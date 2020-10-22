Деловой стиль Меган Маркл и Кейт Миддлтон - кому больше идет?

Герцогиня Кембриджская посетив лондонский Музей естествознания, решила надеть черный брючный костюм, который у знатоков королевской семьи сразу же ассоциируется с другой герцогиней - Сассекской - Мегна Маркл. Вот и появились споры - кому больше идет деловой стиль?
Герцогиня Кембриджская надела черный жакет от Alexander McQueen за 1365 евро. В свою очередь, похожий жакет надевала Меган в Лондоне в 2018-м.
Были и другие разы, когда обе герцогини появлялись на публике в практически идентичной одежде. Например, в бежевом пальто, которое считается иконой делового стиля.