Сб, 31.10.2020
Делайте то, что нравится - результат будет! Яна Медова, блогер
Яна Медова, блогер

Университет Страдиня прекращает очные занятия: растет число студентов с Covid-19

Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

С ростом заболеваемости Covid-19 среди студентов Рижский университет им. Страдиня прекращает очные занятия, впредь весь учебный процесс будет реализовываться удаленно, свидетельствует объявление на сайте университета.

В целях снижения рисков для здоровья студентов, преподавателей, ученых и вспомогательного персонала университета, а также рисков для непрерывности обучения и исследовательской деятельности университета, проведение очных лекций и занятий в университете приостанавливается, а учебный процесс впредь будет реализовываться только удаленно.

Все встречи лекторов, администрации и вспомогательного персонала также будут реализовываться в онлайн-среде.

Доступ в помещения университета теперь осуществляется только по карточке сотрудника или студента. Студенты для посещения, например, библиотеки университета, должны предварительно подать заявку.

Последние новости

НАВЕРХ
Back