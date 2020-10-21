Ср, 21.10.2020
Если розничный магазин является социально ответственным, то, возможно, не следует пускать в магазины людей, если у них нет масок для лица. заместитель председателя парламентской фракции НКП Кришьянис Фелдманс
заместитель председателя парламентской фракции НКП Кришьянис Фелдманс

В Болгарии маски для лица обязали носить и на улице

ФОТО: EPA/Scanpix

В Болгарии ношение масок для лица с четверга будет обязательным и на улице, принимая во внимание быстрый прирост числа случаев Covid-19, сообщил во вторник министр здравоохранения Костадин Ангелов.

Как пишет dpa, цель новых правил - снизить число новых случаев заражения и снизить нагрузку на медперсонал.

В Болгарии с 22 июня ношение масок было обязательным в общественных местах, в том числе в магазинах, банках, госучреждениях и в общественном транспорте.

Их ношение будет обязательным до конца ноября.

Бары и спортивные залы могут продолжать работу, однако будет проверяться, соблюдаются ли там требования общественного здоровья, сказал Ангелов.

В Болгарии во вторник были зарегистрированы 1024 новых случая Covid-19, что стало рекордом одного дня.

Сейчас в стране 12 366 активных случаев коронавируса, но еще неделю назад их было 8099.

Сообщение об обязательном ношении масок для лица на улице критиковали демонстранты, которые вечером во вторник сожгли маски в центре Софии. Демонстранты последние три месяца требуют отставки правительства Болгарии.

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