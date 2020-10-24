Во Франции студентка получила условный срок за оправдание убийства учителя

Французский суд в пятницу, 23 октября, приговорил 19-летнюю студентку к четырем месяцам тюремного заключения за ее пост в Facebook, в котором она оправдала убийство учителя истории Самуэля Пати на окраине Парижа.
Суд признал обвиняемую виновной в "оправдании терроризма".
Студентка также должна посещать курс в течение шести месяцев, на котором будут изучаться фундаментальные ценности Французской Республики.
Студентка пожалела о содеянном в суде и объяснила, что сделала запись в социальной сети "не подумав".
Напомним, 17 октября, в городке Конфлан-Сент-Онорин произошло нападение на преподавателя истории Самуэля Пати - его обезглавили.
Как пишут издания Le Figaro и Actu17, на занятиях учитель показывал студентам карикатуры на пророка Мухаммеда. Le Monde сообщает, что урок был посвящен свободе слова.
Нападавшего застрелили. По данным прокуратуры, им оказался 18-летний мужчина, родившийся в Москве. Согласно заявлению французских властей, нападавшего звали Абдулак Абуезидович А. Он родился 12 марта 2002 года в Москве, а во Франции имел статус беженца.
Полиция расследует нападение как теракт.
Мусульманские лидеры Франции резко осудили нападение.
Несколько тысяч человек приняли участие в демонстрациях во Франции в память об учителе Самюэле Пати.