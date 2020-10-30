В Саласпилсе молодые люди на BMW "вырисовывали круги" по стоянке. Им грозит штраф до 280 евро

Посмотрев записи, выяснилось, что помимо белой машины на стоянке был еще один "танцор" этой марки.

На место происшествия прибыла одна бригада полиции Саласпилса. В течение 10 минут, пока полиция приближалась к месту происшествия, машины продолжали ездить по кругу. Покататься успели присутствующие - двое молодых людей, а также девушка.

Все трое не отрицали своих действий, при этом оправдывали это тем, что стоянка пустая и они не знали другого места для безопасной езды.

В любом случае, данные всех лиц, а также видеоматериал, на котором отчетливо видно умышленное скольжение при поворотах, были отправлены в Госполицию.

Каждому из молодых людей грозит штраф до 280 евро.