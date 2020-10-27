Заснято насилие в одном из детских садов Риги: родители призвали LTV не выпускать это в эфир

Сложившуюся ситуацию в социальной сети Facebook прокомментировал ведущий программы Гунтис Боярс.

"Во-первых, да, это правда. Журналист "Запрещенного приема" четыре месяца проработала няней в одном из детских садов Риги и по-разному фиксировала, как персонал обращается с детьми этого учреждения", - написал Боярс.

Боярс также утверждает, что этот материал будет показан по Латвийскому телевидению, но важно подчеркнуть, что личности детей, включая их имена, разглашаться не будут.

"Лица детей и другие характерные приметы будут скрыты. В этот раз мы также приняли решение не раскрывать личности воспитателей детского сада в этой передаче", - добавил ее ведущий.

​Боярс подчеркивает, что материал, полученный в ходе этой "операции" "Запрещенного приема", необходим в интересах латвийского общества, так как он ясно показывает отношение педагогов, которое следует учитывать, когда родители закрывают дверь детского сада и отправляются на работу.

"В этом отношении [педагогов] часто преобладают нетерпимость, эмоциональное и физическое насилие, а также унижение детей, и мы можем с уверенностью утверждать, что такое отношение не в интересах нового и следующего поколения Латвии", - отметил журналист. 108

Он также сообщает, что в полученном материале "Запрещенный прием" видит много системных проблем, которые придется решать новому созыву Рижской думы и мэру Мартиньшу Стакису.

По мнению Боярса, обещания политиков перед выборами разрешить вопрос "очередей в детские сады" - ничто по сравнению с проблемами, которые реально необходимо решать.