Пт, 30.10.2020
Делайте то, что нравится - результат будет! Яна Медова, блогер
Яна Медова, блогер

Из-за новых ограничений во Франции образовались огромные пробки на дорогах

ФОТО: EPA/Scanpix

Как сообщает BBC, незадолго до того, как вечером в четверг, 29 октября, вступили в силу строгие ограничения из-за Covid-19, в Париже и его окрестностях образовались огромные пробки.

Новые ограничения, цель которых остановить стремительное распространение Covid-19, вступили в силу в полночь на 30 октября. Людям разрешается покидать свои дома только по срочным делам или по медицинским показаниям, и им нужно будет заполнить специальную форму для объяснения причин, по которым они находятся вне дома. Аналогичная процедура была установлена ​​весной, когда по стране прошла первая волна Covid-19.

Во Франции количество новых случаев заражения Covid-19 достигло 47 000 в день, и больницы пытаются справиться с огромным наплывом пациентов.

ФОТО: CHRISTIAN HARTMANN/REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна столкнулась со "второй волной, которая, несомненно, будет сильнее, чем первая".

Французские СМИ сообщают, что многие парижане покинули столицу, чтобы провести период жестких ограничений вне города.

За несколько часов до вступления ограничений в силу пробки возникли и в других крупных французских городах, таких как Лион и Бордо.

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