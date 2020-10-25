"Во избежание рисков": министр и работники МИД на карантине после встречи с чиновником из Словении

После визита в страны Балтии у министра иностранных дел Словении был обнаружен Covid-19. 21 октября Логар посетил Латвию, в ходе визита министр встретился с Ринкевичем.

Бекерис сообщил, что еще несколько сотрудников министерства, которые не были в непосредственном контакте с делегацией из Словении, но принимали участие в организации визита, во избежание рисков были отправлены на сдачу анализов на Covid-19 и пока выполняют свои должностные обязанности удаленно.