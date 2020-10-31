Michael Kors: застенчивый торговец из подвала, который создал самую популярную сумочку и купил империю Versace

Корс отзывается о 90-х как об одном из самых непростых периодов - из-за совокупности финансовых проблем и общего экономического спада. Это был эффект домино, кошмар по всем фронтам", - признался он ABC News.

При этом Майкл добавил:

"Но в итоге я научился быть честным с самим собой, а заказчики это ценят".

С дизайнером Кейт Спейд ФОТО: AFP/SCANPIX

Тем не менее свои задумки ему удалось позднее реализовать во французском модном доме Celine, где он работал разработчиком аксессуаров. Имя и размах модного дома позволили молодому дизайнеру узнать много нового и понять, что он сам хочет быть креативным директором.

В 2003 году Майкл покинул теплое местечко в Celine и взялся за производство мужской одежды. При этом женские сумочки, обувь и одежда остались в Michael Kors до сих пор.

Так путь к успеху бренду "MK" был открыт, и отныне концепция оказалась правильной - создавать простые, качественные вещи и продавать их по доступной, но достойной цене.

С лицом бренда - Беллой Хадид ФОТО: AP/Scanpix

С конца первого квартала фискального 2016 года у Корса более 770 магазинов по всему миру.

В январе 2014 года Forbes сообщил, что его личное состояние превышает 1 миллиард долларов США.

Платья Майкла Корса для звезд и портрет первой леди

Среди звезд, которые носили одежду от Michael Kors - Николь Кидман, Оливия Уайлд, Дакота Джонсон, Блейк Лайвли, Кейт Хадсон, Дженнифер Лопес, Тейлор Свифт, Анджелина Джоли, Дженнифер Лоуренс, Хайди Клум и другие.

С моделью Хайди Клум в жюри на шоу Runway ФОТО: Reuters/ScanPix

С актрисой Блейк Лайвли ФОТО: AFP/SCANPIX

Часто одежду от Майкла Корса выбирают и в кино. Например, Гвинет Пэлтроу в фильме "Одержимость" или Рене Руссо в киноленте "Афера Томаса Крауна".

С актрисой Гвинет Пэлтроу ФОТО: AP/Scanpix

Кстати, бренд Michael Kors удостоился особой чести, когда бывшая первая леди США Мишель Обама в черном платье без рукавов именно от него позировала для своего первого официального портрета. Элегантность платья заключалась в его простоте и совершенстве!

Мишель Обама в Белом доме в 2005 году ФОТО: AFP/LETA

ФОТО: AP/Scanpix

А как насчет самых известных сумочек в мире?

"Эссенция элегантности", "образ жизни", "надежная подруга"... Сумочки "МК" уникальны своей элегантностью простоты, так как они подходят ко всему и вписываются в любую жизненную ситуацию - будь то работа или опера. Эта сумка будет хорошо смотреться как с классическим гардеробом, так и в любой вариации в стиле хиппи.

"Сумка - действительно хорошая инвестиция, к тому же недорогая", - неоднократно высказывались модные критики.

ФОТО: пресс-фото

"Люди хотят роскошь и качество, но не что-то настолько дорогое, чтобы оно использовалось только в особых случаях. Я бы не хотел, чтобы женщина говорила: "Я не могу выйти в супермаркет с этой сумкой, - заявил Корс. - У нее должна быть возможность отправиться с сумкой в спортзал, на работу, на вечеринки по выходным".

Кто еще может купить Versace?

В 2018 году модный американский бренд Michael Kors сообщил, что достиг соглашения, чтобы приобрести итальянский модный дом Versace, заплатив за него 1,83 миллиарда евро. Между тем вице-президент Versace Донателла Версаче пояснила, что приобретение имеет решающее значение для долгосрочного успеха Versace. В 2017 году Майкл Корс приобрел британский бренд обуви Jimmy Choo за 1,4 миллиарда долларов.

Женитьба на многолетней любви

Майкл Корс гомосексуален. В августе 2011 года он женился на своем давнем партнере Лэнсе Лепере, который является вице-президентом линии женской одежды и аксессуаров Michael Kors. Свадьба случилась вскоре после того, как в Нью-Йорке были разрешены однополые браки.

Со своим супругом Лэнсом Лепером ФОТО: AFP/SCANPIX

Корс получал множество наград, в том числе премии CFDA (CFDA Fashion Awards - "Оскар" в области моды) как лучший дизайнер женской одежды (в 1999-м) и как лучший дизайнер мужской одежды (в 2003-м). В 2010-м Корс получил еще одну специальную премию от CFDA.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Благодаря принятию голливудских знаменитостей на красных дорожках, а также заслуженным наградам и огромному послужному списку в сфере благотворительности все это только подтверждает -

Майкл Корс знает, что делает, а это значит - жить в ногу со временем и ничего не усложнять!

Галерея: Модный показ Michael Kors

Новейшие коллекции сумочек от Michael Kors можно посмотреть и приобрести в торговом центре SPICE в магазине MICHAEL KORS.

Реклама коллекции Rock Star Glamour: