.
Примечательно, что Медова - ненастоящая фамилия Яны. "У меня есть девичья фамилия - Магомедова. Она длинная, поэтому я взяла ее часть. Яна Медова - это сокращенно от Яна Магомедова. Иначе было слишком тяжело.
Сегодня имя Яна Медова стало брендом.
"Даже хештеги не ставлю"
По словам Яны, за ее блогом никогда не было четко выверенных алгоритмов. Долгое время для нее это была просто самомотивация и общение с единомышленниками, лишь недавно она зафиксировала, что это не просто развлечение, а настоящая работа.
"Полную осознанность за свой блог я приняла только в этом году. Я не могу сказать, что этому блогу пять лет, потому что не считаю, что первый отрезок времени он развивался. Последние три года я занимаюсь тем, что стараюсь нащупать, придумать и развивать его. С перерывами на очередные беременности (смеется). В последние полгода, с тех пор как родилась младшая дочка, я поняла, что это не просто ерунда, что я пишу какие-то "писюльки". Я поняла, что есть ответственность, от меня чего-то ждут, и у меня сформулировалось, что я могу дать.
Она признается, что специальных курсов не проходила, потому что по сути своей - человек-практик.
"Два года назад я познакомилась с одной девушкой, она предложила мне вести бизнес-страницу. Мы проработали бок о бок и вместе пытались все изучать методом проб и ошибок - так я поняла, как работает алгоритм бизнес-профилей", - рассказывает блогер.
Яна пыталась что-то из этого применять для своего личного блога, но быстро поняла, что бизнес-профиль - это отдельно, а личный блог - отдельно, и не нужно "смешивать эти две чаши".
"Я забросила публикации по времени, я даже хештеги забросила - не ставлю. Я делаю качественный рецепт, другие ставят его в сториз, другие видят и подписываются - так это сейчас работает", - делится она.
"Правда/миф": Блогером может стать каждый?
Что об откровениях в соцсетях думают близкие?
У Яны очень личный блог. В нем часто фигурируют муж, дети, иногда - соседка, был и очень личный пост о маме. На вопрос, что о таком откровении в соцсетях думает муж, Яна отвечает:
"Я задала мужу прямой вопрос: "Дим, я выставляю фотографию своего тела в купальнике без прикрас, видно, что и жирок у меня имеется, и растяжки - красота на любителя... Тебя это не смущает?" Он ответил:
Недавно Яна написала о своих родителях и опубликовала признание в любви маме: "Мамочка, если вдруг ты это однажды прочитаешь, то знай - я очень тебя люблю и очень благодарна вам с папой за то, что вы для меня сделали. Чем старше я становлюсь и чем старше становятся мои дети, тем сильнее я ценю ваш труд. Жаль, я не успела это сказать папе именно так".
На вопрос, читала ли мама этот пост, Яна признается, что не уверена. "Я ей говорила, что выставила о ней пост, но не знаю, прочтет ли. Четыре года назад был конфликт, я не совсем корректно написала один пост про наши отношения, был тяжелый период, был момент сепарации от родителей - я уходила с работы в родительском бизнесе, я тогда, может, не совсем корректно написала, это очень задело маму, за что я потом, конечно, извинилась, но все равно слов из песни не выкинешь.
С детьми Яна старается все согласовать. "Я спрашиваю у них разрешение, хотят ли они сфотографироваться. Если я задействую их в рекламной акции, естественно, им от нее идет либо денежка в кошелечек, либо продукт", - делится блогер. Яна уверена - если повзрослевшие дети откажутся публиковаться в мамином блоге, она примет их решение. Более того, "мы обсудим, удалим, что было. Я самодостаточна для того, чтобы написать пост без участия детей", - говорит Яна.
Бодипозитивное отношение к своему телу
У Яны вполне бодипозитивное отношение к своему телу - она не гордится своими формами, но и не стесняется показывать лишние килограммы, за что получает определенную негативную обратную связь.
На вопрос, как она решилась поступать именно так и как справляется с неприятными комментариями, которые то и дело прилетают, она говорит: "Проблема в том, что мы больше цепляемся за негатив. Мне приходят сотни и тысячи положительных комментариев, сообщений: "Яна, спасибо", "Яна, вы мотивируете", "Яна, благодаря вам я наладила отношения с мужем, с детьми, с собой", "Яна, вы помогаете".
Моя задача - перестать акцентировать внимание на плохом и сконцентрироваться на благодарности своей аудитории. Она у меня добрая и отзывчивая, а эти отдельные случаи... их не так много. Скорее всего, как я уже показала, это один человек, который через 10 минут сменил свой ник - была Ксения, стала Ангелина.
Я чувствую позитивную отдачу от своей аудитории, не стесняюсь перед ней "раздеться", показать себя.
Да, я неидеальна, но ничего страшного, что сейчас я в этом моменте - я не буду скрываться, я не буду теперь не носить купальник, не заниматься любовью, пока не пришла в форму... Это ненужные ограничения, мы все люди, у всех есть моменты падений и взлетов. Даже если я стесняюсь, перевешивает то, что это принесет пользу", - рассуждает блогер.
Какую пользу обществу несут блогеры?
Блогеры - бездельники или общественно полезные люди?
"Я считаю, что социальные сети занимают неоспоримо большую часть нашей жизни и свободного времени, и важно, на что мы его тратим, на кого мы подписаны. Кто-то определенно несет деструктивную информацию, но задача каждого - чистить свое информационное поле и понимать, что ему этот блог дает", - начинает рассуждение Яна.
На вопрос о пользе, которую приносит лично она, Яна отвечает:
Что мы не только на Мальдивы ездим, но еще и устаем, и не высыпаемся, и детей растим, и отношения с мужем не всегда гладкие, и чтобы прийти к тем отношениям, которые есть сейчас - нужно регулярно работать. Моя польза в том, что я не ввожу людей в заблуждение, показывая то, какая есть жизнь, даю им какое-то успокоение, что если и они будут тоже стараться, все будет. По принципу: "Она сделала, и я смогу".
Секрет Яны в том, что она не просто показывает личную жизнь без прикрас, но и рассказывает, как справляется с определенными трудностями, демонстрируя на личном примере решение различных жизненных ситуаций и проблем:
"Например, у меня день плохой, выгорание. Я показываю, как выхожу из этого состояния, рассказываю, что я делаю, чтобы выйти из этого. Я показываю, что работает при похудении, а что - нет. Я честно показываю, какие у нас правила в отношениях, чтобы они развивались.
Яна вспомнила, как ей говорили большое спасибо за то, что она показала, как их дочь на самом деле упала с лестницы.
"Это часть откровенности - это показывает, что, может, мы как родители недостаточно оградили лестницу, что позволяет другим людям задуматься об этом и принять меры - наклеить полоски, коврики, ворота, закрыть опасные участки. Я показала, что бывает, если этого не сделать", - говорит она.
Справедливости ради отметим, что и Яна с мужем сделали выводы после этой ситуации: "Мы сами наклеили ленты, заказываем ворота, которые закроют лестницу, и муж придумывает, как закрыть этот выступ. Ну и мы запретили дома ходить в носках".
Как и сколько зарабатывают блогеры в Латвии?
Все пять лет, пока Яна вела блог, она много работала в очень разных местах, последней была офисная работа. Совсем недавно Яна поделилась, что в офис не вернется, а блог - это работа. Если есть работа, значит, есть и заработок. На вопрос, приносит ли блог тот же заработок, что и офисная работа, Яна призналась: "Стабильный и регулярный не приносит - какой-то месяц может быть больше, чем заработок в офисе, какой-то месяц - ноль. Нет стабильности".
Основной заработок от блога - это реклама. У Яны сейчас достаточно много нативной рекламы, среди рекламодателей - торговые сети, магазины, продавцы детских товаров, медицинские клиники. Как все начиналось?
"Было время, когда я написала одному бренду, что пользуюсь их продуктом, и предложила что-то придумать. Это был бартер по детскому продукту. Долгое время были бартеры, пока на меня не вышли PR-агентства. MMA Comms - они предложили мне рассказать о том, что будут скидки в Domina, и заплатили за это деньгами.
Со мной начали связываться различные агентства, я уже потеряла счет всем агентствам, которые со мной сотрудничают от различных клиентов", - рассказывает Яна.
В то же время она отмечает, что всегда имеет место быть и счастливый случай. Так, однажды к ней подошла девушка-соседка и сообщила, что подписана на нее. Она рассказала о своей продюсерской компании и предложила Яне записать радиорекламу для BabyCity/ToyCity.
"Мурашки были по коже", - вспоминает Яна. Впоследствии они записали две или три радиорекламы о скидках, и с тех пор, когда BabyCity/ToyCity делают передачи, как выбрать коляску, сумку для роддома и т. д., они зовут Яну.
"Просто та девушка смотрела сториз, а муж ей говорит: "Это же наша соседка, живут в соседней квартире, так она и подошла знакомиться", - хихикает Яна, добавляя, что никогда не знаешь, что тебя ждет.
"Правда/миф": Быть блогером - это работа мечты и легкие деньги?
Сколько стоят посты блогеров в Латвии?
Яна признается, что переросла бартеры. Теперь если она что-то интегрирует в посты, то только за деньги. Бартер возможен, только если ее интересует сам продукт.
"Уже не беру только бартером. 20-й стиральный порошок мне уже не нужен", - улыбается она.
Но Яна не принципиальна. "Может, я тем и нравлюсь агентствам, что я всегда все обсуждаю, нет четкого ценника. Бывает, обращается начинающая компания, а продукт хороший, и придумываем", - рассказывает она.
"У моих родителей бизнес, я выросла в бизнес-среде - я с другой стороны все это вижу и стараюсь сделать так, чтобы было не только мне хорошо, но и бизнесу хорошо. Я очень переживаю, чтобы оправдать - чтобы читателю было интересно и бизнес окупился", - добавляет девушка.
"Правда/миф": Правда ли, что в Латвии блогер зарабатывает больше учителя?
Русский язык в Латвии востребован среди рекламодателей?
"Я считаю, что у бизнеса нет языка. Бизнес делается на том языке, на котором он может продать. Компании, конечно, заинтересованы в том, чтобы доносить информацию и до русскоязычной аудитории. PR-компании считают, что я - один из лучших блогеров на русскую аудиторию", - отвечает на этот вопрос Яна.
Блогер - сегодня есть, завтра нет. Что дальше?
По словам Яны, она уже предпринимает действия для того, чтобы уйти от заработка только на рекламе в блоге.
"Например, я стараюсь сделать рекламу креативно. Я заморачиваюсь. Я предлагаю обоюдно интересный продукт - это должно быть или интересно, или полезно. Это начинает нравиться моим рекламодателям, и меня начинают просить придумать рекламу - не сняться самой, а именно организовать. Например, сейчас меня попросила одна компания организовать им к Рождеству рекламный ролик - студию, оператора, сценарий", - делится Яна.
Также, по ее признанию, есть еще одно направление, по которому она работает. "В следующем году я издаю книгу рецептов - правильных, но без фанатизма - для всей семьи. Там будет раздел рецептов для супруга, что он может приготовить, что дети могут маме сделать.
Таким образом Яна диверсифицирует риски - она уже продает свою креативность и работает над книгой.
"Невозможно понять, что куда тебя приведет. На одном Instagram я не хочу останавливаться, поэтому книга и креативная реклама, которая я не знаю, куда выведет - может, стану креативщиком для компаний. Не загадываю. Все уже выходит за рамки Instagram, в ближайшие пять лет вы еще обо мне услышите", - смеясь, заканчиваем это интервью.