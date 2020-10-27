Заснято насилие в одном из детских садов Риги: родители призвали LTV не выпускать это в эфир

На некоторых родительских интернет-форумах появилась информация о том, что журналист передачи LTV "Запрещенный прием" (Aizliegtais paņēmiens), работая няней, проник в один из детских садов Риги и долгое время снимал на скрытую камеру детей и персонал. Прозвучали призывы к Латвийскому телевидению не выпускать эти материалы в эфир. Некоторые из родителей в связи с данной ситуацией также обратились в Государственную инспекцию по защите прав детей.
Сложившуюся ситуацию в социальной сети Facebook прокомментировал ведущий программы Гунтис Боярс.
"Во-первых, да, это правда. Журналист "Запрещенного приема" четыре месяца проработала няней в одном из детских садов Риги и по-разному фиксировала, как персонал обращается с детьми этого учреждения", - написал Боярс.
Боярс также утверждает, что этот материал будет показан по Латвийскому телевидению, но важно подчеркнуть, что личности детей, включая их имена, разглашаться не будут.
"Лица детей и другие характерные приметы будут скрыты. В этот раз мы также приняли решение не раскрывать личности воспитателей детского сада в этой передаче", - добавил ее ведущий.
Боярс подчеркивает, что материал, полученный в ходе этой "операции" "Запрещенного приема", необходим в интересах латвийского общества, так как он ясно показывает отношение педагогов, которое следует учитывать, когда родители закрывают дверь детского сада и отправляются на работу.
"В этом отношении [педагогов] часто преобладают нетерпимость, эмоциональное и физическое насилие, а также унижение детей, и мы можем с уверенностью утверждать, что такое отношение не в интересах нового и следующего поколения Латвии", - отметил журналист.
Он также сообщает, что в полученном материале "Запрещенный прием" видит много системных проблем, которые придется решать новому созыву Рижской думы и мэру Мартиньшу Стакису.
По мнению Боярса, обещания политиков перед выборами разрешить вопрос "очередей в детские сады" - ничто по сравнению с проблемами, которые реально необходимо решать.
Операция "Детство в детском саду" на Латвийском телевидении будет показана в двух сериях. Первая серия - в понедельник, 2 ноября, в 19:00.