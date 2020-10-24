Болезнь хрупких костей - остеопороз. Что об этом надо знать?

Расчеты, проведенные исследователями совместно с Международным фондом остеопороза, показывают, что количество мужчин и женщин с диагнозом остеопороз в Европейском Союзе увеличится с 27,5 млн в 2010 году до 33,9 млн в 2025 году, что соответствует приросту в размере 23%. Что в каждом возрасте следовало бы знать об остеопорозе и как его избежать, объясняет фармацевт Euroaptieka Зане Мелберга.

Задумываться об остеопорозе следует и молодым людям

Остеопороз является хроническим и прогрессирующим заболеванием костей, для которого характерна пониженная минеральная плотность костей. Остеопороз называют также болезнью хрупких костей, ведь даже в результате незначительной травмы возможен перелом костей, что уже является сигналом для обращения к специалисту и проверки плотности костей. Как объясняет фармацевт, не существует одной конкретной причины заболевания, однако чаще всего причиной хрупкости костей является сокращение выделения половых гормонов у женщин после 50 лет, с наступлением менопаузы, и у мужчин после достижения 70-летнего возраста. Имеют значение и генетические факторы - склонность к этому заболеванию может быть унаследована от родственников первой степени.

Основа прочности костей закладывается в детстве и юности, однако с приближением старости следует позаботиться о мерах профилактики здоровья костей. Нередко люди, переступив порог возраста сениоров, спохватываются слишком поздно, когда суровый диагноз - остеопороз - диагностируется уже после перелома костей.

Максимальной массы кости человека достигают к тридцати годам. Если в этот период не хватало какого-либо компонента, обеспечивающего развитие костей - в том числе сбалансированного питания и регулярных, умеренных физических нагрузок - весьма существенно возрастает риск того, что в не столь отдаленном будущем может состояться "личное знакомство с остеопорозом". Между тем людям пожилого возраста полноценный и богатый кальцием рацион следует дополнять долгими и активными прогулками. Важно - разогреваться перед каждой физической нагрузкой.

Значение кальция и витамина D

Для обеспечения здоровья зубов и костей в долгосрочной перспективе, взрослым в день рекомендуется принимать 1000 миллиграммов, а людям старше 65 лет 1500 миллиграммов кальция. В аптеках доступны комплексные витамины с содержанием кальция, магния и цинка, однако важно обратить внимание, сколько миллиграммов кальция содержится в одной таблетке, ведь доза кальция в комплексных витаминах намного меньше, чем в отдельном препарате.

Препараты кальция доступны в разных формах - в таблетках, в жидком виде, в сиропе и капсулах. Люди пожилого возраста, которым трудно глотать таблетки, могут выбрать кальций в виде порошка, который принимают, растворив его в воде. Нельзя забывать также и о важных источниках кальция в пище - молочных продуктах, рыбе, бобовых, орехах, различных семечках, а также брокколи, петрушке и капусте кале.

В свою очередь, чтобы кальций полноценно усваивался организмом, в организме должно быть достаточное количество витамина D, иначе кальций не будет полноценно усваиваться организмом.