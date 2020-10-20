Эстонский министр, негативно высказавшийся о секс-меньшинствах, в отставку подавать не намерен

Министр внутренних дел и экс-председатель Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме, оказавшийся в центре скандала в связи с гомофобными высказываниями в интервью немецкому изданию, заявил, что в ситуации с нынешним правительственным кризисом его партия готова пойти до конца, если потребуется, они готовы уйти в оппозицию, пишет Postimees.
"Да, мы готовы уйти в оппозицию. Но мы также готовы войти и в другую правящую коалицию", - сказал Хельме, а также заверил, что не намерен подавать в отставку ради сохранения спокойствия в коалиции. "Нет, в отставку я не подам", - заявил он.
По словам Хельме, все свободы основываются на свободе слова и отсутствии цензуры. "В действительности главная причина спора в правительстве в том, имеют ли члены правительства и граждане Эстонии право на свободу слова, или на нее наложены какие-то ограничения. Нас не устраивает свобода слова, которая чем-либо ограничена. В этом вся соль конфликта, а не в личности Марта Хельме", - пояснил политик.
Каков же возможный выход из сложившейся ситуации? "В этом и есть суть политической мудрости. Стороны играют в шахматы, пока не сойдутся на ничьей, либо все не завершится чьей-либо капитуляцией. Или шахматные фигуры вовсе сбросят со стола", - рассуждает Хельме.
"Если мы не достигнем компромисса, мы готовы уйти в оппозицию, но, как я уже говорил, мы готовы стать членом и другой коалиции",
- заявил министр.
"Мы хотим, чтобы наши партнеры по коалиции признали статьи 40-45 Конституции. Статья 45-я заканчивается простым предложением: цензуры не существует! Мы хотим, чтобы партнеры по коалиции это признали. У нас есть право — министры мы или нет — на полную свободу слова: каждый имеет право свободно распространять идеи, мнения и убеждения", - пояснил Хельме.
Также EKRE не готовы отказаться от проведения референдума на тему брака.
Относительно интервью Deutsche Welle Хельме сказал, что не стал бы ничего менять. "Я не говорил, что стану кого-то высылать, или, что я кого-то ненавижу. Я недружелюбно сказал гомосексуалам, что мне не нравится вся эта пропаганда и агрессивность", - сказал он.