"Нас столько же, сколько и рыжих": кто такие интерсекс-люди? (Нет, это не связано с интернациональным сексом)

Они скрываются за 5-й буквой расширенной аббревиатуры ЛГБТИ, о них почти ничего неизвестно большинству, "это закрытый клуб, в котором можно только родиться". Нехватка знаний у окружающих о таких людях имеет печальные последствия: ненужные калечащие операции, насилие и дискриминация. Единственная ассоциация, которая возникает при произношении термина "Интерсекс-люди" - интернациональный секс. И то неверно! Рассказываем, кто же они такие.

Кто такие интерсекс-люди?

В марте этого года Ирина Куземко, интерсекс-активистка дала интервью в рамках подкаста "Это разве секс?", где кратко и понятно рассказала, кто они такие, а также, как часто встречаются эти люди.

"Люди рожденные с половыми признаками, которые не совпадают с типичным определением мужского или женского тела. Мы знаем, что есть мужское тело со всеми половыми признаками: XY, тестостерон, половой член и яички. И что есть женское тело: XX, матка, вагина, яичники, эстроген. Мы привыкли считать, что это два единственных биологических варианта. На самом деле биологический пол намного разнообразнее и интереснее, чем мы привыкли считать, потому что, по исследованиям 2000 года примерно 1,7% людей на свете - это где-то 120-150 миллионов - имеют интерсекс вариации (около 40 - Прим.ред.)".

Какие-то очень большие цифры. Это значит, что у каждого из нас есть знакомый интерсекс?

"Безусловно, да.

Если смотреть по статистике, то нас на свете примерно столько же, сколько и рыжеволосых людей. 1

Это не самое идеальное сравнение, потому что не во всех нациях, например, есть рыжеволосые люди. Но по количеству нас примерно столько же. И, мне кажется, что каждый человек знает, как минимум, парочку рыжеволосых людей", - рассказала Ирина в интервью.

Возвращаясь к интерсексам

Ирина рассказывает: "Чаще всего интерсекс-вариации проявляются в подростковом возрасте: вроде бы растет типичный мальчик или девочка, но половое созревание не наступает. Например, у девочки не начинаются месячные, или, например, оно наступает, но проходит как-то нетипично: у девушки высокий тестостерон - начинают усики расти или у парня начинает расти грудь. И уже тогда люди могут пойти к врачу и узнать, что это происходит из-за того, что внутри что-то отличается.

Например, у девочки в животе яички или у парня есть матка". 1

Как пишет Wonderzine, интерсекс-вариации - это значит, что интерсексы бывают очень разными: одни во всем похожи на "обычных" женщин, но у них нет матки и яичников, другие имеют женственное строение тела и гениталии, больше напоминающие мужские, некоторые обладают андрогинной внешностью.

Важно понимать, что ни у кого из них нет "двойного набора гениталий". К слову, так называемые "гермафродиты" с двумя наборами полноценных половых систем - как и сам термин были только в мифах.

Не все интерсексы в таком случае бесплодны - некоторые могут зачать ребенка самостоятельно или при помощи ЭКО.

Гендерная идентичность интерсексов тоже разнообразна: от "интерсекс-женщин и -мужчин" до небинарных людей, или вообще без приставок "интерсекс".

Важно - интерсекс-вариации - не патологии и тут не стоит использовать термин "интерсексуальность", так как может возникнуть путаница (такой вариант слова вызывает ассоциации с сексуальной ориентацией, к чему intersex, где "sex" - "пол", не имеет отношения).

Стоит ли волноваться?

"Большинство секс-вариаций не несет риска для здоровья", - говорит Ирина. Девушка в то же время отмечает, что если ничего не беспокоит, то и не надо проверяться - "ну, только, если самому интересно".

"Ни один человек не может на 100% быть уверен, что он не интерсекс, если он не пройдет полную проверку хромосом, УЗИ органов полового таза, все, все, все", 1

- говорит она.

Некоторые из интерсекс-людей, как правило, могут прожить всю жизнь и так и не узнать о том, что они были интерсексами.

На примере истории Ирины Куземко

"На самом деле большинство из нас - обычные мужчины и женщины", - отметила в сентябре этого года украинскому BBC интерсекс-активистка Ирина Куземко. В 22 года девушка узнала, что является "интерсексом".

В подростковом возрасте Ирина поняла, что она отличается от своих сверстниц:

"Однажды наш класс повели смотреть фильм о половом созревании девушек. Это был крайне болезненный опыт. Я не понимала, почему все развиваются так, как там объясняли, а я - нет". 1

В 14 лет девушка посетила гинеколога, на что врач сказала, что нужно заставить работать яичники. К слову, это было прогревание яичников - прямо-таки ноу-хау львовского гинеколога, о котором Ирина узнала спустя годы и больше нигде не слышала.

"Я ходила на эти процедуры несколько месяцев раз в неделю, но результата не было", - вспоминает Ирина о процедурах, отмечая, что стало "еще печальнее" . В 15 лет отец привез дочь к врачам в Москву. Девушке провели несколько операций, каких - знали врачи и отец. Но не говорили.

После операции Ирине прописали гормоны. Через несколько лет у нее начались месячные, но грудь так и не начала расти. По признанию Ирины, она не просто переживала, а чувствовала себя каким-то "монстром". Так, и прошел весь подростковый возраст.

В 22 года Ирина узнала, что ей удалили яичко и нефункциональные ткани с элементами тканей яичника. Девушке стало известно, что у нее есть мужские хромосомы. И матка.

С отцом девушка больше не общается. Даже после слов Ирины о том, что он сломал ей этим всю жизнь, мужчина своей вины в том, что ничего ей не рассказал - не видит. Молчал он по совету двух детских психологов.

"Я узнала, что я не одна и что у этого есть название. Вообще, даже в философии есть концепция, что явление начинает существовать только тогда, когда оно названо. До этого я как бы не существовала, была сама для себя непонятно кем. А тут я наконец обрела идентичность, поняла, кто я и что я.

Я впервые почувствовала себя нормальной, впервые поняла, что есть другие люди, у которых такой же опыт", 1

- рассказывала Ирина изданию "Такие дела" в 2017-м.

Так нужны ли интерсекс-людям операции?

Главное: нет ни единого исследования, которое бы подтверждало, что интерсекс-детям нужно проводить операции.

"Зато есть сотни интерсекс людей, которые рассказывают, сколько боли и страданий им это принесло", 1

- отмечает Ирина.

Куда бы вы не пошли в поисках информации - вы наткнетесь на то, что любые подобные операции на интерсекс-детях несут негативные последствия, среди которых:

необходимость всю жизнь принимать гормонотерапию;

бесплодие;

потеря чувствительности;

проблемы с мочеиспусканием;

постоянные боли;

шрамы;

психологические травмы.

Но, наверно, самое страшное, что может произойти - операция в пользу "неправильного" пола.

"Я лично знаю интерсекс мужчин, которых врачи в младенчестве хирургически "сделали" девочками и которые узнали правду о себе лишь в подростковом или взрослом возрасте, 1

- говорила Ирина.

Почему это важно знать?

В своем выступлении на TED активистка Сесилия Макдональд отмечала, что интерсекс-люди не вещи, которые нужно "починить".

В настоящее время активисты борются за то, чтобы интерсекс-вариации были официально признаны проявлениями здорового разнообразия человеческого тела и, чтобы в новой, 11-й редакции "Международной классификации болезней" уже не было таких однозначно негативных понятий, как "гермафродитизм" и "врожденные аномалии развития половых органов".