Эстонский министр, негативно высказавшийся о секс-меньшинствах, в отставку подавать не намерен

"Да, мы готовы уйти в оппозицию. Но мы также готовы войти и в другую правящую коалицию", - сказал Хельме, а также заверил, что не намерен подавать в отставку ради сохранения спокойствия в коалиции. "Нет, в отставку я не подам", - заявил он.

По словам Хельме, все свободы основываются на свободе слова и отсутствии цензуры. "В действительности главная причина спора в правительстве в том, имеют ли члены правительства и граждане Эстонии право на свободу слова, или на нее наложены какие-то ограничения. Нас не устраивает свобода слова, которая чем-либо ограничена. В этом вся соль конфликта, а не в личности Марта Хельме", - пояснил политик.

Каков же возможный выход из сложившейся ситуации? "В этом и есть суть политической мудрости. Стороны играют в шахматы, пока не сойдутся на ничьей, либо все не завершится чьей-либо капитуляцией. Или шахматные фигуры вовсе сбросят со стола", - рассуждает Хельме.

"Если мы не достигнем компромисса, мы готовы уйти в оппозицию, но, как я уже говорил, мы готовы стать членом и другой коалиции", 6

- заявил министр.

"Мы хотим, чтобы наши партнеры по коалиции признали статьи 40-45 Конституции. Статья 45-я заканчивается простым предложением: цензуры не существует! Мы хотим, чтобы партнеры по коалиции это признали. У нас есть право — министры мы или нет — на полную свободу слова: каждый имеет право свободно распространять идеи, мнения и убеждения", - пояснил Хельме.

Также EKRE не готовы отказаться от проведения референдума на тему брака.