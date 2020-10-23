После запрета абортов в Польше начались протесты

Несколько сотен человек проигнорировали установленный в связи с пандемией Covid-19 запрет собираться более чем по 10 человек и вечером в четверг собрались перед зданием Конституционного суда.

После этого протестующие направились в главный офис правящей консервативной партии "Закон и справедливость". Позднее полиция блокировала им путь, в результате чего возникли небольшие столкновения.

Протесты меньшего масштаба прошли и в других городах Польши, сообщают местные СМИ.

В четверг Конституционный суд Польши решил, что согласно конституции проведение аборта из-за неизлечимой болезни плода является незаконным.

Решение суда соизмеримо с запретом на аборты, так как указанное судом условие - обоснование почти для всех легальных абортов в Польше.

Суд указал, что данное условия нарушает гарантированную конституцией защиту жизни любого человека.

Решение суда вызвало осуждение и со стороны Евросовета, комиссар по правам человека Дуня Маятович назвала это грустным днем для прав женщин.

Она указала, что данное решение суда будет способствовать нелегальным абортам и проведению абортов за границей.

С 1993 года аборты в Польше разрешены только в случаях, если беременность наступила в результате изнасилования или инцеста, или в случаях, когда беременность угрожает жизни женщины или эмбрион деформирован.

Решение суда может способствовать принятию законопроекта, запрещающего аборты в случаях, если плод неизлечимо болен.

Правящая партия "Закон и справедливость" ранее в этом году поддержала данный законопроект, но, столкнувшись с противостоянием общества, решила передать вопрос на рассмотрение Конституционному суду.

Бывший либеральный премьер-министр Польши и критик правящей партии Дональд Туск выразил мнение, что решение вопроса абортов во время пандемии - нечестные политические действия.

"Вопрос об абортах и ​​псевдо-приговорах в разгар пандемии более чем циничен", - сообщил в Twitter Туск.

Союзник партии "Закон и справедливость" президент Польши Анджей Дуда сообщил, что в случае, если парламент утвердит законопроект, он его подпишет.

В Польше, в которой насчитывается 38 миллионов жителей, в год легально делают менее 2000 абортов, но женские организации подсчитали, что примерно 200 000 абортов делается незаконно или за границей.