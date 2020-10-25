Актриса Анна Старшенбаум: "Мне иногда начинает казаться, что у меня какое-то заболевание"

Российская актриса Анна Старшенбаум дала большое интервью РИА "Новости", в котором объяснила, почему ей хочется найти свое амплуа.
Актриса признает, что ей легко удается воплощать совершенно различные роли.
"Наверное, это нельзя назвать показателем устойчивой психики, что само по себе не очень здорово. С другой стороны, для кино в такой подвижности что-то есть. Но мне иногда начинает казаться, что у меня какое-то заболевание вроде множественного расщепления личности... Только во мне разные люди существуют не перманентно, а появляются и исчезают вместе с ролями. Но я хочу завязать с этой темой", - призналась она.
Ей хочется найти свое амплуа, ведь актрисам, занявшим свою нишу, проще, их зовут из проекта в проект.
"Пора и мне выбрать типаж, и если менять его, то в роли, а не в жизни. Если нужен новый цвет волос - надевать парик, а костюмы носить только на съемках", - отмечает она
К примеру, Анна объяснила, что в сериале "Психологини" заметно, что в первом сезоне героини - серые мышки, а во втором она уже переливается всеми цветами радуги.
"Просто стала носить свои вещи, купила под Алину целый гардероб — хотела, чтобы получился сочный персонаж! Сейчас готовлюсь к роли следователя, и у меня опять полный гардероб одежды следователя", - указала Старшенбаум.
Актриса считает, что если ты себе ставишь задачу играть серьезные роли, тебе жизнь даст их.
"Как-то я очень обаятельно сыграла красивую дуру, и меня бесконечно пытались на эту дуру приглашать. Приходилось говорить "нет", а это трудно. Ведь для тех, кто болеет нашей профессией, это не хобби, а источник основного заработка. И с каждым годом, с появлением детей отказываться все сложнее. Но я все правильно сделала: у меня выдержан баланс между драматическими ролями и какими-то заводными", - подытожила она.