Во Франции студентка получила условный срок за оправдание убийства учителя

Суд признал обвиняемую виновной в "оправдании терроризма".

Студентка также должна посещать курс в течение шести месяцев, на котором будут изучаться фундаментальные ценности Французской Республики.

Студентка пожалела о содеянном в суде и объяснила, что сделала запись в социальной сети "не подумав".

В записи, которая позже была удалена, говорилось, что жертва заслуживала смерти. 2

Напомним, 17 октября, в городке Конфлан-Сент-Онорин произошло нападение на преподавателя истории Самуэля Пати - его обезглавили.

Как пишут издания Le Figaro и Actu17, на занятиях учитель показывал студентам карикатуры на пророка Мухаммеда. Le Monde сообщает, что урок был посвящен свободе слова.

Нападавшего застрелили. По данным прокуратуры, им оказался 18-летний мужчина, родившийся в Москве. Согласно заявлению французских властей, нападавшего звали Абдулак Абуезидович А. Он родился 12 марта 2002 года в Москве, а во Франции имел статус беженца.

Полиция расследует нападение как теракт.

Мусульманские лидеры Франции резко осудили нападение.