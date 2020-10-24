История Calvin Klein: первая империя дизайна джинсов и рассказ о скандальном нижнем белье
Время, когда американский вкус только формировался как оригинальный вкус и модный опыт, а не как подражание европейским "гроссмейстерам", было его временем - моментом триумфа современного модного гения Кельвина Кляйна! Хотя бренд Calvin Klein ассоциируется с бóксерами и джинсами, пришло время узнать больше о таланте, который буквально смог подчинить рынок моды!
Calvin Klein - один из величайших брендов в истории моды, кажущийся минималистичным в плане дизайна, обычным и лишенным авангарда в повседневной жизни, но его влияние в мире огромно, а в некоторых областях он даже до сих пор непобедим.
Коротко в трех предложениях о Calvin Klein:
Calvin Klein Inc - американский модный дом, который специализируется на производстве кожи, аксессуаров, домашней мебели, парфюмерии, украшений, часов и одежды.
Компания занимает значительную часть на рынке розничной торговли и линии продаж, а также одежды высокой моды.
Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке, в Манхэттене.
Еврейская кровь, интерес к моде и первая любовь
Несложно догадаться, что этот бренд назван в честь его создателя: знакомьтесь - Кельвин Ричард Кляйн. Кельвин родился 19 ноября 1942 года в еврейской семье в Бронксе, родители - Флора и Лео Кляйны. Его отец эмигрировал в Нью-Йорк из Венгрии, в свою очередь, мать родилась в США в семье иммигрантов из Галиции (Восточная Европа) и Бухенланда, Австрийская империя (регион на границе между современной Украиной и Румынией). Короче говоря, Кляйн рос в еврейской общине среднего класса, состоящей из иммигрантов в первом и втором поколении, и,
пока мальчики пинали мяч во дворе, маленький Кельвин увлекся живописью, он часто часами рисовал женщин не только в платьях, но и в костюмах.
После выпуска из средней школы искусства и дизайна Кляйн поступил в Технологический институт моды в Манхеттене, где встретил Джейн Сентер. Спустя два года романтики в 1964 году они обменялись кольцами. В браке у них родилась дочь Марси Кляйн, которая в настоящее время является известной ТВ-персоной. Позднее Кляйн женился второй раз - на Келли Ректор.
От наивного вора эскизов до своих эскизов и магазина
Практические знания Кельвин получил, стажируясь в качестве художника эскизов у Дэна Мильштейна, модельера костюмов и пальто. Вот как Кляйн вспоминает то время: "Я очень быстро многому научился, потому что он бросил меня в яму со змеями!".
Мильштейн, заметив талант Кляйна к рисованию, брал молодого энтузиаста на парижские шоу высокой моды, чтобы тот копировал одежду, которую они там видели.
Опыт работы он копил несколько лет, работая в различных магазинах одежды Нью-Йорка. Вдохновленный свежим и скромным стилем одежды молодых людей Нью-Йорка того времени,
в 1968 году в возрасте 26 лет Кляйн основал собственную компанию по производству одежды Calvin Klein Ltd со стартовым капиталом в 2000 долларов!
В то время Кельвин работал день и ночь, чтобы создать свой идеальный дизайн. Настойчивость, целеустремленность и вера в красоту простоты были ориентирами Кляйна!
С финансовой поддержкой в 2000 долларов от своего друга детства Барри Шварца он заказал у местной швеи несколько пальто классического кроя и пару платьев. Кельвин многого не ожидал, но жизнь решила - пусть произойдет чудо!
Невероятно-очевидное событие и фотосессии Vogue
Загадочным образом О'Брайен, на то время вице-президент компании Bonwit Teller, посетил магазин обычной одежды Кляйна и... обратил внимание на работы молодого дизайнера.
В течение недели этот шикарный универмаг закупил товаров на 50 000 долларов и сделал даже больше: восемь предметов гардероба, созданных Кляйном, были выставлены на витрины универмага.
Вести о молодом модельере и его безупречном дизайне быстро распространились в индустрии моды: теперь его работы регулярно появлялись в журналах Vogue и Harper's Bazaar.
Первый показ мод и выход на трибуны 7-й авеню
Эти достижения привели Кляйна к проведению своего первого модного показа в апреле 1970 года. Показ был скромным и стоил около 10 000 долларов. Однако это помешало ему пройти с большим успехом, а влиятельное в то время модное издание WWD в своей публикации заявило:
"всего за 50 произведений Calvin Klein присоединяется к знаменитостям SA [Седьмая авеню. - Прим. ред.] в качестве дизайнера для просмотра".
Джинсы, о которых мечтали все! Продажа 40 000 джинсов в течение недели
В начале 1970 года Кельвин познакомил публику с джинсами своего бренда. Их он создавал и доводил до ума почти 9 лет - пока джинсы не выросли до статуса дизайнерских - с названием бренда на задних кармашках.
То, что дизайнер создавал джинсы так заботливо и изысканно - в моде произошло впервые! До этого джинсы считались рабочей и повседневной одеждой.
Конечно, в бочке меда не обошлось без ложки дегтя - ей стала вызывающая в то время реклама с 15-летней актрисой Брук Шилдс, которая получила отрицательные отзывы и негативную реакцию общества.
Брук в рекламе спросила: "Вы знаете, что происходит между мной и моими Calvin? Ничего!".
Этот текст буквально значил, что несовершеннолетняя девочка в джинсах была без трусиков.
Скандальная реклама с Брук Шилдс:
Однако провокационная реклама вызвала безумный ажиотаж среди покупателей джинсов Calvin Klein, которые в 1979 году в течение недели приобрели более 40 000 пар. Родилась империя джинсового дизайна!
К 1971 году бренд Calvin Klein был уже успешной историей с оборотом в 5 миллионов долларов.
Нижнее белье за гендерное равенство!
В 1982 году Кельвин произвел революцию в производстве нижнего белья. Он создал линию нижнего белья из действительно качественного хлопка, обозначив его своим логотипом в районе пояса. Самое интересное, что как мужское, так и женское нижнее белье было одинаковым и в нем нет никакого кружева, которое создает стереотипы о женщинах.
Кляйн считал, что нижнее белье в первую очередь должно быть комфортным и удобным. Если оно является таковым, то сексуальность возникает сама собой!
Он стер границы между полами, разработав единый стиль нижнего белья как для мужчин, так и для женщин.
Конечно, данную идею о равенстве полов подчеркнула и рекламная кампания, которая снова была скандальной. В рекламе участвовали в то время еще совсем юные модели Марк Веббер и Кейт Мосс.
Спустя годы кадр из скандальной рекламы с участием этой красивой пары повторили певец Джастин Бибер и его жена - модель Хейли Бибер.
Нижнее белье Calvin Klein по-прежнему является абсолютной классикой, которая демонстрируется на показах мод и продается миллионами.
Одержимость парфюмерией, купальниками, очками и даже предметами домашнего обихода
В конце 80-х Кляйн вышел на рынок духов, начав с производства Obsession и Eternity. Время работы над духами Obsession дизайнер вспоминает как очень неловкую и тяжелую работу:
"Я думаю обо всем, что я когда-либо делал, и могу сказать, что тогда я был очень одержим идеей этого аромата. Я хотел чего-то прямого, чувственного и провокационного, отражающего мою одержимость женщинами".
13 миллионов долларов на рекламу (самая большая сумма, которую они когда-либо тратили в то время) окупились, и аромат мгновенно принес успех!
Реклама духов Obsession
Бред Calvin Klein со временем расширился. Он включил в себя купальники, аксессуары, носки и очки. В начале 90-х он начал производить более доступную линию повседневной одежды и аксессуаров под брендом СК. Благодаря своему минималистическому дизайну Кляйн также захватил рынок домашнего декора, где его именем названы аксессуары - от полотенец до постельного белья.
Успех за успехом, награда за наградой
В 1973 году Кляйн получил свою первую награду - Coty American Fashion Critics. В следующем году - снова! До 1975 года его доход составлял 17 миллионов долларов, и его зачислили в Зал славы Coty.
В возрасте 33 лет Кельвин стал самым молодым дизайнером, добившимся этого.
В 1983 году Кляйн был внесен в Международный список самых хорошо одетых людей. Также в 1981, 1983 и 1993 годах он получал награду от Совета модных дизайнеров Америки.
В конце 90-х Кляйн контролировал свою империю с розничными продажами в США, Европе, на Ближнем Востоке и в Азии. В 1999 году дизайнер сообщил, что он и Шварц ищут покупателя своей компании. В то время продажи Calvin Klein составляли 170 миллионов и компания получала 5 миллиардов долларов за лицензионные соглашения. Кляйн хотел продать бизнес, но вместе с тем и сохранить полный контроль.
Кельвин Кляйн до сих пор остается загадкой. Как он добился таких успехов - по-прежнему что-то мистическое. Его называют новым Ив Сен-Лораном чистых линий.
Галерея: Calvin Klein на Неделе моды в Нью-Йорке
Галерея: Биберы в рекламе Calvin Klein
Calvin Klein - это международный бренд образа жизни, который демонстрирует современный, утонченный стиль, оставаясь в то же время верным чистой, естественной, часто минималистичной эстетике и упрощенному подходу к модной эклектике.
К слову, в нижнее белье Calvin Klein популярно и доступно и в Латвии, в торговом центре SPICE!