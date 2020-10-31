У детей бессимптомный Covid-19 может быть чаще, чем считалось до этого

Новый метод тестирования на антитела двухступенчатый, он позволяет получить очень точный результат, так как в образцах крови проверяются два различных протеина вируса, с помощью которых Sars-CoV-2 связывается с клетками человека.

Проанализировав 12 000 образцов анализов крови, которые в первой половине этого года были взяты у детей и подростков в возрасте от одного до 18 лет, ученые пришли к выводу, что антитела находятся в шесть раз большем числе образцов, чем было обнаружено ранее в проведенном Баварским национальным управлением здравоохранения и питания исследовании.

Почти у половины (47%) детей, в крови которых были констатированы антитела, никаких симптомов Covid-19 не было. В свою очередь примерно у трети (35%) участников исследования, у членов семьи или близких которых ранее был диагностирован коронавирус, обнаружены характерные для присутствия вируса антитела. Ученые считают, что это указывает на более высокую интенсивность переносимости вируса, чем было описано в ранних исследованиях, и в связи с этим на большее число незарегистрированных (бессимптомных) случаев заболевания.

В отличие от стандартных тестов, которые обнаруживают острую инфекцию, исследования на антитела могут предоставить только ретроспективную информацию об общем распространении болезни в обществе.

"Наше исследование дало важные результаты, которые открыли несоответствие между ранее сообщенным уровнем антител", - сказал автор исследования Маркус Хипих. "Так как у многих людей - почти у половины детей - не появилось характерных симптомов Covid-19 , их не проверяли. Чтобы получить более точные данные о распространении вируса, не хватает только проверить сам вирус", - добавил он.