"Умные" очки покоряют Латвию

Вот уже месяц в Латвии идет социально-информационная кампании "Время видеть четко 40+", которая призвана побудить жителей Латвии обратить внимание на состояние своего зрения, а также познакомиться с современными методами коррекции зрения. Результаты кампании подводить еще рано, но тенденция радует. "Я и мои коллеги отмечаем, что люди стали чаще интересоваться бесплатными проверками зрения, - объясняет оптометрист, региональный представитель Fielmann Ирина Кезика, - о которых подробнее можно узнать на сайте www.laiksredzet.lv. Больше интереса и вопросов вызывают новинки очковых линз. Мы стали давать значительно больше консультаций и пояснений, и как следствие, наши пациенты с удивлением узнали о новых технологиях, которые уже много лет облегчают жизнь жителям Западной Европы. Речь идет о прогрессивных или же по другому называемых, "умных" очках".

Но кому нужно задуматься о прогрессивных очках? Возрастных изменений зрения, которые начинаются после 40 лет, и в медицине получившие название - пресбиопия, увы, не удастся избежать большинству из нас. "Да, это печальное явление, но не заболевание, - рассказывает оптометрист Ирина Кезика. - Глаза с возрастом теряют способность фокусировки. Большинство людей начинают замечать последствия пресбиопии после 40 лет, когда начинаются проблемы с просмотром текста, написанного мелким шрифтом, который виден не четко. Например, текстовые сообщения на мобильном телефоне. Вы не можете избежать пресбиопии, даже если у вас раньше никогда не было проблем со зрением. Мы не можем предотвратить физиологические возрастные изменения организма. Зрение людей естественным образом ухудшается по мере того, как они становятся старше".

Поэтому ничего нет удивительного в том, что пресбиопия - самая часто звучащая жалоба на приеме у оптометриста или офтальмолога. Но если раньше пациенту, чтобы жить с пресбиопией, приходилось заводить несколько пар очков, то современные технологии значительно облегчают и улучшают жизнь.

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"Да, технология пришла нам на помощь, - поясняет Ирина Кезика. - Известный оптик Бернард Майнтеназ изобрел первые прогрессивные очки Varilux. С тех пор они начали победный марш по всему миру. Очковые линзы данного типа - это сложное устройство, при изготовлении которого используются новейшие технологические достижения, но их плюс в том, что они заменяют человеку сразу несколько пар очков".

Дело в том, что в верхней части прогрессивной линзы расположена зона для дали, центр которой находится напротив зрачка. Человек при взгляде вдаль пользуется очками с прогрессивными линзами как обычными. Для чтения или выполнения работы вблизи, в нижней части прогрессивной очковой линзы, расположена оптическая зона для зрения вблизи. Эта часть очков обеспечивает человеку с пресбиопией хорошее зрение вблизи. Таким образом, при чтении или выполнении другой работы на близком расстоянии необходимо использовать нижнюю часть прогрессивной очковой линзы, для чего взгляд опускается вниз.

Зона зрения вдаль и зрения вблизи соединены так называемым коридором прогрессии, в котором оптическая сила очковой линзы плавно изменяется от минимального значения (вверху) до максимального (внизу). Коридор прогрессии используется для зрения на промежуточных расстояниях: между расстоянием для чтения - 30-40 см и 5-6 метров, что соответствует зрению вдаль.

"Помимо уникальной технологии изготовления, - рассказывает оптометрист Ирина Кезика, - для прогрессивных линз необходимы очень точные замеры зрения пациента. Увы, но в большинстве районных поликлиник нет столь точной аппаратуры и оптометристов с большим стажем работы. Поэтому я бы рекомендовала всем кто планирует выбрать прогрессивные линзы, внимательно изучить список оптометристов на www.laiksredzet.lv.

Как отмечают эксперты, прогрессивные линзы имеют значительные визуальные и косметические преимущества по сравнению с традиционными очками: в "умных" нет видимых "бифокальных линий", что придает им более современный вид. "При процедуре выбора прогрессивных очков важно рассказать о вашем образе жизни, профессии и даже хобби, - поясняет Ирина Кезика. - Это позволит подобрать наиболее оптимальный для вас вариант. Плюс "умных" очков и в том, что можно заказать индивидуализированный дизайн исходя из параметров зрения и особенностей посадки оправы. Также возможно выбрать обработку поверхности линзы и опцию хамелеон или тонировку".