Университет Страдиня прекращает очные занятия: растет число студентов с Covid-19

В целях снижения рисков для здоровья студентов, преподавателей, ученых и вспомогательного персонала университета, а также рисков для непрерывности обучения и исследовательской деятельности университета, проведение очных лекций и занятий в университете приостанавливается, а учебный процесс впредь будет реализовываться только удаленно.