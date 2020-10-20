"Нас всех попортили". Жительница пансионата на Урале рассказала, что там принудительно стерилизуют

Что случилось?

17 октября в группе "Лампа Екатеринбург" во "ВКонтакте" было опубликовано видеообращение одной из пациенток Уктусского пансионата (находится на окраине Екатеринбурга), Людмилы Гусевой. Она рассказала, что руководство учреждения принуждало пациенток пройти стерилизацию.

"Нас всех попортили, сделали стерилизацию. Вот сейчас мы родить не можем", - рассказала женщина.

Она сказала, что, если женщина отказывалась от процедуры, то ей угрожали, что отправят в психоневрологический интернат (ПНИ):

"Если человек плохо ведет себя, не слушается, ему говорят: "Поехали в больницу, анализы сдавать, еще что-нибудь". 9

Согласно информации Telegram-канала Baza, пациенток заставляли пройти стерилизацию, поскольку "в пансионате нельзя было держать детей". Всего процедуру прошли более 10 женщин, одна из них скончалась после операции. "Ее родные считают, что это может быть связано с операцией в пансионате - после нее девушка жаловалась на сильные боли при месячных, во время одного из таких приступов она скончалась", - сообщал канал.

Видео с Людмилой Гусевой:

Baza также опубликовала у себя справку о проведенной процедуре.

Что было дальше

В свою очередь, вечером 17 октября Министерство социальной политики Свердловской области на своем сайте сообщило, что данная опубликованная справка - от 2008 года, поэтому для установления обстоятельств инцидента в тот период "может потребоваться дополнительное время". В ведомстве также отметили, что подобных жалоб "до настоящего момента" не поступало. В сообщении было сказано, что была начата проверка "Уктусского пансионата".

18 октября в пансионат прибыли полицейские, которые взяли объяснения у замдиректора учреждения Анастасии Покидышевой.

Замдиректора сообщила 66.ru, что Людмила Гусева проживает в пансионате более 10 лет и работает уборщицей. Около двух недель назад она ушла в отпуск, и до сих пор с ней связаться не удалось. Согласно словам Покидышевой, медицинские манипуляции жильцам пансионата делают только по назначению медиков екатеринбургской больницы № 20, за которой закреплен пансионат, в нем же оказывают только доврачебную помощь.

Согласно словам, директора Уктусского пансионата Ирины Верхоланцевой, с 2006 по 2016 годы 15 пациенток, 4 из которых были недееспособны, "прошли стерилизацию добровольно". В личном деле Гусевой есть справка о проведении стерилизации в 2008 году "по медицинским показаниям".

Как пишет "Медуза", Верхоланцева отметила, что работает в пансионате год - за это время вопросов принудительной стерилизации не было. Про Гусеву она отозвалась только положительно, говоря, что та "хорошая, спокойная, улыбчивая, добродушная девушка, которая вышивает бисером иконы".

Как писал "Дождь", проверка также была начата аппаратом регионального омбудсмена Татьяны Мерзляковой. В беседе с ТАСС она подчеркнула, что сообщения о случаях стерилизации пациенток пансионата поступают не впервые. В то же время она сказала, что подобное делалось согласно медицинским показаниям, а насильственные случаи - не были подтверждены.

Как пишет "Медуза", юрист Юлия Федотова заявила изданию "Екатеринбург онлайн", что принудительную стерилизацию можно проводить, но только недееспособному человеку. Решение об этом должен принять суд по заявлению опекуна.

Что сейчас?