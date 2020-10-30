Отец двух сыновей: "Удаленное обучение подходит не всем"

Требуется активное участие родителей

Сначала оба сына ходили в одну школу. Весной, когда разразилась пандемия, они начали дистанционное обучение, что обозначило совсем другую картину - старший сын со всем справился отлично, а вот младший нуждался в активной помощи родителей.

Выбор в пользу дистанционного обучения

Старший сын показал, что может самостоятельно организовывать учебу и планировать отведенное ему время без участия других, поэтому мы решили перейти на дистанционное обучение. Такая мысль давно была, потому что ему было сложно сосредоточиться на учебе - в классе у них 30 учеников.

Мы долго не могли принять решение, но пандемия внесла свои коррективы, и нам пришлось начинать обучение в 10-м классе, когда нужно было выбирать, что делать дальше. Мы изучили различные предложения, в том числе возможности учиться в колледже, но остановили свой выбор на Рижской средней школе дистанционного обучения. Теперь, когда некоторые студенты вернулись к дистанционному обучению, для нашего старшего сына ничего не изменилось, и он продолжает ранее начатый ритм обучения.

Положительные результаты

Вопреки всем предрассудкам я приятно удивлен. Сын, согласно дневному плану, в основном учится по вечерам, и результаты положительные. Первый этап обучения хоть и короткий, но показывает очень хорошие результаты - таких оценок мы даже не ожидали. В тестах, где раньше ему ставили 5 или 6 баллов, теперь он получает даже 9 баллов.

Следует поощрять самостоятельное обучение детей

Мы также думаем о наиболее подходящем решении для младшего сына, который сейчас учится дистанционно. Он не из тех детей, которым нравится учиться, поэтому во время дистанционного обучения ему нужен больший контроль со стороны родителей, что опять же не очень нравится ученику. Однако 7-й класс - это возраст, когда родительский контроль раздражает. С одной стороны, кажется, что в таком возрасте еще рано начинать дистанционное обучение, но мы видим, что многие знакомые так и поступают.

Независимо от того, будет ли принято решение о дистанционном обучении или если сохранятся эпидемиологические ограничения, ясно одно: независимое обучение детей необходимо поощрять. Конечно, педагоги сейчас показывают и объясняют, как учиться на расстоянии, но с точки зрения родителей это все еще уступает очному или качественному дистанционному обучению.

Необходимость спорта и общения

Еще одна вещь, на которую обязательно стоит обратить внимание - это общение со сверстниками и занятия спортом, которых может не хватать при удаленном обучении. В нашем случае нужно сказать, что у сына есть друзья в приходе, который мы посещаем, а современные технологии позволяют активно общаться и переписываться с одноклассниками.