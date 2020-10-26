Блогеру надоело чинить машину за 140 тысяч евро. Посмотрите, что он сделал!

Российский блогер Михаил Литвин сжег свой Mercedes GT63s. Все происходящее он снял на видео.
Известно, что мужчина приобрел автомобиль за 13 миллионов рублей (свыше 140 тысяч евро). Свою машину он называл "Акула". Литвин приехал на ней в поле, где облил горючей жидкостью и поджег.
Покинул он поле на "Запорожце". Любопытно, что его толкали друзья.
Известно, что "Акулу" Михаил приобрел еще в мае 2019 года. После она стала глохнуть посреди дороги. Несколько раз Литвин отдавал машину в ремонт, но она ломалась вновь.
Блогер считает, что специалисты дилерского центра установили в автомобиль неоригинальные запчасти. Он утверждает, что в другом сервисе причину неполадок якобы обнаружили за два часа.
Михаил разозлился и пообещал, что больше никогда не купит Mercedes. Он сжег машину и заснял это на видео.
Сейчас количество просмотров превысило 8,7 миллиона.
Видео: Михаил Литвин сжигает свой автомобиль