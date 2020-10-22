Чт, 22.10.2020
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Деловой стиль Меган Маркл и Кейт Миддлтон - кому больше идет?

ФОТО: PA/AP/Scanpix

Герцогиня Кембриджская посетив лондонский Музей естествознания, решила надеть черный брючный костюм, который у знатоков королевской семьи сразу же ассоциируется с другой герцогиней - Сассекской - Мегна Маркл. Вот и появились споры - кому больше идет деловой стиль?

Герцогиня Кембриджская надела черный жакет от Alexander McQueen за 1365 евро. В свою очередь, похожий жакет надевала Меган в Лондоне в 2018-м. 

ФОТО: PA/Scanpix

Были и другие разы, когда обе герцогини появлялись на публике в практически идентичной одежде. Например, в бежевом пальто, которое считается иконой делового стиля. 

ФОТО: SIPA/Scanpix

ФОТО: PPE/NIEBOER/SIPA/PPE/NIEBOER/SIPA/Scanpix

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