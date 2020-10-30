Пт, 30.10.2020
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Яна Осите, руководитель Centrālā laboratorija

Креативные, пугающие и здоровые рецепты к Хэллоуину

ФОТО: пресс-фото/ Виктория Кожемякина

Приближается канун дня всех святых, и поэтому ELVI вместе с поваром и специалистом по питанию Евгенией Янсоне предлагают два рецепта для вечеринки в честь Хэллоуина. Паста "Длинные черные черви" станет замечательным быстрым в приготовлении основным блюдом, в свою очередь полезные закуски буду радовать уже в процессе приготовления.

Здоровые закуски в честь Хэллоуина для детей

Время приготовления 10 -15 мин

Хотя этот праздник ассоциируется с большим количеством сладостей, в этом году специалисты предлагают гораздо более полезные, но не менее красивые вкусности в честь Хэллоуина, приготовление которых может превратиться в приятное семейное развлечение с детьми!

Ингредиенты

  • Тыковки-мандаринки
  • мандарины
  • черный шоколад
  • стебель сельдерея или огурец
  • Монстры-яблоки
  • яблоки (более яркие угощения получатся, если взять яблоки с зеленой кожурой)
  • арахисовое масло
  • кедровые орехи или семечки
  • твердый сыр (например, чеддер) или манго
  • белые драже
  • темный шоколад

Белковые призраки

  • 125 г яичного белка (3-4 яйца) комнатной температуры
  • 200 г сахара
  • щепотка соли
  • черный шоколад

Приготовление

Оставить мандарины в холодильнике на 1 час. Стебель сельдерея или огурца нарезать тонкими палочками - сформировать "тыквенные" стебли. Растопить темный шоколад и с помощью кондитерского мешка или палочки украсить очищенные мандарины, нарисовав им глаза и рот, чтобы мандарины напоминал хэллоуинскую тыкву. В середину мандарина поместить стебель сельдерея или огурца.

Разрезать яблоки на четвертинки. Ножом вырезать "ротик" на каждом кусочке и наполнить отверстие арахисовым маслом. Выложить "зубки" из орехов или семечек. Тонкие кусочки сыра или манго нарезать небольшими треугольниками - из них получится "язычок". Сделать «глазки» из драже и растопленного черного шоколада - приклеить драже к яблоку с помощью шоколада, в центре драже поставить маленькие шоколадные точки, формируя зрачки.

Смешать яичные белки в большой металлической миске (очень важно, чтобы она была чистой, без остатков жира) с сахаром и солью. В кастрюле вскипятить воду. Поставить металлическую миску на водяную баню. Нагреть смесь на маленьком огне, постоянно помешивая, пока весь сахар полностью не растает, а масса не станет горячей (она должна быть ~ 70 градусов, точная температура не важна, главное, чтобы масса была горячей, но не обжигающей). Снять миску с водяной бани и сразу же взбить массу миксером. Взбивать, пока масса не станет твердой, белой и не остынет до комнатной температуры. Духовку разогреть до 100 градусов. Ложкой сформировать призраков, выкладывая массу небольшими кружочками друг на друга. Выпекать в духовке 2 часа, затем выключить духовку и дать "призракам" остыть в духовке еще час. Для украшения - растопить немного темного шоколада, нарисовать призракам глаза и рот.

ФОТО: пресс-фото/ Виктория Кожемякина

Длинные черные черви

Время приготовления 20 мин

Это блюдо выглядит действительно устрашающе, однако оно очень полезное и быстрое в приготовлении.

Ингредиенты (на 2 персоны)

  • 200 г черной пасты (подойдет тальятелле, лингвини или спагетти)
  • 2 ст.л. оливкового масла
  • 2 зубчика чеснока, нарезанных тонкой соломкой
  • 100 г вяленых помидор, нарезанных соломкой
  • ~ 80 г тертого сыра Пармезан
  • соль и перец

Приготовление

Вскипятить воду в кастрюле, добавить немного соли и приготовить пасту в соответствии с инструкциями по приготовлению. В большой сковороде разогреть оливковое масло, слегка обжарить чеснок. Добавить помидоры, обжарить все еще 1 минуту. Добавить макароны в сковороду, периодически помешивая, готовить еще 1 минуту. Добавить сыр, соль, перец. Приятного аппетита!

ФОТО: пресс-фото/ Виктория Кожемякина

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