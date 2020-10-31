Michael Kors: застенчивый торговец из подвала, который создал самую популярную сумочку и купил империю Versace
Конечно, мы можем польститься на классику Hermes Birkin или сумочку Dior, чьи качество неоспоримы, что не может сказаться на цене в тысячи евро. Потому, если мы говорим о популярности и удаче в бизнесе, сегодня тут у руля мужчина по имени Майкл Корс. Да, это те самые золотые буковки Michael Kors, которые блестят на каждой достойной дамской сумочке, которую сегодня можно купить в более чем 100 странах. Какова история успеха Корса? В наши дни он смог купить даже бренд Versace!
Коротко в трех предложениях о Michael Kors:
Michael Kors продает мужскую и женскую одежду, аксессуары, часы, украшения, обувь и духи.
В январе 2014 года Forbes сообщал, что личное состояние Корса превышает 1 миллиард долларов США.
В 2019 году группу Michael Kors Holdings Limited переименовали в Capri Holdings Limited, в которую входят такие модные гиганты, как Michael Kors, Jimmy Choo и Versace.
Из Карла Андерсона в Майкла Корса
Известный нам Майкл Корс родился 9 августа 1959 года в Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк, США. Первоначально его звали Карл Андерсон-младший, у него еврейские и шведские корни. Его родители - бывшая модель Джоан Гамбургер и ее первый муж Карл Андерсон-старший. Позднее мама развелась с ним, вышла замуж за Билла Корса, и когда сыну было пять лет, его фамилия сменилась на Корс. Интересно, что именно мать позднее предложила сыну выбрать и новое имя. Так Карл стал Майклом Дэвидом Корсом. И появился Майкл Корс - это сочетание имени и фамилии знают во всем мире. Майкл вырос в Меррике, штат Нью-Йорк, и окончил среднюю школу Джона Кеннеди в Белморе, на острове Лонг-Айленд.
Дизайн свадебных платьев в пять лет и "Железная бабочка"
Страсть Корса к моде проявилась в раннем детстве. В возрасте пяти лет он даже "переделал" свадебное платье матери к ее второму замужеству. Конечно, мама не была в восторге от этого наряда так же, как и маленький мальчик.
В подростковом возрасте Майкл начал сам создавать одежду и продавать ее из подвала родительского дома, который он назвал "Железная бабочка".
"Я сам готовил свечи и кожаные сумки. Украшения также продавались в моем подвальчике", - вспоминал Майкл Корс. В юности он посещал и занятия по актерскому мастерству, но прервал их, когда в возрасте 14 лет решил сосредоточиться на дизайне одежды. В 1977 году Корс поступил в Институт технологии и дизайна в Нью-Йорке.
Первая работа и именной бренд
Учебу он оставил, поскольку работа в магазине Lothar's казалась ему привлекательнее. Из продавца Майкл превратился в дизайнера магазина и работал над его визуальным образом. Он обрел уверенность в своих идеях, и это воодушевляло его все больше. Вскоре после этого талант Корса открыл магазин люксовых товаров Bergdorf Goodma, который предложил включить его творения в ассортимент магазина на Пятой авеню. В 1981 году Майкл запустил свой бренд женской одежды Michael Kors.
Эффект домино 90-х и развитие во французском модном доме
После того как бренд получил лицензию, было время, когда в силу различных обстоятельств производство линии одежды остановилось, но в 1997 году Майкл возобновил свою творческую деятельность, на этот раз создав бюджетную линию одежды.
Корс отзывается о 90-х как об одном из самых непростых периодов - из-за совокупности финансовых проблем и общего экономического спада. Это был эффект домино, кошмар по всем фронтам", - признался он ABC News.
При этом Майкл добавил:
Тем не менее свои задумки ему удалось позднее реализовать во французском модном доме Celine, где он работал разработчиком аксессуаров. Имя и размах модного дома позволили молодому дизайнеру узнать много нового и понять, что он сам хочет быть креативным директором.
В 2003 году Майкл покинул теплое местечко в Celine и взялся за производство мужской одежды. При этом женские сумочки, обувь и одежда остались в Michael Kors до сих пор.
Так путь к успеху бренду "MK" был открыт, и отныне концепция оказалась правильной - создавать простые, качественные вещи и продавать их по доступной, но достойной цене.
С конца первого квартала фискального 2016 года у Корса более 770 магазинов по всему миру.
В январе 2014 года Forbes сообщил, что его личное состояние превышает 1 миллиард долларов США.
Платья Майкла Корса для звезд и портрет первой леди
Среди звезд, которые носили одежду от Michael Kors - Николь Кидман, Оливия Уайлд, Дакота Джонсон, Блейк Лайвли, Кейт Хадсон, Дженнифер Лопес, Тейлор Свифт, Анджелина Джоли, Дженнифер Лоуренс, Хайди Клум и другие.
Часто одежду от Майкла Корса выбирают и в кино. Например, Гвинет Пэлтроу в фильме "Одержимость" или Рене Руссо в киноленте "Афера Томаса Крауна".
Кстати, бренд Michael Kors удостоился особой чести, когда бывшая первая леди США Мишель Обама в черном платье без рукавов именно от него позировала для своего первого официального портрета. Элегантность платья заключалась в его простоте и совершенстве!
А как насчет самых известных сумочек в мире?
"Эссенция элегантности", "образ жизни", "надежная подруга"... Сумочки "МК" уникальны своей элегантностью простоты, так как они подходят ко всему и вписываются в любую жизненную ситуацию - будь то работа или опера. Эта сумка будет хорошо смотреться как с классическим гардеробом, так и в любой вариации в стиле хиппи.
"Сумка - действительно хорошая инвестиция, к тому же недорогая", - неоднократно высказывались модные критики.
"Люди хотят роскошь и качество, но не что-то настолько дорогое, чтобы оно использовалось только в особых случаях. Я бы не хотел, чтобы женщина говорила: "Я не могу выйти в супермаркет с этой сумкой, - заявил Корс. - У нее должна быть возможность отправиться с сумкой в спортзал, на работу, на вечеринки по выходным".
Кто еще может купить Versace?
В 2018 году модный американский бренд Michael Kors сообщил, что достиг соглашения, чтобы приобрести итальянский модный дом Versace, заплатив за него 1,83 миллиарда евро. Между тем вице-президент Versace Донателла Версаче пояснила, что приобретение имеет решающее значение для долгосрочного успеха Versace. В 2017 году Майкл Корс приобрел британский бренд обуви Jimmy Choo за 1,4 миллиарда долларов.
Женитьба на многолетней любви
Майкл Корс гомосексуален. В августе 2011 года он женился на своем давнем партнере Лэнсе Лепере, который является вице-президентом линии женской одежды и аксессуаров Michael Kors. Свадьба случилась вскоре после того, как в Нью-Йорке были разрешены однополые браки.
Корс получал множество наград, в том числе премии CFDA (CFDA Fashion Awards - "Оскар" в области моды) как лучший дизайнер женской одежды (в 1999-м) и как лучший дизайнер мужской одежды (в 2003-м). В 2010-м Корс получил еще одну специальную премию от CFDA.
Благодаря принятию голливудских знаменитостей на красных дорожках, а также заслуженным наградам и огромному послужному списку в сфере благотворительности все это только подтверждает -
Галерея: Модный показ Michael Kors
Новейшие коллекции сумочек от Michael Kors можно посмотреть и приобрести в торговом центре SPICE в магазине MICHAEL KORS.
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