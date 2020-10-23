После запрета абортов в Польше начались протесты

Утром в пятницу в Варшаве собрались несколько сотен демонстрантов, протестующих против решения Конституционного суда Польши о фактическом запрете абортов, пишет dpa.
Несколько сотен человек проигнорировали установленный в связи с пандемией Covid-19 запрет собираться более чем по 10 человек и вечером в четверг собрались перед зданием Конституционного суда.
После этого протестующие направились в главный офис правящей консервативной партии "Закон и справедливость". Позднее полиция блокировала им путь, в результате чего возникли небольшие столкновения.
Протесты меньшего масштаба прошли и в других городах Польши, сообщают местные СМИ.
Решение суда соизмеримо с запретом на аборты, так как указанное судом условие - обоснование почти для всех легальных абортов в Польше.
Суд указал, что данное условия нарушает гарантированную конституцией защиту жизни любого человека.
Решение суда вызвало осуждение и со стороны Евросовета, комиссар по правам человека Дуня Маятович назвала это грустным днем для прав женщин.
С 1993 года аборты в Польше разрешены только в случаях, если беременность наступила в результате изнасилования или инцеста, или в случаях, когда беременность угрожает жизни женщины или эмбрион деформирован.
Решение суда может способствовать принятию законопроекта, запрещающего аборты в случаях, если плод неизлечимо болен.
Правящая партия "Закон и справедливость" ранее в этом году поддержала данный законопроект, но, столкнувшись с противостоянием общества, решила передать вопрос на рассмотрение Конституционному суду.
"Вопрос об абортах и псевдо-приговорах в разгар пандемии более чем циничен", - сообщил в Twitter Туск.
Союзник партии "Закон и справедливость" президент Польши Анджей Дуда сообщил, что в случае, если парламент утвердит законопроект, он его подпишет.
В Польше, в которой насчитывается 38 миллионов жителей, в год легально делают менее 2000 абортов, но женские организации подсчитали, что примерно 200 000 абортов делается незаконно или за границей.
Галерея: Протесты против запрета абортов в Польше