Из-за новых ограничений во Франции образовались огромные пробки на дорогах

Incredible traffic jam in Paris as people try to leave the city before 9 pm curfew and before confinement begins at midnight. Traffic is barely moving in every direction as far as the eye can see. Lots of honking and frustrated drivers. pic.twitter.com/6Zn2HCxuPl — Michael E. Webber (@MichaelEWebber) October 29, 2020

Новые ограничения, цель которых остановить стремительное распространение Covid-19, вступили в силу в полночь на 30 октября. Людям разрешается покидать свои дома только по срочным делам или по медицинским показаниям, и им нужно будет заполнить специальную форму для объяснения причин, по которым они находятся вне дома. Аналогичная процедура была установлена ​​весной, когда по стране прошла первая волна Covid-19.

Во Франции количество новых случаев заражения Covid-19 достигло 47 000 в день, и больницы пытаются справиться с огромным наплывом пациентов.

ФОТО: CHRISTIAN HARTMANN/REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна столкнулась со "второй волной, которая, несомненно, будет сильнее, чем первая".

Французские СМИ сообщают, что многие парижане покинули столицу, чтобы провести период жестких ограничений вне города.