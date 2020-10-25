Актриса Анна Старшенбаум: "Мне иногда начинает казаться, что у меня какое-то заболевание"

Актриса признает, что ей легко удается воплощать совершенно различные роли.

"Наверное, это нельзя назвать показателем устойчивой психики, что само по себе не очень здорово. С другой стороны, для кино в такой подвижности что-то есть. Но мне иногда начинает казаться, что у меня какое-то заболевание вроде множественного расщепления личности... Только во мне разные люди существуют не перманентно, а появляются и исчезают вместе с ролями. Но я хочу завязать с этой темой", - призналась она.

Ей хочется найти свое амплуа, ведь актрисам, занявшим свою нишу, проще, их зовут из проекта в проект.

"Пора и мне выбрать типаж, и если менять его, то в роли, а не в жизни. Если нужен новый цвет волос - надевать парик, а костюмы носить только на съемках", - отмечает она

К примеру, Анна объяснила, что в сериале "Психологини" заметно, что в первом сезоне героини - серые мышки, а во втором она уже переливается всеми цветами радуги.

"Просто стала носить свои вещи, купила под Алину целый гардероб — хотела, чтобы получился сочный персонаж! Сейчас готовлюсь к роли следователя, и у меня опять полный гардероб одежды следователя", - указала Старшенбаум.

Актриса считает, что если ты себе ставишь задачу играть серьезные роли, тебе жизнь даст их.