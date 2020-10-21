В Болгарии маски для лица обязали носить и на улице

В Болгарии ношение масок для лица с четверга будет обязательным и на улице, принимая во внимание быстрый прирост числа случаев Covid-19, сообщил во вторник министр здравоохранения Костадин Ангелов.
Как пишет dpa, цель новых правил - снизить число новых случаев заражения и снизить нагрузку на медперсонал.
В Болгарии с 22 июня ношение масок было обязательным в общественных местах, в том числе в магазинах, банках, госучреждениях и в общественном транспорте.
Их ношение будет обязательным до конца ноября.
Бары и спортивные залы могут продолжать работу, однако будет проверяться, соблюдаются ли там требования общественного здоровья, сказал Ангелов.
В Болгарии во вторник были зарегистрированы 1024 новых случая Covid-19, что стало рекордом одного дня.
Сейчас в стране 12 366 активных случаев коронавируса, но еще неделю назад их было 8099.
Сообщение об обязательном ношении масок для лица на улице критиковали демонстранты, которые вечером во вторник сожгли маски в центре Софии. Демонстранты последние три месяца требуют отставки правительства Болгарии.