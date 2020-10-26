Новая схема мошенничества: в Эстонии фирма вместо зарплаты выдает работнику кредит

Допустим, зарплата строителя 800 евро в месяц и с нее добросовестно оплачиваются все налоги. Такая зарплата явно ниже среднерыночных показателей, сами строительные компании говорят, что за такие деньги работников вряд ли можно найти. Следовательно, есть другая часть зарплаты. Работодатель перечисляет на счет строителя еще 1000 евро и в качестве объяснения пишет "кредит".

По словам руководителя службы юридического отдела НТД Рево Краузе, цель такой схемы - уклониться от налогов на рабочую силу. Если давать кредит человеку или предприятию, с этого оплачивать налоги не надо. В приведенном выше примере работодатель выигрывает сотни евро.

Краузе говорит, что в так называемый кредитный договор также включены проценты и срок погашения, но на самом деле кредит не возвращается. "Когда наступит срок, кредит не будут просто взыскивать, он будет оформлен как безнадежное требование и списан", - пояснил он.

Работник должен доказать, что не брал кредит

В то же время в этой на первый взгляд простой схеме скрывается несколько опасностей для "получившего кредит" работника. "Если работник сознательно заключил такое фиктивное кредитное соглашение и тем самым внес свой вклад в незаконную налоговую оптимизацию компании, то, согласно сегодняшней практике, мы также можем потребовать недополученные налоги с работника", - пояснил Краузе.

Второй финансовый риск для работника возникнет, если фирма работодателя окажется в трудном положении и обанкротится. В этом случае вмешается банкротный управляющий, который начинает искать возможности, как потребовать выданные "кредиты". Это может означать, что работник должен будет вернуть в полном объеме деньги, которые были им честно заработаны.

"Не говоря уже о том, что сама компания может потребовать вернуть деньги через судебное и исполнительное производства, - добавил Краузе.

- То есть работаешь, по этой схеме получаешь зарплату, но если возникнуть проблемы, компания может потребовать эти "кредиты" вернуть и работник должен будет доказать, что он не получал кредит".