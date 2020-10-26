NASA впервые подтвердила наличие воды на освещенной стороне Луны

Стратосферная обсерватория инфракрасной астрономии (Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy, SOFIA) NASA впервые подтвердила наличие воды на поверхности Луны, освещенной Солнцем, сообщает "Медуза" со ссылкой на американское аэрокосмическое агентство.
Молекулы воды нашли в кратере Клавиус - одном из крупнейших видимых с Земли.
Сделанное открытие указывает, что вода, возможно, находится не только в затененных местах спутника Земли, а распределена по лунной поверхности.
"Это открытие бросает вызов нашему понимаю лунной поверхности и поднимает интригующие вопросы о ресурсах, необходимых для исследования дальнего космоса", - цитирует "Дождь" слова директора отдела астрофизики в штаб-квартире NASA Пола Герца.