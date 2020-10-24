История Calvin Klein: первая империя дизайна джинсов и рассказ о скандальном нижнем белье

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Невероятно-очевидное событие и фотосессии Vogue

Загадочным образом О'Брайен, на то время вице-президент компании Bonwit Teller, посетил магазин обычной одежды Кляйна и... обратил внимание на работы молодого дизайнера.

В течение недели этот шикарный универмаг закупил товаров на 50 000 долларов и сделал даже больше: восемь предметов гардероба, созданных Кляйном, были выставлены на витрины универмага.

Вести о молодом модельере и его безупречном дизайне быстро распространились в индустрии моды: теперь его работы регулярно появлялись в журналах Vogue и Harper's Bazaar.

Первый показ мод и выход на трибуны 7-й авеню

Эти достижения привели Кляйна к проведению своего первого модного показа в апреле 1970 года. Показ был скромным и стоил около 10 000 долларов. Однако это помешало ему пройти с большим успехом, а влиятельное в то время модное издание WWD в своей публикации заявило:

"всего за 50 произведений Calvin Klein присоединяется к знаменитостям SA [Седьмая авеню. - Прим. ред.] в качестве дизайнера для просмотра". 1

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Джинсы, о которых мечтали все! Продажа 40 000 джинсов в течение недели

В начале 1970 года Кельвин познакомил публику с джинсами своего бренда. Их он создавал и доводил до ума почти 9 лет - пока джинсы не выросли до статуса дизайнерских - с названием бренда на задних кармашках.

То, что дизайнер создавал джинсы так заботливо и изысканно - в моде произошло впервые! До этого джинсы считались рабочей и повседневной одеждой.

Конечно, в бочке меда не обошлось без ложки дегтя - ей стала вызывающая в то время реклама с 15-летней актрисой Брук Шилдс, которая получила отрицательные отзывы и негативную реакцию общества.

Брук в рекламе спросила: "Вы знаете, что происходит между мной и моими Calvin? Ничего!".

Этот текст буквально значил, что несовершеннолетняя девочка в джинсах была без трусиков.

Скандальная реклама с Брук Шилдс:

Однако провокационная реклама вызвала безумный ажиотаж среди покупателей джинсов Calvin Klein, которые в 1979 году в течение недели приобрели более 40 000 пар. Родилась империя джинсового дизайна!

К 1971 году бренд Calvin Klein был уже успешной историей с оборотом в 5 миллионов долларов.

Нижнее белье за ​​гендерное равенство!

В 1982 году Кельвин произвел революцию в производстве нижнего белья. Он создал линию нижнего белья из действительно качественного хлопка, обозначив его своим логотипом в районе пояса. Самое интересное, что как мужское, так и женское нижнее белье было одинаковым и в нем нет никакого кружева, которое создает стереотипы о женщинах.

Кляйн считал, что нижнее белье в первую очередь должно быть комфортным и удобным. Если оно является таковым, то сексуальность возникает сама собой!

Он стер границы между полами, разработав единый стиль нижнего белья как для мужчин, так и для женщин.