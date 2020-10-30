Креативные, пугающие и здоровые рецепты к Хэллоуину

Здоровые закуски в честь Хэллоуина для детей

Время приготовления 10 -15 мин

Хотя этот праздник ассоциируется с большим количеством сладостей, в этом году специалисты предлагают гораздо более полезные, но не менее красивые вкусности в честь Хэллоуина, приготовление которых может превратиться в приятное семейное развлечение с детьми!

Ингредиенты

Тыковки-мандаринки

мандарины

черный шоколад

стебель сельдерея или огурец

Монстры-яблоки

яблоки (более яркие угощения получатся, если взять яблоки с зеленой кожурой)

арахисовое масло

кедровые орехи или семечки

твердый сыр (например, чеддер) или манго

белые драже

темный шоколад

Белковые призраки

125 г яичного белка (3-4 яйца) комнатной температуры

200 г сахара

щепотка соли

черный шоколад

Приготовление

Оставить мандарины в холодильнике на 1 час. Стебель сельдерея или огурца нарезать тонкими палочками - сформировать "тыквенные" стебли. Растопить темный шоколад и с помощью кондитерского мешка или палочки украсить очищенные мандарины, нарисовав им глаза и рот, чтобы мандарины напоминал хэллоуинскую тыкву. В середину мандарина поместить стебель сельдерея или огурца.

Разрезать яблоки на четвертинки. Ножом вырезать "ротик" на каждом кусочке и наполнить отверстие арахисовым маслом. Выложить "зубки" из орехов или семечек. Тонкие кусочки сыра или манго нарезать небольшими треугольниками - из них получится "язычок". Сделать «глазки» из драже и растопленного черного шоколада - приклеить драже к яблоку с помощью шоколада, в центре драже поставить маленькие шоколадные точки, формируя зрачки.

Смешать яичные белки в большой металлической миске (очень важно, чтобы она была чистой, без остатков жира) с сахаром и солью. В кастрюле вскипятить воду. Поставить металлическую миску на водяную баню. Нагреть смесь на маленьком огне, постоянно помешивая, пока весь сахар полностью не растает, а масса не станет горячей (она должна быть ~ 70 градусов, точная температура не важна, главное, чтобы масса была горячей, но не обжигающей). Снять миску с водяной бани и сразу же взбить массу миксером. Взбивать, пока масса не станет твердой, белой и не остынет до комнатной температуры. Духовку разогреть до 100 градусов. Ложкой сформировать призраков, выкладывая массу небольшими кружочками друг на друга. Выпекать в духовке 2 часа, затем выключить духовку и дать "призракам" остыть в духовке еще час. Для украшения - растопить немного темного шоколада, нарисовать призракам глаза и рот.

ФОТО: пресс-фото/ Виктория Кожемякина

Длинные черные черви

Время приготовления 20 мин

Это блюдо выглядит действительно устрашающе, однако оно очень полезное и быстрое в приготовлении.

Ингредиенты (на 2 персоны)

200 г черной пасты (подойдет тальятелле, лингвини или спагетти)

2 ст.л. оливкового масла

2 зубчика чеснока, нарезанных тонкой соломкой

100 г вяленых помидор, нарезанных соломкой

~ 80 г тертого сыра Пармезан

соль и перец

Приготовление

Вскипятить воду в кастрюле, добавить немного соли и приготовить пасту в соответствии с инструкциями по приготовлению. В большой сковороде разогреть оливковое масло, слегка обжарить чеснок. Добавить помидоры, обжарить все еще 1 минуту. Добавить макароны в сковороду, периодически помешивая, готовить еще 1 минуту. Добавить сыр, соль, перец. Приятного аппетита!