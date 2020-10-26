Создана ассоциация со стилизованной свастикой на логотипе: основатель ранее контактировал с неонацистами

Год назад передача de facto сообщала о контактах члена правления Национального объединения Райвиса Зелтитиса с видными представителями британской неонацистской организации National Action - Бенджамином Рэймондом и Полом Хикманом.

Райвис Зелтитс вместе с двумя другими ведущими членами Национального объединения в начале сентября основал ассоциацию "Восходящее солнце", которая была зарегистрирована в Регистре предприятий 7 октября. Среди основных установок организации - "этнический латышский национализм" и желание мобилизовать людей для защиты своих интересов.

Среди целей ассоциации также выделяются идея Союза Средиземноморья, который будет распространяться на Черное море, и сотрудничество с иностранными организациями-единомышленниками, но Зелтитс не называет, какие организации за пределами Латвии видит как ближайшие.

На логотипе ассоциации изображена стилизованная свастика.

"Идея логотипа была моей, это был такой долгий процесс. Но в принципе он сочетает в себе два этнографических символа. Один из них - ромб, который в латышской этнографии является символом солнца. И еще есть эти солнечные лучи, которые придают движение, чтобы было это восходящее солнце, это крест Лаймы или крест огня, два этнографических символа", - объясняет он.

Ядро ассоциации составляют три члена Национального объединения - Зелтитс, а также кандидаты в депутаты Рижской думы - Гинта Вилцане и Кристапс Гулбис, который работает помощником депутата Сейма Яниса Иесалниека, возглавляет партийную молодежную организацию и входит в правление партии.

"Наш план в ассоциации "Восходящее солнце" - представлять национальные консервативные идеи, а также основная цель ассоциации - способствовать политическим дискуссиям в обществе и защищать интересы латышей", - отмечает в электронном письме Кристапс Гулбис.

Кристапс Гулбис служит в батальоне Земессардзе. Райвис Зелтитс - в 1-й Рижской бригаде Земессардзе с июля является специалистом по связям с общественностью. Сейчас в ассоциации около десяти членов, половина из них - служит в Земессардзе. Устав предусматривает, что все мужчины, желающие стать членами ассоциации, должны вступить в Земессардзе.