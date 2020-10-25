Премьер-министр Болгарии заразился коронавирусом

"Сегодня у меня положительный результат [теста] на Covid-19", - написал Борисов в социальной сети Facebook.

Премьер добавил, что в целом он плохо себя чувствует, поэтому останется дома и будет лечиться, следуя указаниям врачей.

В Болгарии с населением около семи миллионов человек более 37000 человек были инфицированы новым коронавирусом с начала эпидемии, и более тысячи человек умерли от Covid-19.