Ей - 28 лет, но она уверенно продолжает играть роли подростков. Кто такая Джессика Барден?

Семья

Джессика появилась на свет в июле 1992-го в Норталлертоне, столице графства Северный Йоркшир. В 1995 году семья переехала в соседний Уэст-Йоркшир, в городок Уэтерби, там и проходило детство Джессики. Информации о родителях и семье актрисы практически нет, но, исходя из фото в социальных сетях, у Джессики есть брат по имени Джош.

Согласно, информации некоторых СМИ - мама девушки - бухгалтер, а папа - тюремный надзиратель. Родители Джессики развелись, когда ей было 15.

Позже Джессика признавалась в одном интервью: "Для моего поколения развод родителей - это вполне нормально. Но я помню то чувство, когда никто не хотел поговорить об этом. Мне никогда не разрешали высказываний вроде "О, это так тяжело, мой отец сейчас живет в другом доме". Но в детстве мы принимаем расставание родителей очень близко к сердцу".

В свою очередь, известно, что образование Барден получила в Wetherby High School.

Кино

Первое появление девочки в кино состоялось в 1999-м, эпизоде детского телесериала "Мои родители-пришельцы". Затем последовал ряд малозаметных ролей.

Большое кино ворвалось в биографию Барден с лентой "Революция миссис Ратклифф". Это комедия, повествующая о семье, которая по велению отца-социалиста перебирается из Англии в Германскую Демократическую Республику, а мама строит тайные планы по возвращению. Джессика получила роль дочери в семье Мэри.

Уже в 2009 году девушка появилась на театральной сцене в спектакле "Иерусалим" лондонского Ройал-Корта. После режиссер Стивен Фрирз позвал актрису на роль школьницы Джоди Лонг в фильм "Неотразимая Тамара". К слову, сейчас Барден 28, но роли школьниц и подростков присутствуют и не оставляют девушку на протяжении всей ее карьеры.

Так, в 2010-м актриса приняла участие в съемках боевика Джо Райта "Ханна. Совершенное оружие" с участием таких звезд, как Кейт Бланшетт и Сирши Ронан. Следующая работа - главная роль Келли в фильме ужасов "Падение" о недалеком будущем планеты Земля. После - драма "На темной половин". Во всех вышеуказанных лентах Барден играла подростков.

В копилке британки также были такие ленты как "Колыбельная" (с Ричардом Дженкинсом и Энн Арчер, Эми Адамс) и "Вдали от обезумевшей толпы". Вторая лента была удостоена премии Golden Trailer Awards.

Так, раз в год Барден принимала участие в проектах разного масштаба.

Трейлер сериала "Конец ***го мира"

Одна из последних и самых заметных ролей Джессики - маргинал Алисса в сериале "Конец ***го мира". Сериал основан на комиксах и выходит на Netflix. Повествует о девушке-подростке, ищущей отца, и ее друге Джеймсе (Алекс Лоутер), самопровозглашенном психопате, который мечтает убить человека (цель - Алисса). Молодые люди покидают свой дом и отправляются на поиски отца Алиссы.

Что еще известно о Барден?

О текущем романе Джессики ничего неизвестно, но она несколько лет назад признавалась, что на первом плане - карьера:

"Я одержима своей карьерой. Мне 25 - иначе и не должно быть. У меня были парни в прошлом, которые не понимали этого, но я не особо переживала на их счет. Если у человека есть проблемы с тем, что я работаю по 20 часов в день, я ничем не могу помочь".