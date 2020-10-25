Пн, 26.10.2020
Пусть сериал "Чума!" провокационный и острый, в нем много сатиры, много иронии и это на мой взгляд, как раз то что сейчас нужно нашему обществу. Чуть отстранится от некоторых проблем, чтобы может быть даже лучше их понять. Андрей Богатырев, режиссер
Андрей Богатырев, режиссер

Премьер-министр Болгарии заразился коронавирусом

Bulgārijas premjers Boiko Borisovs

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил в воскресенье, 25 октября, что заразился коронавирусом.

"Сегодня у меня положительный результат [теста] на Covid-19", - написал Борисов в социальной сети Facebook.

Премьер добавил, что в целом он плохо себя чувствует, поэтому останется дома и будет лечиться, следуя указаниям врачей.

В Болгарии с населением около семи миллионов человек более 37000 человек были инфицированы новым коронавирусом с начала эпидемии, и более тысячи человек умерли от Covid-19.

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