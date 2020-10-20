60% жителей Латвии убеждены - новогодние праздники в этом году будут отличаться

60% жителей Латвии уверены, что в этом году новогодние праздники пройдут иначе: пандемия повлияет на традиционные посиделки с семьёй, встречи с друзьями за новогодним столом, посещение праздничных мероприятий и ярмарок. Но одно останется неизменным - большинство будут украшать свой дом, готовить праздничные блюда и больше тратить на благоустройство дома.
Опрос IKEA показал, что пандемия изменит празднование Нового Года в этот раз: 13% уверены, что праздники будут существенно отличаться, и каждый второй, полагает, что будут необходимы небольшие изменения.
"Женщины более категоричны в своем мнении насчёт влияния пандемии COVID-19, они чаще, чем мужчины отмечают, что потребуются существенные изменения традиций. Но именно дамы планируют подготовиться к праздникам заранее, каждая третья будет покупать подарки заранее", - говорит Инга Филипова, глава рынка IKEA Латвия.
Пандемия повлияет на мероприятия и встречи
Говоря о сферах, на которые повлияет пандемия, большинство назвали большие семейные сборы и мероприятия.
"Опрос показал, что из-за возможных рисков, 67% респондентов откажутся от посещения новогодних мероприятий и ярмарок, а 62% ограничат семейные сборы. В тоже время, люди ищут возможности общения с близкими, например, 13% будут общаться виртуально, 7% будут делать это на свежем воздухе, где можно соблюдать дистанцию", - говорит Филипова.
Дом станет еще важнее
Пандемия не повлияет на самую главную новогоднюю традицию – обмен подарками, украшение новогодней ёлки и богатый стол на праздники.
"Дом станет ещё больше сердцем новогодних праздников. 22% респондентов планируют больше украсить дом в этом году, а некоторые планируют инвестировать в обновление своего жилища. Главные новогодние атрибуты для жителей Латвии - это новогодняя елка - 78%, огоньки на окнах - 50% и свечи - 41%", - рассказывает представитель IKEA.
По ее словам, исходя из предыдущих лет, жители Латвии будут приобретать к Новому Году для себя текстиль, небольшие праздничные аксессуары и предметы для праздничной сервировки. В этом году более 40% респондентов планируют потратить на новогодние украшения до 30 EUR, а около 15% до 60 EUR. Новогодние украшения в IKEA будут стоить от 0,99 EUR, LED гирлянды 3,59 EUR, а новогодние звезды 3,99 EUR.
Об опросе:
Интернет-опрос о новогодних праздниках по заказу IKEA проводила компания Norstar в октябре 2020 года. В опросе участвовало 500 респондентов.