"Я всегда чувствовала себя чужой": экс-рижанка Вера об азиатской внешности, работе на радио и переезде в Лондон

Экс-рижанка Вера из-за своей внешности всегда чувствовала себя чужой в Латвии. Вот уже 10 лет она проживает в Лондоне. Когда состоялся референдум, от англичан она слышала фразу "Пакуйте чемоданы", а когда началась пандемия - от таксистов: "Мы можем вас не обслуживать, если вы из Китая". Но 29-летняя девушка не сдается, ведь она нашла свой дом и будет продолжать за него бороться.

"Меня зовут Вера. Мне 29. Я родилась в Латвии, выросла в небольшом городке, что граничит с Эстонией. Окончила школу, после чего, не мешкая, решила уехать в Англию", - начала свой рассказ девушка.

ФОТО: Личный архив Веры/Era Rumega

До этого в Великобританию переехала вся семья Веры. Она понимала, что ей пора покинуть Родину. Тем более что она всегда чувствовала давление и осознавала, что не останется здесь.

"Я с детства знала, что в Латвии не останусь, я всегда чувствовала себя чужой из-за своей азиатской наружности. Сейчас об этом можно вспоминать с улыбкой, а тогда издевательства по поводу внешности заставляли меня чувствовать себя некомфортно - казалось, что меня здесь не должно было быть", - делится Вера.

ФОТО: Личный архив Веры/Era Rumega

Она помнит трудные подростковые годы, страх и боязнь быть другой.

"В 16 лет я начала краситься, до этого я практически не обращала внимание на свою внешность, очень боялась выделяться. Помню, как впервые открыла косметичку матери, яркие зеленые тени под угольно-черные брови брежневской густоты - не вариант, проверено на себе", - смеется девушка.

ФОТО: Личный архив Веры/Era Rumega

В том же возрасте она пошла работать на радио. Это был новый вызов для девушки, которая была не как все. Тогда она была счастлива, но внезапно все изменилось.

"В детстве у меня было не так много друзей, поэтому приходилось импровизировать. Чтобы не чувствовать себя одинокой, я много читала вслух и по ролям, будто вокруг меня много разных людей, так что это стало своеобразной школой перед тем, как стать ведущей. Впервые мне казалось, что я занимаюсь своим делом. Но в 19 лет меня ожидали чемодан-вокзал, а точнее - аэропорт, взрослая жизнь и в какой-то мере новая я", - признается Вера.

ФОТО: Личный архив Веры/Era Rumega

Первые три месяца она прожила в небольшом городке, а потом сбежала в Лондон.

"У меня было 180 фунтов в кармане, ограниченный английский и большие амбиции. Была ночь, я на Baker Street жду мальчика, с которым уже 4 месяца общалась по интернету. Я должна какое-то время пожить у него, ведь он обещал помочь с работой и жильем. Он выходит из-за угла - высокий и голубоглазый, слишком красивый, чтобы быть правдой. И вот мы уже едем по ночному Лондону, молчим на двоих и, возможно, уже понимаем, что мы друг у друга случились не просто так", - вдохновленно рассказывает девушка.

С того самого дня прошло 10 лет.

"Я до сих пор катаюсь по ночному Лондону, положив голову ему на плечо. Но отбросим лирику. Как и большинство приезжих, я начинала свой путь с уборки номеров. Хватило меня на три недели, это очень тяжелый труд, и высмеивать женщин, которые этим занимаются, не стоит", - подчеркивает Вера.

Ей приходилось работать везде. Но всегда при этом она находила время на тусовки, а друзей у нее за пару месяцев появилось больше, чем в Латвии за 19 лет.

"Здесь всем плевать, какой ты национальности, ведь сюда съезжаются абсолютно все. Я постоянно ловила на себе взгляды прохожих, но друзья говорили, что это потому, что я красивая. Для меня слышать такое было непривычно, но я решила поверить их словам, а не своим, взрощенным в Латвии комплексам", - отмечает девушка в разговоре.

ФОТО: Личный архив Веры/Era Rumega

Сейчас Вера осознает, что за эти 10 лет она и жители Великобритании пережили несколько террористических атак, референдум, где большинство проголосовало за выход из ЕС: "Конечно, это посеяло в нашем обществе волнение, но все это было перебито 2020 годом, когда весь мир встал на паузу из-за пандемии. Я работаю в аэропорту, с марта сижу дома и жду, когда вызовут на работу, боюсь сокращения, параллельно смотрю на новые вакансии. Чтобы отвлечься, начала рисовать маслом - вроде, получается".

ФОТО: Личный архив Веры/Era Rumega

Девушка не скрывает, что детство в Латвии ее закалило перед всеми этими событиями.

"От англичан я слышала фразу "Пакуйте чемоданы", когда состоялся референдум, а от таксистов я слышала фразу "Мы можем вас не обслуживать, если вы из Китая", когда Covid-19 добрался до Европы. Все это я с привычной детской блокировкой смогла пропустить мимо своих ушей, ведь здесь мой дом, здесь я впервые почувствовала себя уместной. И буду до конца бороться за свое чувство!" - подытоживает Вера.