"Во избежание рисков": министр и работники МИД на карантине после встречи с чиновником из Словении

После встречи с министром иностранных дел Словении Анже Логаром, у которого был диагностирован Covid-19, на карантине находятся министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич и четыре работника Министерства иностранных дел (МИД), сообщил агентству LЕТА пресс-секретарь МИД Янис Бекерис.
После визита в страны Балтии у министра иностранных дел Словении был обнаружен Covid-19. 21 октября Логар посетил Латвию, в ходе визита министр встретился с Ринкевичем.
Бекерис сообщил, что еще несколько сотрудников министерства, которые не были в непосредственном контакте с делегацией из Словении, но принимали участие в организации визита, во избежание рисков были отправлены на сдачу анализов на Covid-19 и пока выполняют свои должностные обязанности удаленно.
Пресс-секретарь МИД отметил, что во время визита соблюдались строгие меры безопасности и никто из сотрудников МИД не вступал в контакт с членами словенской делегацией без маски на расстоянии ближе двух метров и в течение более 15 минут.