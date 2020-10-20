Несмотря на Covid-19, во время школьных каникул латвийцы ринулись на Кипр

Интерес к путешествиям за границу в эти школьные каникулы выше, чем ранее во время пандемии, но куда меньше, чем в другие годы, сообщает Латвийское радио. В топе Кипр - единственное теплое место, после возвращения из которого не нужно соблюдать обязательную самоизоляцию.
Эксперты в сфере туризма отмечают - сфера соблюдает строгие меры безопасности, но эпидемиологи призывают помнить: даже в кажущейся "безопасной" стране заболевание может резко вспыхнуть и путешественникам придется считаться с возможными изменениями.
На прошлой неделе на Кипр из Латвии вылетели 789 пассажиров, и рейсы были заполнены на 92% - об этом свидетельствуют данные аэропорта "Рига". Это в два раза больше, чем за неделю до этого.
Есть и другие изменения: например, туристическое агентство Kolumbs характеризует интерес к путешествиям за границу на школьных каникулах как "близкий к нулю".
Сравнительно большой интерес наблюдала руководитель Latvia Tours Иева Кейша, однако она указала, что объемы продаж составляют всего 10% от объемов в этот период годом ранее. На традиционно популярные в школьные каникулы Египет и Канарские острова сейчас полетов нет, поэтому в центре внимания находится Кипр.
На прошлой неделе в Латвии было зафиксировано рекордное число случаев Covid-19 с начала пандемии - 780. По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, примерно 30 случаев были "завезены" из-за границы.
Эпидемиолог Юрий Перевощиков указал, что неизвестно, как будет развиваться ситуация на Кипре, так как болезнь имеет свойство распространяться очень быстро.
Поэтому путешественникам нужно считаться с тем, что в последнюю неделю ситуация может измениться и перед путешествием стоит оценить несколько аспектов.
"Если путешественник готов, если заболел, что он будет делать в другой стране? Как вернется, если будет болен и заражен? Если изменилась ситуация, есть ли гарантии на работе, что по возвращению этот человек все-таки останется в изоляции? Окончательное решение все-таки принимает каждый конкретный человек, оценивая все за и против",
- указал Перевощиков.
Некоторые люди в соцсетях выразили опасения, нормально ли во время пандемии ездить на курорты, куда приезжают люди со всего мира. Турагентства оппонируют - в аэропортах и гостиницах строгие санитарные протоколы, так как никто не хочет у себя "вспышку Covid".
Например, в гостиницах больше нет "шведского стола", закрыты ночные клубы, на месте можно сдать тест на Covid-19.
Член правления Ассоциации туристических агентств и операторов Кития Тигуле указала - если правительство в таких путешествиях видит проблему, то оно должно принять решение о компенсациях для сохранения индустрии.
"Если бы господин Кариньш пришел к любому туроператору и сказал бы: знаете, мы оценили ситуацию, лучше не летайте, вот вам компенсация, то тогда разговор возможен. Индустрия относится к ситуации очень ответственно, поэтому обвинять в безответственности было бы абсолютно неправильно. Условия, при которых организуются рейсы, потоки, индивидуальные трансферы и то, что происходит в пункте назначения в гостиницах, куда безопаснее, чем приехать у нас в супермаркет", - отметила Тигуле.